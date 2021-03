Frank i Joyanne Warner uspjeh su postigli trudom te pošteno stečenom odanošću svojih kolega i kupaca. I premda su ih samo nekoliko tjedana dijelila od mirovine, to što su imali niti jednom nisu uzeli zdravo za gotovo.

Obiteljska tvrtka, odnosno brijačnica, bila je srce njihove zajednice u New Jerseyu. Frank je s Joyanne otvorio salon Frank Anthony u Chesteru 1970. godine. Zajedno su izgradili posao koji je u cijeloj zemlji prepoznat kao jedan od najboljih salona u zemlji.

Osvojili su nagrade za menadžment, a što je još važnije Franku i Joyanne, voljeli su ih i njihovi kolege i klijenti. Par nije bio sebičan. Uvijek su sudjelovali u dobrotvornom radu i dijelili su svoje vrijeme s onima kome je bilo potrebno. Na njihovim društvenim mrežama se može vidjeti Frank kako šiša u dobrotvorne svrhe i pomaže lokalnoj crkvi. Oni su se ponašali prema ljudima s velikom ljubaznošću, u nadi da će i oni nastaviti raditi to isto.

Frank i Joyanne, oboje stari 73 godine, prvi su se put upoznali u srednjoj školi kad su imali 15 godina i od tada su bili nerazdvojni. Bili su u braku 52 godine i imali su odraslog sina Todda i kćer Jen.

U listopadu 2019., Frank i Joyanne su imali samo dva mjeseca do mirovine, a par je 55 i više godina živio u ekskluzivnom stambenom kompleksu u naselju Hawk Pointe u Washingtonu. Imali su golf teren, svoju malu zajednicu i to im je bilo savršeno mjesto za proživljavanje zlatnih godina. No, njihov sin se u sve to baš nije uklapao.

Frank i Joyanne pokušavali su pomoći svom sinu Toddu (50) da vrati život na staro i pozvali su ga da živi s njima. Todd je bio istaknuti sportaš još u srednjoj školi. Bio je u nogometnoj i bejzbolskoj momčadi i izgledalo je kao da će imati svijetlu budućnost.

No s neuspjelim brakom iza sebe, ovisnošću o kocki i problemima s s alkoholom, Todd je često znao skrenuti s puta te mijenjati različite poslove. Zbog njegove opsjednutosti s igranjem blackjacka u kockarnicama, izgubio je tisuće dolara te bankrotirao.

Većina ljudi koji su poznavali Franka i Joyanne bili su iznenađeni koliko je Todd mogao biti neprijateljski raspoložen u odnosu na svoje suosjećajne roditelje. Bilo je tu i glasina da je zlouporabio steroide i da je njegovo alkoholiziranje učinilo njegovo kockanje nepromišljenim.

Frank i Joyanne su mu u prošlosti plaćali odvikavanje i, naravno, kad Todd nije imao gdje ostati, nisu oklijevali pustiti ga da živi s njima. Ipak je on bio njihov sin.

Šokantno otkriće

Dana 27. listopada 2019. godine, kći Jen nije mogla doći do roditelja, što je bilo vrlo neobično. Te se večeri provozala sa suprugom do njihove kuće da provjeri što se događa. Dok su pogledali kroz prozor kuće, bili su užasnuti prizorom. Frank je bio vezan za stolicu, glava mu je bila prekrivena plastikom i bio je pun krvi oko glave i prsa. Izbezumljeni zet nazvao je 911, dok je Jen histerično jecala.

Kad je policija stigla, provalili su u zaključani dom straga i pronašli Joyanneino tijelo u spavaćoj sobi. Ona i Frank bili su mrtvi. U blizini tijela nalazile su se dvije bejzbol palice, jedna drvena i jedna aluminijska, te kuhinjski nož.

Par je nasilno pretučen palicama, ugušen plastičnim vrećama i izboden nožem. Bilo je to brutalno ubojstvo, a dok je policija obilazila mjesto zločina, susjedi su bili u potpunom šoku. Tko bi želio ubiti par koji je bio život i duša zajednice? No, Jen je odmah imala osumnjičenika. Bio je to njezin brat Todd.

Rekla je da je Todd na društvenim mrežama pisao zabrinjavajuće objave i da je slao poruke o tome kako želi naštetiti svojim roditeljima. Ono što je rekao nikada nije bilo otkriveno, ali je bilo dovoljno da policiji bude glavni osumnjičeni. Također, nestao je i Joyannein automobil, srebrna Kia Soul.

Policajci su pronašli signal s Toddovog mobitela koji je vodio do kasina Wind Creek u Betlehemu u državi Pennsylvania, oko 32 kilometra jugozapadno od kuće Warnerovih. CCTV je pokazao da je Todd tamo stigao ukradenom Kijom u 10 sati ujutro. Otprilike osam sati prije nego što su pronađena tijela Franka i Joyanne. Ondje je ostao kockati se do podneva.

Istraga je otkrila da je Todd koristio očevu kreditnu karticu u kasinu da bi dobio gotovinu od nekoliko tisuća dolara, kako bi se mogao kockati. Policija je bila uvjerena da Todd ide u drugu kockarnicu, pa su upozorili druge kockarnice na tom području i 'posrećilo' im se.

Todd je 28. listopada oko 15 sati uočen na nadzornoj kameri u kasinu Parx u Bensalemu otprilike sat vremena nakon prvog kasina. Nešto prije 16 sati, Todd je pronađen kako za stolom igra blackjack, odnosno kocka s ukradenim novcem svojih roditelja. Ubrzo je maknut sa stola i odmah uhićen.

Mrlje od krvi pronađene su na automobilu i na Toddovoj odjeći i obući. Policija je rekla da je, dok je Todd bio u pritvoru, priznao da je ubio svoje roditelje. Rekao je da ih je nasmrt pretukao bejzbol palicama. Kad se jedna palica slomila zbog sile koju je koristio, nastavio je s drugom. Nakon toga ih je pokušao ugušiti s plastičnim vrećicama preko glave. Zatim ih je više puta ubo kuhinjskim nožem.

Iako nije priznao motiv, bilo je jasno da je nakon što je ubio svoje roditelje ukrao od njih novac da može kockati. No, taj nedostatak kajanja bio je nezamisliv za sve Joyanneine i Frankove najmilije. Todd je uhićen i izručen iz Pennsylvanije u New Jersey, gdje su brojni ljudi oplakivali smrt voljenog para.

Bez kajanja

Todd je optužen za dvije točke prvostupanjskog ubojstva, te za korištenje oružja i krađu. U studenom 2019. izjasnio se da nije kriv, ali u ožujku 2020. tužitelji su započeli pregovore o priznanju krivnje, a do rujna Todd je bio spreman priznati što je učinio.

Todd se izjasnio krivim prema dvjema točkama za ubojstva i jednoj točki prijevare zbog korištenja kreditne kartice. Tog listopada, godinu dana nakon što je ubio svoje roditelje, Todd je osuđen na 36 godina zatvora zbog ubojstva prvog stupnja i pet godina zbog kaznenog djela krađe kreditne kartice.

Bit će u zatvoru sve dok ne prijeđe 90-u godinu života bez šanse za uvjetni otpust. Todd nikada nije ponudio nikakvo objašnjenje zašto je napao majku i ocu, kada su mu toliko puta pokušali pomoći, piše Mirror.