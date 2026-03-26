Pentagon planira preusmjeriti oružja za Ukrajinu prema Iranu

Zbog povećanih napetosti i potrošnje streljiva u Iranu, SAD bi dio pošiljki namijenjenih Kijevu mogao preusmjeriti za operacije na Bliskom istoku, piše Washington Post

Pentagon razmatra preusmjeravanje naoružanja prvotno namijenjenog Ukrajini prema Bliskom istoku jer rat u Iranu troši dio najkritičnijeg streljiva američke vojske, objavio je Washington Post u četvrtak, citirajući tri upućene osobe. Oružje koje bi se moglo preusmjeriti uključuje presretačke rakete sustava za protuzračnu obranu naručene prošlogodišnjom inicijativom NATO-a u sklopu koje partnerske zemlje kupuju američko oružje za Kijev, ističe se u izvješću. Do razmatranja te opcije dolazi u vrijeme kada se intenziviraju američke operacije na Bliskom istoku.

Čelnik američkog Središnjeg zapovjedništva (CENTCOM) Brad Cooper, koji predvodi američke snage na Bliskom istoku, u srijedu je rekao da su Sjedinjene Američke Države pogodile preko 10.000 ciljeva unutar Irana i da su na putu prema tome da ograniče sposobnost Irana da učinkovito djeluje izvan svojih granica.

Glasnogovornik Pentagona je za novine rekao da će ministarstvo obrane "osigurati da američke snage i snage naših saveznika i partnera imaju ono što im je potrebno za borbu i pobjedu".

Pentagon, američki State Department i NATO nisu odmah odgovorili na Reutersov zahtjev za komentarom.

