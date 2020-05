Penava: Škoro mora postaviti ultimatum Vladi ili ništa od nas

Ivan Penava napušta HDZ, a kako je rekao za Dnevnik Nove TV, smatra da su na prvom mjestu javnih osoba interesi naroda i birača koje predstavljaju. Ističe kako nije ništa loše rekao o premijeru i HDZ-u.

- Ja sam rekao da HDZ nije napravio nešto što je morao prve godine, a ne nakon 30 godina - poručio je.

- I dalje ostajem na svojim pozicijama, ostajem iz uvjerenja koje sam zastupao sve ovo vrijeme. Pošto nisam uspio kroz stranku nametnuti ideje i HDZ nema dovoljno osjetljivosti riješiti i uhvatiti se ukoštac s problemima, naći ćemo način kako doći do toga - istaknuo je.

- Ključno je da hrvatski narod shvati da se ovim načinom rada kakav je bio ove godine nismo uspjeli riješiti. Moramo mijenjati pristup, a pristup ćemo moći mijenjati ukoliko povjerenje dobiju ljudi koji su ga spremni mijenjati - istaknuo je i dodao da je većina građana svjesna kako "dominantna nacionalna politika gleda svoje pozicije, svoje stolice i svoje fotelje".

Penava je rekao i kako je njegova poruka vrlo jasno.

- Mi možemo zamutiti vodu i pokušati zamagliti stvari, ali jasno je da ne može biti jasnije - 29 godina otkako je Vukovar sravnjen sa zemljom nemamo u Hrvatskoj niti jednu optužnicu za to. Sve što je napravljeno, napravio je međunarodni sud - istaknuo je Penava.

Kaže i da nema presuda za ratne zločine, čak ni za Borovo Selo.

- Politika Franje Tuđmana i Zakon o aboliciji se odnosio na neprijateljske vojnike. Ratni zločini ne zastarijevaju. Abolicija se nikad nije odnosila na ratne zločince. Nije li to u koliziji? - pita se Penava.

- Tuđmanova politika je bila ispravna, da ona nije bila ispravna - mi ne bismo danas imali državu. Međutim, danas se pozivati na krivnju nekoga koga nema, poglavito na prvog hrvatskog predsjednika, kako bi se skinula krivnja svih Vlada koje su bile kasnije, ja se s tim ne slažem - kazao je.

Moli građane da na parlamentarnim izborima poklone povjerenje onima koji će imati snage nešto napraviti za narod.

- Nije li vama logično ili sasvim nerazumno da naša država nije optužila kompletan Generalštab JNA za napad na Hrvatsku - pita se Penava.

Smatra da Miroslav Škoro mora postaviti ultimatum Vladi, "inače u Vladi nećemo participirati", kazao je, no ne navodi vidi li Škoru kao premijera.

Za podršku premijeru Plenkoviću koju je držao posljednjih godina kaže kako je to totalno kriva postavka.

- Ako ćete meni spočitati da sam šutio i držao lojtre. Prvo - to mi imputirate, van je pameti. Treba javnost upoznati tko je potaknuo izradu novog Zakona o poticanju ulaganja u Vukovar. O tome je pričao i Juncker. Nažalost, nemamo ni radnu verziju tog zakona. Ponovno se zlorabio Vukovar. 16 puta smo čuli o tom zakonu, a za Vukovar se nije napravilo ništa. Poručujem svima da od tog zakona nema ništa - istaknuo je Penava.

- Vlada Andreja Plenkovića - u prvoj godini mandata te Vlade bilo bi krivo davati ocjenu toj Vladi. Da smo krenuli dobro - jesmo. Da smo napravili nešto funkcionalno - nismo. Prvi put u mandatu ove Vlade su vukovarske firme izgubile sve povlastice - kazao je i dodao da je s Miroslavom Škorom počeo pregovarati unazad tjedan dana. "Mi se znamo davno prije", dodao je.

- Ako ćete držati fokus na dnevnoj politici, onda je ovo ok. Ako nećemo pričati o suštinskim stvarima, možemo tako neobavezno razgovarati - naveo je Penava.

Za radna mjesta u Vukovaru, gradu bez mladih, kaže da se želi okrenuti budućnosti.

- Što očekujemo po popisu stanovništva iduće godine? Što možemo očekivati u svakom od gradova u Slavoniji? - upitao je.

- Vukovarsko-srijemska županija očekuje pad u odnosu na posljednji popis od 25 posto. Gubitak stanovništva - kazao je.

Na pitanje je li na predsjedničkim izborima glasao za Grabar-Kitarović ili Škoru, Penava je odgovorio kako je on jedan od rijetkih viđenijih HDZ-ovaca kojima se bivša predsjednica još uvijek javlja na telefon.

- Svi ovi što pokušavaju pričati priču da sam bio u kontri, pitajte njih hoće li se i njima javiti kao meni. To je okretanje pile naopako. Uvijek sam stajao iza nje, do zadnjeg atoma snage sam se dao u njezinoj kampanji i volio bih da je to napravio i HDZ. Nažalost, dok sam ja davao 100 posto sebe, neki su pisali članke kako u slučaju poraza Grabar-Kitarović Plenković neće snositi odgovornost -kazao je Penava.