Zbog povećanih napetosti i potrošnje streljiva u Iranu, SAD bi dio pošiljki namijenjenih Kijevu mogao preusmjeriti za operacije na Bliskom istoku, piše Washington Post
Pentagon planira preusmjeriti oružja za Ukrajinu prema Iranu
Pentagon razmatra preusmjeravanje naoružanja prvotno namijenjenog Ukrajini prema Bliskom istoku jer rat u Iranu troši dio najkritičnijeg streljiva američke vojske, objavio je Washington Post u četvrtak, citirajući tri upućene osobe. Oružje koje bi se moglo preusmjeriti uključuje presretačke rakete sustava za protuzračnu obranu naručene prošlogodišnjom inicijativom NATO-a u sklopu koje partnerske zemlje kupuju američko oružje za Kijev, ističe se u izvješću. Do razmatranja te opcije dolazi u vrijeme kada se intenziviraju američke operacije na Bliskom istoku.
Čelnik američkog Središnjeg zapovjedništva (CENTCOM) Brad Cooper, koji predvodi američke snage na Bliskom istoku, u srijedu je rekao da su Sjedinjene Američke Države pogodile preko 10.000 ciljeva unutar Irana i da su na putu prema tome da ograniče sposobnost Irana da učinkovito djeluje izvan svojih granica.
Glasnogovornik Pentagona je za novine rekao da će ministarstvo obrane "osigurati da američke snage i snage naših saveznika i partnera imaju ono što im je potrebno za borbu i pobjedu".
Pentagon, američki State Department i NATO nisu odmah odgovorili na Reutersov zahtjev za komentarom.
