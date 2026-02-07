Pentagon: 'Više ne surađujemo s Harvardom. Mrze Ameriku'

Šef Pentagona Pete Hegseth izjavio je u petak da njegov odjel ukida profesionalno vojno obrazovanje, stipendije i programe certifikata sa Sveučilištem Harvard, što označava najnoviju eskalaciju Trumpove administracije protiv te škole.

Administracija predsjednika Donalda Trumpa obračunala se s vodećim američkim sveučilištima, uključujući Harvard, zbog niza pitanja poput propalestinskih prosvjeda protiv napada američkog saveznika Izraela na Gazu, programa raznolikosti, transrodnih politika i klimatskih inicijativa.

- Počevši od sada pa sve do školske godine 2026.-27., ukidam svo poslijediplomsko profesionalno vojno obrazovanje (PME), sve stipendije i programe certifikata između Sveučilišta Harvard i Ministarstva rata za aktivne pripadnike vojske - rekao je Hegseth, koji i sam ima magisterij iz javne politike sa Harvard Kennedy School, na X.

Politika će se primjenjivati ​​na pripadnike vojske koji se upisuju u buduće programe, dok će oni koji su trenutno upisani moći završiti svoje tečajeve, rekao je Hegseth.

Također je dodao da će Pentagon u nadolazećim tjednima procijeniti slične odnose s drugim sveučilištima.

Zagovornici ljudskih prava izrazili su zabrinutost zbog slobode govora, akademske slobode i pravičnog postupka zbog vladinih postupaka protiv sveučilišta.

Glasnogovornik Harvarda uputio je Reuters na stranicu o povijesti veza sveučilišta s američkom vojskom na kojoj se navodi da je Harvard igrao "značajnu ulogu" u američkim vojnim tradicijama od osnutka nacije.

Sveučilište već tužilo Trumpovu administraciju

Sveučilište je prethodno tužilo Trumpovu administraciju zbog pokušaja vlade da zamrzne savezno financiranje.

Hegseth je optužio Harvard za "aktivizam mržnje prema Americi", nazivajući sveučilište antisemitskim referirajući se na propalestinske prosvjede.

Prosvjednici, uključujući neke židovske skupine, kažu da vlada pogrešno izjednačava kritiku izraelskog napada na Gazu i okupaciju palestinskih teritorija s antisemitizmom, a zagovaranje palestinskih prava s podrškom ekstremizmu.

Harvard je osudio diskriminaciju na kampusu. Njegove radne skupine za antisemitizam i islamofobiju prošle su godine utvrdile da su se Židovi i muslimani suočili s netrpeljivošću nakon početka izraelskog rata u Gazi nakon napada Hamasa u listopadu 2023.

Trumpovi pokušaji zamrzavanja saveznih sredstava za Harvard naišli su na pravni otpor i dvije strane do sada nisu uspjele postići dogovor.

Trump je ovog tjedna rekao da njegova administracija traži milijardu dolara od Harvarda kako bi riješio istrage o školskim politikama.

Neke škole Ivy League postigle su sporazume s Trumpovom administracijom i prihvatile određene vladine zahtjeve. Sveučilište Columbia pristalo je platiti više od 220 milijuna dolara vladi, dok je Sveučilište Brown pristalo platiti 50 milijuna dolara za podršku razvoju lokalne radne snage.