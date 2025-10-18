Carinske stope su 'neodržive', Kina i SAD pojačat će pregovore

Predstavnici Kine i SAD-a planiraju se što prije sastati radi novih pregovora o aktualnom trgovinskom sporu, prema kineskoj službenoj novinskoj agenciji Xinhua, prenosi u subotu dpa. Kineski potpredsjednik vlade He Lifeng, čiji su resor gospodarski i trgovinski odnosi s SAD-om, održao je videokonferenciju s američkim ministrom financija Scottom Bessentom i savjetnikom američkog predsjednika za trgovinu Jamiesonom Greerom.

Razgovarali su o ključnim pitanjima u bilateralnim gospodarskim i trgovinskim odnosima na "otvoren, detaljan i konstruktivan" način. Složili su se da će što prije održati novi krug konzultacija, navodi se u izvješću.

Prije poziva, Bessent je rekao da će se dvije strane sastati za "vjerojatno tjedan dana".

- Nadamo se da će Kina pokazati poštovanje koje smo mi iskazali prema njima - nastavio je Bessent, izražavajući uvjerenje da će Trump moći "vratiti stvari na dobar put" zahvaljujući svom odnosu s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Rekao je da misli da je trgovinski sporazum moguć.

U intervjuu za američku televizijsku postaju Fox News, Trump je sam opisao carine Kini kojima prijeti kao ekonomski neodržive.

Na pitanje je li ukupna carinska stopa od 157 posto održiva za gospodarstvo i što to za njega znači, rekao je: "Nije održivo, ali takva je brojka", tvrdeći da ga je Kina prisilila na to.

Prošli tjedan Trump je zaprijetio da će od 1. studenog uvesti dodatne carine od 100 posto na kineski uvoz u SAD i daljnja ograničenja izvoza softvera u Kinu.

Peking je ranije najavio svoju namjeru širenja ograničenja izvoza rijetkih ruda. Tvrtke će tada trebati dozvolu za izvoz 12 od 17 metala koji su važni za industriju. Ovisno o mjeri, one bi trebale stupiti na snagu u studenom ili prosincu.

S nestrpljenjem se očekuje sastanak Trumpa i Xija u Južnoj Koreji krajem listopada.

- Sastat ćemo se za nekoliko tjedana - rekao je Trump i to je ponovio tijekom izjava za novinare s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.