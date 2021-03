Tinejdžericu je ubio uhoda nakon što ga je pet puta prijavila policiji. Umjesto da pomogne 19-godišnjoj Shani Grice, policija iz Sussexa u Engleskoj kaznila ju je jednom prilikom s 90 funti (800 kuna) zbog ‘gubljenja policijskog vremena’.

Shana je inače recepcionarka u gradu Brightonu, a policiju je pet puta molila da poduzme mjere protiv Michaela Lanea tijekom šest mjeseci 2016. godine. No, njene molbe su ignorirane, unatoč tome što je provalio u njezin dom, a nakon toga joj je i prerezao grlo te pokušao spaliti njeno tijelo. U ožujku te godine policija Sussexa kaznila ju je sa 90 funti (800 kuna) jer je 'gubila policijsko vrijeme' zato što nije rekla policajcima da su ona i Lane bili u vezi. A prijavila ga je jer ju je povukao za kosu i zgrabio joj telefon.

Shanina potresna smrt prikazana je u dokumentarnom filmu Sky Crime na Slow Motion programu koji istražuje smrt mladih žena koje je ubio bivši partner koji ih je progonio. Kad je Lane prvi put provalio u Shanin dom, dobio je policijsko upozorenje. Šest tjedana kasnije ponovno je provalio u njezin dom, ušao u njezinu spavaću sobu i ubio je nakon što je saznao da je u novoj vezi.

U ožujku 2017. godine, Lane, tada 27-godišnjak, doživotno je zatvoren zbog Shaninog ubojstva. Tom Milsom iz Nezavisnog ureda za policijsko ponašanje (IOPC), kaže da policija u Sussexu nije razumjela 'razliku između svađe između dviju osoba i uznemirujućeg ponašanja', pa je zato slučaj Shane tragično završio.

- Doista trebate slušati žrtvu i mislim da se to Shani nije dogodilo. Bila je iznevjerena - rekao je Milsom.

Prema istraživanju kriminala Engleske i Walesa, šokantno je da se svaka peta žena uhodi od svoje 16. godine. U posljednjih 10 godina u Velikoj Britaniji ubijeno je 2.075 žena, a 57 posto njih ih ubije netko koga su poznavale - većina je ili žrtvin partner ili bivši.

Forenzička psihologinja Kerry Daynes kaže da Shanin slučaj pokazuje 'opasne' stavove prema ženskim žrtvama te tako postupanje često odvraća žene od prijave uznemiravanja.

- Ovo je tako tragično ubojstvo, tim više što se moglo izbjeći. Slučaj tipizira zašto žene malo vjeruju u policiju i zašto često ne prijavljuju incidente jer nisu sigurne da će dobiti potrebnu pomoć - izjavila je.

Shana je imala samo 18 godina i započela je novi posao u vatrogasnoj tvrtki kad je upoznala osam godina starijeg Michaela Lanea, ujedno i mehaničara u istoj tvrtki. Tinejdžerica se s dvije druge djevojke uselila u novu kuću i Lane ju je počeo obasipati pažnjom. Ovaj potez se možda čini romantičnim, ali to je bio početak Laneova kontrolirajućeg ponašanja, tvrdi Kerry.

Shana je potajno hodala s Laneom nekoliko mjeseci nakon prekida sa svojim dugogodišnjim dečkom Ashleyjem Cookeom. No ona je vezu prekinula kada je Lane postao nestabilan i posesivan, ali Lane ju je odbio pustiti. Bombardirao je Shanu porukama, poslao joj cvijeće za 19. rođendan, stavio uređaj za praćenje na automobil i nenajavljeno se pojavio u domu koji je dijelila sa svoje dvije prijateljice, iako se pomirila s Ashleyjem.

Također je uništio Ashleyev automobil i ostavio poruku: 'Shana će te uvijek prevariti. Sretna Nova godina'. Prestrašena Shana nazvala je policiju u veljači 2016. godine, a rukovoditeljica policije je nazvala Lanea i upozorila ga da je se kloni.

