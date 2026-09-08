Peternel: Mladića u Srbiji slave, a Porfirije ga pretvara u sveca. Treba mu zabraniti ulazak u EU

Saborski zastupnik i potpredsjednik stranke Dom i nacionalno okupljanje (DOMiNO), Igor Peternel u utorak je poručio da Hrvatska mora inicirati da se patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Porfiriju zabrani ulazak u EU zbog veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića.

Komentirajući, kako se navodi u priopćenju DOMiNO-a, navode srbijanskih medija o gotovo 150 tisuća ljudi na pokopu balkanskog krvnika Ratka Mladića te poruke patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija, koji je o Mladiću govorio kao o pokojnom "gospodinu Mladiću", Peternel je upozorio da Porfirije u Hrvatskoj nema samo vjersku, nego i značajnu političku ulogu te ga opisao kao jednog od simbola okupljanja političke ljevice u Hrvatskoj.

Naglasivši da pitanje Ratka Mladića ne može biti predmet političke ili povijesne relativizacije i podsjetivši da je riječ o pravomoćno osuđenom ratnom zločincu, Peternel je upozorio da je Ratko Mladić pokojni i na doživotnu kaznu zatvora osuđeni ratni zločinac za najteže zločine, uključujući i genocid.

- Umro je, oni ga tamo slave, dok ga Porfirije praktički pretvara u sveca i to javno - rekao je Peternel.

Zbog toga smatra da reakcija ne bi smjela ostati samo na političkim osudama u Hrvatskoj, nego da bi pitanje trebalo otvoriti i na razini Europske unije.

- Mislim da je tu na potezu Europska unija, a prvenstveno jedina zemlja koja je tada direktno bila uključena u taj ratni sukob. Prema tome RH mora stajati iza toga te inicirati da se Porfiriju zabrani ulazak u EU zbog civilizacijskih pitanja, zbog veličanja ratnog zločinca. Jednostavno, ako se to ne dogodi, to znači da taj sud EU uopće ne doživljava kao ozbiljan. Niti relevantan - zaključio je Peternel.