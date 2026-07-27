Petero planinara poginulo je u Rusiji, ali jedna ekspedicija se spasila: 'Magla je bila gusta...'

Ekspedicija planinara iz Hercegovine donijela je presudnu odluku koja im je, pokazat će se, spasila živote. Na svega 240 metara pod najvišeg vrha Europe, Elbrusa, šesteročlani tim je odustao od daljnjeg uspona zbog oluje koja je odnijela živote petero njihovih kolega planinara iz Zenice.

Šesteročlana ekspedicija iz Gacka, Bileće i Trebinja na put je krenula 14. srpnja s ambicioznim ciljem: osvojiti dva vrha, Kazbek (5.054 m) u Gruziji i Elbrus (5.642 m) u Rusiji. Nakon uspješnog uspona na Kazbek, koji im je poslužio i kao izvrsna aklimatizacija, prešli su u Rusiju kako bi se suočili s najvišim vrhom Europe.

Zbog loših vremenskih prilika, uspon do planinarskog doma na 4.040 metara morali su odgoditi za jedan dan. Upravo su tamo, na visini od oko 3.800 metara, doživjeli sudbonosni susret. Sreli su grupu planinara iz Zenice. Kako su kasnije ispričali, ugodan razgovor zemljaka brzo se pretvorio u druženje puno smijeha. Razmijenili su iskustva i planove; Zeničani su svoj završni uspon planirali započeti u jedan sat poslije ponoći. Rastali su se uz obostrane želje za uspješan i siguran dolazak na vrh, potpuno nesvjesni drame koja će uslijediti.

'Nismo vidjeli jedni druge od magle'

Hercegovački tim, nakon što ih je lokalni vodič upozorio da se vrijeme naglo pogoršava već od šest sati ujutro, odlučio je krenuti ranije. Svoj završni uspon započeli su 24. srpnja u 22 sata. Kako su se penjali, temperatura je padala, a vjetar postajao sve jači. Iako su napredovali brže od očekivanog, na oko 5.000 metara usporila ih je veća grupa ispred njih, dok se oluja približavala brže od najavljenog. Na visini od 5.400 metara, uvjeti su postali nemogući. Vjetar je dosezao udare do 70 kilometara na sat, a gusta magla smanjila je vidljivost na nulu. Tada su donijeli jednoglasnu odluku o povratku. Nada Jovović, članica ekspedicije iz Gacka, opisala je ključne trenutke za Dnevni Avaz.

​- Razlog odustajanja je veliko nevrijeme koje je krenulo ranije nego što je po prognozi najavljeno. Krenuli smo na uspon ranije kako bismo ga izbjegli, ali na toj visini je sve nepredvidivo i vrijeme se bukvalno u minuti mijenja. Hladnoća i vjetar dodatno pojačavaju težinu uspona. Kad smo vidjeli da magla postaje toliko gusta da ne vidimo jedni druge, bez razmišljanja smo se okrenuli nazad - ispričala je Jovović.

*uz korištenje AI-ja