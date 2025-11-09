Obavijesti

PROPALESTINSKI AKTIVISTI

Prosvjednici upali na fakultet: U Munchenu razvili zastave i palili vatromet na krovu zgrade

Piše HINA,
Prosvjednici upali na fakultet: U Munchenu razvili zastave i palili vatromet na krovu zgrade
Oko 40 propalestinskih aktivista provalilo je u zgradu Tehničkog fakulteta u Münchenu, razvili su transparente i zapalili vatromet, policija na terenu

Četrdesetak propalestinskih aktivista provalilo je u glavnu zgradu Tehničkog fakulteta u Münchenu, nakon čega su na krovu zgrade napravili vatromet i razvili transparente, izvijestila je u nedjelju policija.

Nakon otprilike dva sata napustili su zgradu pošto im je sveučilište zaprijetilo da će podnijeti prijavu protiv njih zbog neovlaštenog ulaska, kazao je glasnogovornik policije.

Policajci su potom osigurali ulaze u sveučilišnu zgradu.

S Tehničkog sveučilišta u Münchenu su kazali i da su aktivisti ispisivali slogane na unutarnjim zidovima zgrade.

Glasnogovornik sveučilišta je rekao da će podnijeti kaznenu prijavu zbog nanošenja štete na imovini, dodavši da takve prosvjedne akcije u budućnosti neće tolerirati te da na njihovu sveučilištu nema mjesta za antisemitizam.

Studentski skup održan je pod motom "Studenti protiv sudioništva Tehničkog sveučilišta u Muenchenu - Stop istraživanju apartheida".

Nakon otprilike dva sata aktivisti su napustili zgradu kada im je sveučilište zaprijetilo optužbama zbog neovlaštenog ulaska, a policija je potom osigurala sve ulaze u sveučilišnu zgradu.

U petak navečer je kroz bavarski glavni grad promarširalo oko 500 prosvjednika, objavila je policija, dodavši da nije bilo drugih incidenata i da je bilo raspoređeno oko stotinu pripadnika snaga reda.

