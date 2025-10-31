Nesreća na A7 u tunelu, vozi se jednom trakom, otežano

Zbog prometne nesreće na autocesti A7 u tunelu Škurinje I u smjeru Rupe, vozi se jednim trakom otežano, upozoravaju u petak ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK).

Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Vozačima HAK savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. ŽNa autocesti A3 je povećanje gustoće prometa između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Na A4 vozi se jednim trakom u koloni uz zastoje između čvorova Sesvete i Zagreb istok u u smjeru Zagreba.

Povodom blagdana Svih Svetih zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona bit će na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju (osim na autocestama i državnoj cesti DC1):

31. listopada (petak) od 15:00 do 23:00 sata;

1. studenog (subota) od 14:00 do 23:00 sata;

2. studenog (nedjelja) od 12:00 do 23.00 sata.