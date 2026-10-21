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POZDRAVI IZ KAZAHSTANA

Pavlekov odvjetnik: 'I dalje je u pritvoru, nije se oženio! Izgleda odlično i u odličnoj je formi...'

Piše 24sata,
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Pavlekov odvjetnik: 'I dalje je u pritvoru, nije se oženio! Izgleda odlično i u odličnoj je formi...'
Sljeme: Pripreme uo?i humanitarne utrke dm Zagreb Ski Legends | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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"I dalje se poduzimaju pravni koraci radi zaštite njegovih prava pred nadležnim tijelima u Kazahstanu", poručuje Pavlekov odvjetnik...

Vedran Pavlek još uvijek je u ekstradicijskom pritvoru i nije se oženio. Potvrdio je to ekskluzivno za Dnevnik Nove TV njegov odvjetnik u Kazahstanu Bakhytzhan Zhanarbayev

Prošlog tjedna pojavile su se tvrdnje kako se Pavlek u Kazahstanu vjenčao, što je odvjetnik sad demantirao. Kaže da je danas posjetio Pavleka u zatvoru, kako još uvijek nema odluke o hrvatskom zahtjevu za izručenje.

- Što se tiče Vedrana Pavleka, mogu potvrditi da se nije vjenčao u Kazahstanu. Izgleda odlično i u izvrsnoj je fizičkoj formi. Ured glavnog tužitelja Republike Kazahstana još nije donio odluku o njegovu izručenju. Dokumentacija o izručenju još uvijek je na razmatranju - kazao je Zhanarbayev, piše Dnevnik.hr.

HOĆE LI TO IZRUČENJE? Pavlek se oženio u Kazahstanu? Oglasio se ministar Habijan...
Pavlek se oženio u Kazahstanu? Oglasio se ministar Habijan...

- I dalje se poduzimaju pravni koraci radi zaštite njegovih prava pred nadležnim tijelima u Kazahstanu - dodao je odvjetnik...

Nedavno ostao bez odvjetnice

Pavlek, koji je osumnjičen za izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz Skijaškog saveza i koji je trenutno u Kazahstanu, u Hrvatskoj je sredinom rujna ostao bez svoje odvjetnice Laure Valković koja mu je otkazala punomoć. Valković tad nije željela govoriti o razlozima otkazivanja punomoći ističući kako je to stvar između nje i klijenta.

Interpolova tjeralica protiv Pavleka, osumnjičenog za izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz Skijaškog saveza, raspisana je krajem ožujka, a njegovo uhićenje u Kazahstanu potvrdio je 1. svibnja ministar pravosuđa, digitalne transformacije i uprave Damir Habijan.

OSTAO I BEZ ODVJETNICE Gdje je zapelo s izručenjem Vedrana Pavleka: Kazahstanci se više ni ne javljaju Hrvatskoj?
Gdje je zapelo s izručenjem Vedrana Pavleka: Kazahstanci se više ni ne javljaju Hrvatskoj?

Početkom kolovoza glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, komentirajući slučaj Vedrana Pavleka koji se protivi izručenju, rekao je da koristi sva pravna sredstva koja su mu na raspolaganju te da je postupak izručenja u tijeku. 

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