Obavijesti

News

Komentari 0
STANJE U PROMETU

Nesreća na A7 u tunelu, vozi se jednom trakom, otežano

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Nesreća na A7 u tunelu, vozi se jednom trakom, otežano
Foto: HAK

Povodom blagdana Svih Svetih zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona bit će na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju

Zbog prometne nesreće na autocesti A7 u tunelu Škurinje I u smjeru Rupe, vozi se jednim trakom otežano, upozoravaju u petak ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK).

Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Vozačima HAK savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. ŽNa autocesti A3 je povećanje gustoće prometa između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Na A4 vozi se jednim trakom u koloni uz zastoje između čvorova Sesvete i Zagreb istok u u smjeru Zagreba.

STANJE NA CESTAMA Vozilo u kvaru na autocesti A1
Vozilo u kvaru na autocesti A1

Povodom blagdana Svih Svetih zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona bit će na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju (osim na autocestama i državnoj cesti DC1):

31. listopada (petak) od 15:00 do 23:00 sata;
1. studenog (subota) od 14:00 do 23:00 sata;
2. studenog (nedjelja) od 12:00 do 23.00 sata.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Preminuo je Robert Zanki (24): Nedavno se vratio kući, bolovao je od rijetkog raka kostiju
BIO JE NA LIJEČENJU U TURSKOJ

Preminuo je Robert Zanki (24): Nedavno se vratio kući, bolovao je od rijetkog raka kostiju

Prije samo desetak dana, njegovi mještani priredili su mu doček bakljama i pljeskom naklon povratka iz Turske. Tamo je na liječenju bio sedam mjeseci...
Vlada donijela važnu odluku za umirovljenike: Evo kada će im sjesti dodatni novac na račune
GODIŠNJI DODATAK

Vlada donijela važnu odluku za umirovljenike: Evo kada će im sjesti dodatni novac na račune

Ukupan iznos godišnjeg dodatka na mirovinu za pojedinog umirovljenika određuje se kao umnožak vrijednosti dodatka za jednu godinu i punih godina mirovinskoga staža na temelju kojega je određena mirovina
Gradite, imate zemljište, želite novi stan? Ovo su nova Bačićeva pravila koja morate poznavati!
VAŽNI NOVI ZAKONI

Gradite, imate zemljište, želite novi stan? Ovo su nova Bačićeva pravila koja morate poznavati!

Zakonom o gradnji i Zakonom o prostornom uređenju se naglavce okreće postojeća regulativa. Do dozvola brže, bespravnu gradnju će hvatati sateliti, stroži uvjeti za prenamjene, ali i brže izvlaštenje privatne zemlje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025