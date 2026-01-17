Obavijesti

ZA SVE OPTUŽIO PENAVU

Vukovar reže plaće gradskim zaposlenicima: Pavliček optužio Penavu za nesavjesno trošenje

Vukovar: Marijan Pavliček o uštedama u gradskom proračunu | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Pojasnio je i da će u veljači svima biti smanjen iznos i za topli obrok, a da će se smanjenje plaće za deset ili pet posto prvi put osjetiti na plaći za veljaču koja se isplaćuje u ožujku

Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček objasnio je u subotu, nakon što je izvijestio o donošenju odluke o smanjenju plaća zaposlenih u Gradu i gradskim institucijama, da Grad ima ovlasti za donošenje takve mjere i istaknuo da zaposlenici imaju razumijevanja za nastalu situaciju.

- U Gradu i gradskim institucijama zaposleni nemaju kolektivni ugovor, a s druge strane proteklih dana sam obavio razgovore sa svim zaposlenima kako u Gradu tako i po gradskim institucijama na koje se odnosi odluka o smanjenju plaće. Isto tako sam razgovarao i sa predstavnicima sindikata. Svi oni imaju razumijevanje za financijsku situaciju u kojoj se nalazi Grad Vukovar - rekao je Pavliček.

Pojasnio je i da će u veljači svima biti smanjen iznos i za topli obrok, a da će se smanjenje plaće za deset ili pet posto prvi put osjetiti na plaći za veljaču koja se isplaćuje u ožujku.

- Odluka o smanjenju plaće na snazi će biti najduže 12 mjeseci s tim da sam im svima rekao da će ta odluka odmah biti stavljena izvan snage ako se u međuvremenu proda zemljište na kojem se planira izgradnja nove Ekonomske škole, ili ako se situacija riješi na neki drugi način - dodao je.

Na konferenciji za novinare, Pavliček je danas optužio bivšeg gradonačelnika Vukovara Ivana Penavu za nesavjesno trošenje gradskih sredstava pri čemu je posebno istaknuo projekt izgradnje nove zgrade Ekonomske škole vrijedan 27 milijuna eura.

Prema njegovim riječima upravo je taj projekt, koji nije realiziran, rezultirao brojnim obvezama, troškovima i kaznama radi kojih je grad zapao u financijske teškoće. Slijedom toga, prije nekoliko dana, na računu Grada Vukovara bilo je 11.000 eura nenamjenskih sredstava.   

Sukladno donesenoj odluci cjelokupan iznos za sport, kulturu i društvene djelatnosti kao i brojne udruge bit će umanjen za 10 posto. Isto tako plaće svih zaposlenika u gradskoj upravi, Hrvatskom domu, Gradskom muzeju, Gradskoj knjižnici, Sportskim objektima, VURA-i i Hrvatskom radio Vukovaru bit će smanjene za 5 posto.

Zaposlenicima dječjih vrtića Vukovar 1. i Vukovar 2., kao i pripadnicima Javne vatrogasne postrojbe, plaće su vezane za državnu osnovicu, ali će njima zato biti ukinut topli obrok. Isto tako ukinuti su i ugovori s nekim portalima s kojima je Grad imao potpisane ugovore.

