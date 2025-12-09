Obavijesti

News

Komentari 45
'DOSTA JE VIŠE'

Peticiju za 'Micanje klečavaca' potpisalo 38.000 ljudi. Sutra će biti predana svim institucijama

Piše Snježana Krnetić,
Čitanje članka: 1 min
Peticiju za 'Micanje klečavaca' potpisalo 38.000 ljudi. Sutra će biti predana svim institucijama
Zagreb: Molitelji se okupili na Trgu bana Jelačića | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Peticija će u srijedu biti predana saborskom Odboru za ravnopravnost spolova, Vladi, ali i Ustavnom sudu.

Peticiju „Micanje klečavaca u ime 18 ubijenih žena u 2025.“, koju je pokrenula Sanja Sarnavka, danas do 11 sati potpisalo je 38.000 ljudi. Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, u srijedu 10. prosinca, peticija će biti predana ključnim institucijama i to saborskom Odboru za ravnopravnost spolova, Vladi, Ustavnom sudu. 

POLICIJA OBJAVILA VIDEO Tip koji je gazio ruže za ubijene žene dobio prijavu! Evo kojeg je odvjetnika angažirao
VIDEO Tip koji je gazio ruže za ubijene žene dobio prijavu! Evo kojeg je odvjetnika angažirao

Feministkinja i aktivistkinja Sanja Sarnavka pokrenula je on-line peticiju za "micanje klečavaca s glavnih trgova gradova u Hrvatskoj.

'DOSTA JE VIŠE' Sarnavka pokrenula peticiju za 'micanje klečavaca s trgova': Zašto institucije ovo dopuštaju?
Sarnavka pokrenula peticiju za 'micanje klečavaca s trgova': Zašto institucije ovo dopuštaju?

- U Rijeci je 6. prosinca 2025. ubijena 18. žrtva femicida ili prezira prema ženama istovremeno dok su klečavci na glavnim trgovima molili da žene budu podložne muškarcu, pokorne i tihe. Njih čuva i paze policija i redari, istovremeno dok žene ubijaju njihovi sadašnji i bivši partneri, sinovi, bliske osobe. Njihova molitva potiče žene da ne prijavljuju nasilje, da ostanu u otrovnim vezama koje ih u konačnici vode u smrt. Njihova molitva predstavlja izravno kršenje odredbe Ustava prema kojoj je ravnopravnost spolova jedna od najviših vrednota - stoji u peticiji koju je pokrenula Sarnavka. 

Pokretanje videa...

Gazio ruže na Trgu 00:37
Gazio ruže na Trgu | Video: 24sata

Pita se zašto lokalne vlasti i institucije države dopuštaju ovo javno pozivanje na neravnopravnost, na drugotnost jednog spola.

- Sloboda govora zahtijeva i odgovornost za izrečene riječi. Zatvorimo trgove za molitve koje pogađaju žene i čine da rodno uvjetovano nasilje postaje opravdano i dopustivo. Lokalna vlast, Vlada, Ustavni sud moraju reagirati - navodi se u peticiji koja je zaključena riječima 'Dosta je više'.

USRED ZAGREBA Organizatori javnih molitvi: 'Muškarac koji gazi ruže nije naš član našeg bratstva...'
Organizatori javnih molitvi: 'Muškarac koji gazi ruže nije naš član našeg bratstva...'

Na peticiju su reagirali iz bratstva "Vitezovi Bezgrešnog Srca Marijina", koji smatraju da bi zabrana predstavljala zadiranje u temeljna ljudska prava. Upoznati smo s peticijom koja traži zabranu javne molitve krunice, kazali su. Smatraju da bi takva zabrana predstavljala neopravdano zadiranje u pravo na slobodu vjeroispovijesti i mirno okupljanje. 

- Naše molitve nikada nisu bile prijetnja, nego izraz duhovnosti i osobnog uvjerenja. Također, smatramo da je izrazito maliciozno i pretenciozno povezivati muškarce koji javno mole s porastom nasilja u obitelji - naveli su. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 45
Tuga tri obitelji ubijenih žena: 'Naših kćeri više nema, zato vas molimo - spasite druge žene...'
ZAUSTAVIMO FEMICID

Tuga tri obitelji ubijenih žena: 'Naših kćeri više nema, zato vas molimo - spasite druge žene...'

Josip Oršuš brutalno je ubio šogoricu Vanesu. David Komšić nasmrt je izbio Kristinu. Policajac Marko Smažil ubio je Mihaelu i prikrivao dokaze
Kamera otkrila užas u Alpama: Njena svjetiljka se ugasila, a on je nastavio hodati. Sad mu sude
OSTAVIO JE DA SE SMRZNE

Kamera otkrila užas u Alpama: Njena svjetiljka se ugasila, a on je nastavio hodati. Sad mu sude

U jednom trenutku, jedna se svjetiljka odvaja i nastavlja sama, dok druga ostaje na mjestu. Na kraju se ispraznila i ugasila
FOTO Ovo je mladić koji je ubio svoju djevojku Rominu u Rijeci
POLICIJA GA PRIVELA

FOTO Ovo je mladić koji je ubio svoju djevojku Rominu u Rijeci

Fran B., 24-godišnji mladić u subotu ujutro u stanu u centru Rijeke usmrtio je svoju djevojku Rominu V. Nesretna djevojka imala je 30-ak ubodnih rana. Preminula je na stubištu. Njega su pronašli krvavoga u zaključanom stanu. Kraj njega su bila dva noža

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025