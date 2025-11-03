Pas Lupo završio u jami dubokoj 15 metara kod Zagvozda. HGSS ga spasio! 'Sad je s vlasnikom'

U ponedjeljak se jedan znatiželjni pas odlučio na avanturu koju njegov vlasnik sigurno neće zaboraviti. Lupo, veseli čupavac, zalutao je i završio u jami Vranjači kod Zagvozda, dubokoj čak 15 metara.

Dok je vlasnik u panici tražio pomoć, članovima HGSS-a stigla je dojava – a njima, kao i uvijek, nije trebalo dugo da reagiraju. Brzo su stigli na teren, pripremili opremu i spustili se u jamu koja, nažalost, nije skrivala samo Lupa, nego i gomilu smeća.

Unatoč svemu, akcija je prošla dobro. Spašavatelji su se uspješno spustili u dubinu i izvukli Lupa neozlijeđenog.

Tako je završila ova mala velika avantura. Vlasnik i pas ponovno su zajedno, a HGSS još jednom podsjeća građane da jame nisu mjesta za otpad.