EKSKLUZIVNO Vili Beroš dobio je posao u Vinogradskoj bolnici

Vili Beroš dobio je posao neurokirurga u KBC-u Sestre milosrdnice, ekskluzivno doznaju 24sata od nekoliko dobro upućenih izvora. Bolnica još uvijek ne izlazi s tom informacijom u javnost jer komisija još uvijek nije potpisala tu odluku, iako je ona donesena.

Poslali smo upit KBC-u Sestre milosrdnice, a odgovor nismo dobili.

Podsjetimo, 24sata otkrila su još 22. kolovoza, da se Vili Beroš prijavio na natječaj za neurokirurga u KBC-u Sestre milosrdnice, gdje je radio prije odlaska u Ministarstvo zdravstva.

Protiv bivšeg ministra zdravstva Beroša podignuta je optužnica u korupcijskoj aferi Mikroskop zbog primanja mita od 75.000 eura. Kako smo otkrili prošli tjedan, bolnica je nakon nepuna dva mjeseca od završetka natječaja uspjela sastaviti Povjerenstvo koje će odlučivati o tome kojeg će neurokirurga zaposliti.

Natječaj je završio još prije nepuna dva mjeseca, međutim, potrajao je jer je bolnica imala problema s osnivanjem Povjerenstva koje će odlučiti o najboljem kandidatu.

S obzirom na to da je neurokirurzima koji su trebali biti u Povjerenstvu rečeno da je uvjet kako smo ranije otkrili, bio upravo da glasaju za Beroša jer je naredba da ga se zaposli, neki su to odbili. Iz natječaja o odabiru neurokirurga povukao se i sam ravnatelj bolnice dr. Davor Vagić, na vlastiti zahtjev, dok smo ranije otkrili da mu je bolnica "zaboravila" dati otkaz ugovora o radu nakon što je aktivirao model 6+6. Međutim tu se uplelo Ministarstvo uprave koje je reklo da je sve ok i da se Beroš imao pravo prijaviti na natječaj.

Ravnatelj Vagić, kako smo ranije otkrili zatražio je od Upravnog vijeća da ga izuzme od provođenja natječaja za neurokirurga koji je bolnica zaključila još 14. kolovoza, a koji je od početka sporan jer su pritisci da se zaposli upravo bivši ministar zdravstva Vili Beroš.

- Dvojica neurokirurga odbila su biti u Povjerenstvu jer im je šef Klinike za neurokirurgiju rekao da mora zaposliti Beroša, odnosno točnije rečeno zahvalili su mu se na ponudi da budu u Povjerenstvu jer je uvjet bio taj da glasaju za Beroša. Na kraju je jedan drugi neurokirurg pristao biti u Povjerenstvu - rekao nam je jedan od dobro upućenih sugovornika, što smo dodatno provjerili s još nekoliko izvora koji su nam to potvrdili.

Evo što kaže šef neurokirurgije

Zvali smo prošli tjedan i dr. Darija Josipa Živkovića, predstojnika Klinike za neurokirurgiju, koji je na upit je li točno da je zvao neurokirurge da budu u Povjerenstvu za provedbu natječaja rekao: "Nisam jer još nije oformljeno Povjerenstvo".

Na pitanje je li točno da u Povjerenstvu trebaju biti neurokirurzi, odgovorio je potvrdno i rekao da ne želi dalje ništa komentirati na pitanja oko zapošljavanja Vilija Beroša i da se obratimo Upravi.

Razne su tu malverzacije oko samog natječaja i okolnosti njegova provođenja, a sam Beroš iako ima pravo aktivirati saborski mandat i tako se "izvući" od posla te osigurati lakšu zaradu nego da radi u bolnici dežurstva i prekovremene, ipak se odlučio da neće aktivirati mandat te traži posao u bolnici.

Jučer su na razgovoru za posao bila trojica neurokirurga, a Beroš je bio prvi na redu.

Neurokirurg Ivan Škoro također je bio na razgovoru, a za 24sata je rekao da mu je drago jer se natječaj privodi kraju.

- Ovo je bio maratonski natječaj. Traje već 60 dana. Ovo nije politička funkcija. Traži se neurokirurg koji će operirati. Zadovoljan sam razgovorom. Pitanja su bila sva na mjestu. Nije ugodno što se javio Beroš, što je protukandidat. Ja sam s njim inače radio prije. Kao o neurokirurgu o njemu imam visoko mišljenje. Sva trojica smo se javila s nadom da ćemo biti primljena.Što se tiče Beroša ako je njegovo pravo bilo da se javi na natječaj onda svatko ima pravo da se bori za sebe. Činjenica je da on nije operirao sedam godina otkako je otišao u politiku. No znam da je bio vrstan neurokirurg. Ali isto tako znam da kad odem mjesec dana na godišnji da mi treba operacija dvije da se vratim u rutinu. Nije olakotna okolnost biti protiv jakih kandidata, ne znam kako će to završiti - rekao je za 24sata docent primarijus dr.sc. Škoro.