Peticiju za 'Micanje klečavaca' potpisalo 38.000 ljudi. Sutra će biti predana svim institucijama

Peticiju „Micanje klečavaca u ime 18 ubijenih žena u 2025.“, koju je pokrenula Sanja Sarnavka, danas do 11 sati potpisalo je 38.000 ljudi. Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, u srijedu 10. prosinca, peticija će biti predana ključnim institucijama i to saborskom Odboru za ravnopravnost spolova, Vladi, Ustavnom sudu.

Feministkinja i aktivistkinja Sanja Sarnavka pokrenula je on-line peticiju za "micanje klečavaca s glavnih trgova gradova u Hrvatskoj.

- U Rijeci je 6. prosinca 2025. ubijena 18. žrtva femicida ili prezira prema ženama istovremeno dok su klečavci na glavnim trgovima molili da žene budu podložne muškarcu, pokorne i tihe. Njih čuva i paze policija i redari, istovremeno dok žene ubijaju njihovi sadašnji i bivši partneri, sinovi, bliske osobe. Njihova molitva potiče žene da ne prijavljuju nasilje, da ostanu u otrovnim vezama koje ih u konačnici vode u smrt. Njihova molitva predstavlja izravno kršenje odredbe Ustava prema kojoj je ravnopravnost spolova jedna od najviših vrednota - stoji u peticiji koju je pokrenula Sarnavka.

Pokretanje videa... 00:37 Gazio ruže na Trgu | Video: 24sata

Pita se zašto lokalne vlasti i institucije države dopuštaju ovo javno pozivanje na neravnopravnost, na drugotnost jednog spola.

- Sloboda govora zahtijeva i odgovornost za izrečene riječi. Zatvorimo trgove za molitve koje pogađaju žene i čine da rodno uvjetovano nasilje postaje opravdano i dopustivo. Lokalna vlast, Vlada, Ustavni sud moraju reagirati - navodi se u peticiji koja je zaključena riječima 'Dosta je više'.

Na peticiju su reagirali iz bratstva "Vitezovi Bezgrešnog Srca Marijina", koji smatraju da bi zabrana predstavljala zadiranje u temeljna ljudska prava. Upoznati smo s peticijom koja traži zabranu javne molitve krunice, kazali su. Smatraju da bi takva zabrana predstavljala neopravdano zadiranje u pravo na slobodu vjeroispovijesti i mirno okupljanje.

- Naše molitve nikada nisu bile prijetnja, nego izraz duhovnosti i osobnog uvjerenja. Također, smatramo da je izrazito maliciozno i pretenciozno povezivati muškarce koji javno mole s porastom nasilja u obitelji - naveli su.