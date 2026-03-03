Penava brani Dabru nakon prijave: 'To je nestašluk, a ne ustašluk. Mediji sve napuhali'

Predsjednik Domovinskog pokreta (DP) Ivan Penava izjavio je u utorak, nakon koalicijskog sastanka, kako je priča oko prekršajne prijave protiv Josipa Dabre 'napuhana' u medijima s ciljem napada na Domovinski pokret i aktualnu Vladu, dodavši kako je riječ o "nestašluku, a ne ustašluku". Penava je ponovio da čin pjevanja pjesama koje veličaju ustaški režim smatra nepotrebnim i da on nema podršku stranke. Oštro je kritizirao nerazmjer u postupanju institucija, nakon što je Vukovarsko-srijemske policija prekršajno prijavila Josipa Dabru za remećenje javnog reda i mira zbog pjevanja pjesme u kojoj veliča ustaškog poglavnika Antu Pavelića.

"Imamo ekspresnu odluku i prekršajnu kaznu za gospodina Josipa Dabru koji pjeva pjesme koje ne bi trebalo pjevati, a s druge strane, nakon 13 godina duge trakavice, imamo sramotnu odluku Ustavnog suda u slučaju Saše Sabadoša i Darka Pajičića, gdje je Sabadoš oslobođen odgovornosti za teško ozljeđivanje i posljedičnu smrt hrvatskog branitelja“, kazao je Penava.

Naglasio je kako Domovinski pokret ne podržava veličanje niti jednog totalitarnog režima - od Pavelića i Hitlera do Josipa Broza Tita. "Za nas je to stvar prošlosti koju treba osuđivati, a ne uzdizati. To je stav DP-a i mi smo tu priču u koaliciji završili", poručio je.

Upitan o odnosima unutar vladajuće koalicije, Penava je potvrdio kako prekršajna prijava protiv Dabre uopće nije bila tema sastanka s partnerima. Poručio je da se stranka neće odreći Dabre unatoč kritikama dijela koalicijskih partnera.

"Josip Dabro je glavni tajnik stranke i član Vlade koji je dobio povjerenje na izborima. Ne podržavamo ovaj konkretan čin, ali nećemo pristati na ucjene i diktate", rekao je Penava, dodavši kako je svjestan da je događaj zakomplicirao situaciju koaliciji, ali da iza svega stoji "umjetno stvorena histerija" onih koji žele srušiti aktualnu vlast.

Pozvao je medije da fokus prebace na, prema njegovim riječima, ozbiljnije probleme, poput pravosudnih epiloga vezanih uz stradanja branitelja u Vukovaru, umjesto bavljenja 'konstrukcijama oko pjevanja na maškarama'.

Bauk: Plenković je radikalno desni premijer, Miletić protiv zabrana

Prekršajnu prijavu protiv Josipa Dabre zbog veličanja ustaškog poglavnika Antu Pavelića komentirao je u Saboru SDP-ov Arsen Bauk.

„Meni je to očekivani početak pravosudnog epiloga pjevanja bivšeg potpredsjednika Vlade, a već sam i rekao da je to kvalificirani oblik remećenja javnog reda i mira za koji je zapriječena određena novčana kazna. Međutim, Dabro ne bi trebao biti tema političkih krugova nego Domovinski pokret jer ga je stranka podržala, stala iza njega i nije se ogradila od njega, dapače, zajedno su predložili jednu inicijativu”, kazao je Bauk.

No, dodaje, s ovom prekršajnom prijavom se, u stvari, ništa nije promijenilo. „I dalje u Vladi imamo jednu radikalnu desnu stranku i onda ovo postaje radikalno desna Vlada pa možemo reći i da je Andrej Plenković radikalno desni premijer, jedan od onih u Europi koji se tako održava na vlasti”, poručio je Bauk.

S druge strane, Marin Miletić (Most) novinarima je izjavio da su u Klubu Mosta očekivali manju kaznu jer, kaže, 'držimo da ne treba zabranjivati nikome da pjeva, a onda, s druge strane, politička odgovornost svakog dužnosnika je moralna, ali to je neka druga priča'. Upitan znači li to da im nije problem što Dabro veliča ustaškog poglavnika Pavelića, Miletić je uzvratio da „živimo u državi u kojoj Možemo! u Zagrebu, financiran od strane Nine Obuljen Koržinek, dovlači četnika Medakovića, potpuno prosrpskog nacionalista koji je Haagu pisao protiv progona Karadžića”.

"Živimo u državi u kojoj Porfirije pjeva četničke pjesme i zato treba biti vrlo jasan - ili imate slobodu pa onda narod neke politički gasi, a nekima daje povjerenje ili ćete ići potpuno u zabrane svega. Mi smo više za ovaj prvi dio", rekao je Miletić