NEUSTRAŠIVI ŠARPLANINAC

Pas Shadow heroj je Kistanja: 'Stado su napali vukovi, izgrizli su ga, ali je on spasio ovce...'

Piše Petra Mustać,
Čitanje članka: 4 min
Pas Shadow heroj je Kistanja: 'Stado su napali vukovi, izgrizli su ga, ali je on spasio ovce...'
24sata Kistanje: Pas Shadow ranjen u borbi sa vukovima | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Čopor vukova napao je stado ovaca obitelji Štrbac. U obranu je stao hrabri šarplaninac Shadow. Vukovi su ga izgrizli po butu, ali je spasio blago. Sad se oporavlja...

Admiral

Zove se Shadow i u kolovozu će napuniti devet godina. Već je pomalo star, ali to ga nije spriječilo da u Kistanjama od vukova spasi malo stado ovaca svojih vlasnika, obitelji Štrbac. Iako je šarplanincima u genetskom kodu da se ne boje opasnih predatora te da ulaze u borbu s njima, Shadow je u srazu s vukovima teško stradao. Bilo je to prije dvadesetak dana, a danas se dobro oporavlja. Shadow je veliki heroj obitelji.

Pas Shadow ranjen u borbi sa vukovima 08:34
Pas Shadow ranjen u borbi sa vukovima | Video: 24sata/Duško Jaramaz/PIXSELL

- Sve se to dogodilo blizu naše kuće u Macurama, niti trideset metara od glavne ceste za Knin. Pojavio se čopor vukova, niotkuda, i to usred dana, oko tri sata poslijepodne - prisjeća se vlasnik psa Saša, koji oduvijek ima stoku u svom domaćinstvu. No broj ovaca i koza iz godine u godinu sve je manji jer je vučjih napada sve više. Mudra i opasna životinja, sivi vuk, može prijeći velike udaljenosti u potrazi za hranom i itekako dobro zna kako napasti. Saša ima ukupno devet pasa, no i njih vukovi redovito nadmudre.

24sata Kistanje: Pas Shadow ranjen u borbi sa vukovima
24sata Kistanje: Pas Shadow ranjen u borbi sa vukovima | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

- Vukovi su lukavo izvukli mlade pse i oni su otišli za njima, a mene i Shadowa okružile su četiri jedinke. Nas dvojica smo se branili, svatko kako je znao. Shadowa su izgrizli po stražnjim nogama i tu je teško stradao, no nije se predavao. Kad je napad počeo, iskreno ne znam koliko je trajao, čovjeku proradi adrenalin, ne misli na vrijeme nego na to kako se spasiti - kazuje stočar iz zaleđa Šibenika.

Priča kako je u posljednje četiri godine izgubio 57 ovaca i koza u napadima vukova. Jedan je od rijetkih koji se uopće bavi stočarstvom na tom području.

STOČARI NA KOLJENIMA Hrvatskom haraju 43 čopora vukova. Stočar Marko u očaju: 'S njima bitku ne mogu dobiti'
Hrvatskom haraju 43 čopora vukova. Stočar Marko u očaju: 'S njima bitku ne mogu dobiti'

Dvojac Štrbac–Shadow naposljetku se uspio obraniti, ali tek kad su drugi psi čuli viku i borbu te se vratili pomoći. Vukovi su se, kad su vidjeli devet pasa, razbježali.

- Odmah sam vidio da je moj Shadow ozlijeđen pa sam ga odvezao u Split veterinarima koji su mu sanirali rane i zašili ih, ali se u međuvremenu inficiralo tkivo na zadnjem butu te ga je bakterija potpuno razgradila - kazuje Saša, koji sada svaki dan mora psu davati antibiotike. No skrb za ranjenog diva je skupa, a struka je čak predlagala i eutanaziju.

- Prvi račun za veterinara uspio sam platiti, a za drugi su mi pomogli donatori. Sve je preuzela Udruga Šibenske šape, kojoj sam neizmjerno zahvalan - kaže Saša.

Udruga iz Šibenika koja skrbi o životinjama objavila je kako su brojni anonimni donatori novčano pomogli za skrb o velikom psu iz Kistanja.

24sata Kistanje: Pas Shadow ranjen u borbi sa vukovima
24sata Kistanje: Pas Shadow ranjen u borbi sa vukovima | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

- Javljali su se ljudi sa skromnim mirovinama, čije su male donacije u svojoj veličini zapravo ogromne. Svatko je uplatio dio svog pošteno zarađenog novca i dao od srca… Nadamo se dobrom ishodu i vjerujemo da će uz vašu podršku, brigu svoje obitelji i snagu koju nosi u sebi uspješno proći ovaj put ozdravljenja - stoji u objavi udruge.

Shadow je trenutačno na svojevrsnom bolovanju i miruje. Kako Saša kaže, Shadow nije kućni pas, najviše voli biti na otvorenom prostoru među drugim životinjama, odnosno ovcama i svojim psećim prijateljima. Sa svima se izvrsno slaže, a noću ne voli slušati zavijanje vukova.

ČEHOSLOVAČKI VUČJI PAS 'Vuk' koji je trčao za Hrvaticom na Olimpijskim igrama zove se Nazgul: 'Tražio je društvo...'
'Vuk' koji je trčao za Hrvaticom na Olimpijskim igrama zove se Nazgul: 'Tražio je društvo...'

- Kod nas je došao kao dvomjesečno štene koje smo pokupili s ceste i odrastao je kao slobodan pas. Zna svoj posao, a odlično se slaže i s mojom djecom, kojoj je također teško palo njegovo ozljeđivanje i neizvjesnost oporavka. Tim je gore što mu je ovo drugi put u životu da se susreo s vukom oči u oči. Prije četiri godine također je bio napadnut, ali je bolje prošao nego ovaj put. No u krvi mu je da se zna obraniti. On je pastirski pas, a nipošto kućni - objašnjava Saša.

Obitelj Štrbac, osim Shadowa, ima još osam pasa i svega osam ovaca. No vukovi ne prezaju od napada — pitome ovce lak su plijen.

- Imam ukupno četiri šarplaninca, srednjoazijskog ovčara, kuju kangala, dva border collieja te najnovije štene u tipu hrvatskog ovčara koje su nam bacili u dvorište preko ograde. Svi su redom dobri psi, ali vukovi su jednostavno jači i zaštićeniji - zaključuje stočar iz Kistanja.

Napadi vukova nisu rijetki, a država je tek nedavno snizila razinu njihove zaštite. Nije sporno da ih je sve više i da je čovjek zauzeo dio prostora na kojem su oduvijek živjeli. Miran suživot teško je moguć jer nanose štetu stočarima. Odstrel, iako minimalan, postoji, no najviše stradavaju oni na kraju lanca — u ovom slučaju ovce i koze te poneki pas. Država obeštećuje vlasnike stada, ali oni tvrde da su naknade vrlo male.

U ovom napadu Shadow je imao sreće. Njegov se pasji čopor vratio u pomoć kad su čuli da je u nevolji. Dobro se oporavlja, ali će još morati na veterinarske preglede, a kad i to prođe, vratit će se iz štale, gdje sada boravi, na otvoren prostor među svoje ovce — za što je i odgojen. Pastirski psi, šarplaninci, poznati su kao neustrašivi i vrlo borbeni kad osjete opasnost. Shadow je pokazao da još može raditi kao čuvar stada.