No, nesputani Lane vratio se u Shaninu kuću nakon uredske zabave mjesec dana kasnije. Kad je Shana pobjegla, slijedio ju je i pokušao joj zgrabiti mobitel, povukao ju je za kosu i pritom je udario. Shana je otrčala do Ashleyeve kuće gdje je pozvala policiju. Ali kad se pojavio policajac Trevor Godfrey, ispitao ju je pred Ashleyem i njegovim roditeljima što je kršenje zakona.

Shana nije spomenula da se viđala s Laneom, ali policija je to saznala kad su razgovarali s njim. Lane je Godfreyu rekao da su oni zapravo bili u vezi i pružio mu poruke s mobilnog telefona između para koje podupiru njegovu priču.

Policija je Shanu smatrala lažljivicom pa ju je novčano kaznila s 90 funti zbog gubljenja policijskog vremena, a policajac Godfrey je tvrdio da je njena pritužba 'dimna zavjesa za prikrivanje njihove veze'. Kerry je rekla da je policija incident doživjela kao 'ljubavni nesporazum', a Shanu je stereotipizirala kao ženu koja ima tajnu vezu.

Shana je napustila posao, a njezini prijatelji rekli su kako joj je novčana kazna umanjila samopouzdanje zbog čega nije htjela prijaviti Laneovo kontinuirano uhođenje.

U srpnju 2016. Lane je ukrao Shanin ključ od stražnjih vrata, a zatim se uvukao u kuću, usred noći, kada je mislio da ona spava, ali je bila budna i sakrila se ispod popluna. Shana je snimila zastrašujući telefonski poziv s Laneom koji je pušten u dokumentarcu.

U tom pozivu je rekao: 'Htio sam te vidjeti i znao sam da me nećeš pustiti unutra. Jednostavno nisam dobro u glavi, inače to ne bih učinio'. Shana je hrabro predala snimku policiji, ali Lane je pušten uz novo upozorenje. Sljedeći dan, Shana je primila pozive s teškim disanjem s nepoznatog broja, što je također prijavila i rekla policiji da se boji, ali oni su to proglasili 'niskim rizikom za opasnost'.

Dva dana kasnije Shana je rekla policiji da je Lane prati, ali umjesto da prati zbivanja, ona joj je poslala pismo u kojem tvrdi da se daljnje mjere neće poduzimati i da je slučaj zatvoren. Dana 25. kolovoza 2016. Lane je kupio limenku benzina i ponovno provalio u Shanin dom, ali ovaj put je bio naoružan nožem. Ušao je u njezinu spavaću sobu i prerezao joj grlo prije nego što joj je zalio tijelo benzinom i upalio ga.

Lane je uhićen za nekoliko sati, ali je negirao ubojstvo unatoč dokazima koji dokazuju da je bio u njezinoj kući. Nakon što ju je ubio, odmah nakon toga se presvukao i kupio benzin na obližnjoj benzinskoj. Njegova trenirka pronađena je u blizini na ogradici oblivena krvlju, a policija je pronašla i uređaj za praćenje na Shaninom automobilu, povezan s njegovim telefonom.

Gospodin Justice Green koji je doživotno zatvorio Lanea kritizirao je policiju Sussexa rekavši: 'Nažalost, kad je tražila pomoć od policije, nije je dobila. Michael Lane smatrao je da je, ako nastavi sa svojim opsesivnim uhođenjem, vrlo malo vjerojatno da će policija učiniti bilo što da ga zaustavi'.

Shanina obitelj također je napala policiju, rekavši kako vjeruju da je njezino ubojstvo moglo biti spriječeno da su je policajci poslušali. U naknadnoj istrazi policajac John Milne proglašen je krivim za grubo kršenje zakona, a Godfrey za loše ponašanje. Policija Sussexa ispričala se Shaninoj obitelji, piše Mirror.