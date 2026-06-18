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PREPRODAVALI DROGU

Pet dilera 'palo' u Slavonskom Brodu: Pretresli im stanove, našli i veliku količinu novca

Piše Iva Tomas,
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Pet dilera 'palo' u Slavonskom Brodu: Pretresli im stanove, našli i veliku količinu novca
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Temeljem naloga državnog odvjetništva osumnjičena četvorica su u srijedu dovedeni sucu istrage, koji im je odredio istražni zatvor u trajanju od mjesec dana te su predani u Zatvor u Požegi

Brodsko-posavska policija je uhitila više osoba u dobi od 21, 25, 25, 35 godina u utorak i srijedu zbog sumnje da su posjedovali i preprodavali drogu. Istragom su utvrdili da su osumnjičena dvojica 25-godišnjaka unazad nekoliko mjeseci nabavljali veće količine kokaina, konoplje i psilocibin gljiva te prodavali 21-godišnjaku, 25-godišnjaku 35-godišnjaku, kao i većem broju drugih osoba na području Slavonskog Broda i okolice, priopćila je PU brodsko-posavska.

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Utvrdili su i da su navedena trojica osumnjičenih (21, 25 i 35) kupovali drogu od dvojice 25-godišnjaka te dalje preprodavali. Temeljem naloga Županijskog suda u Slavonskom Brodu, pretraženi su domovi i drugi prostori koje koriste osumnjičeni te je pritom oduzeto 146,90 grama kokaina, 20,89 grama konoplje, novčani iznos od oko 4.000 eura, vaga s tragovima droge te drugi predmeti koji se dovode u vezu s počinjenjem kaznenog djela.

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Policijski službenici su osumnjičene (21-godišnjaka i trojicu 25-godišnjaka) uz kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu predali pritvorskom nadzorniku Policijske uprave brodsko-posavske. Temeljem naloga navedenog državnog odvjetništva, osumnjičena četvorica su u srijedu dovedeni sucu istrage, koji im je odredio istražni zatvor u trajanju od mjesec dana te su predani u Zatvor u Požegi. Nadalje, u noći u četvrtak osumnjičeni 35-godišnjak je uz kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu predan pritvorskom nadzorniku policijske uprave.

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