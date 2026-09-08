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KAZNA UMJESTO ODGOVORA

Paus: Ljudski sam razočaran, ali nisu mi ugasili žar da se borim za Istru i pokušam mijenjati IDS

Piše Snježana Krnetić,
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Paus: Ljudski sam razočaran, ali nisu mi ugasili žar da se borim za Istru i pokušam mijenjati IDS
storyeditor/2026-09-08/PXL_100626_153398140.jpg | Foto: Patrik Macek/Pixsell
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Dalibor Paus smijenjen je s mjesta predsjednika kluba IDS-a u Saboru, nakon što je uputio oštro pismo članovima stranačkih tijela

Zastupnik i bivši predsjednik IDS-a Dalibor Paus na sjednici predsjedništva stranke smijenjen je s mjesta predsjednika saborskoga Kluba IDS-a. Bez funkcije je ostao nakon što je uputio oštro pismo članovima stranačkih tijela, u kojem je zamjerio što nisu reagirali na javni istup predsjednika istarskog HDZ-a i zastupnika Antona Klimana, koji je poručio kako je "pogrešna i nerazumna odluka Pausa da podrži inicijativu za opoziv Vlade", što oporba traži zbog krize otpada u Lici.

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Paus je u pismu od stranačkog vodstva tražio objašnjenje odnosa IDS-a i HDZ-a te pitao postoji li između dviju stranaka politički dogovor. "Umjesto odgovora dobio sam kaznu", rekao je Paus. No nema dileme da je u borbi za zaštitu prostora i zdravlja ljudi stao na pravu stranu. Iako je priznaje ljudski razočaran, poručuje kako u njemu nisu ugasili žar da se bori za Istru u Saboru i da dalje pokuša mijenjati stvari u IDS-u.

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- U politici se vrlo lako izgubiti u trulim kompromisima. Kada šutiš na nepravdu, postaješ onaj koji je podržava i upravo zato uvijek moraš imati na umu integritet i standarde ispod kojih ne možeš i ne želiš ići - rekao je.

Nije tajna i da unutar IDS-a postoji jasna i glasna struja koja zagovara suradnju s HDZ-om Andreja Plenkovića, čemu se Paus protivi. 

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