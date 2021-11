Čelnik Mosta Božo Petrov uvjeren je da će referendumska inicijativa njegovw stranke proći na Ustavnom sudu.

- Naravno da će proći, radili smo ih s vrhunskim ustavnim, ustavnopravnim stručnjacima. Nema apsolutno nikakvog razloga, barem pravno nema razloga da budu oborena - rekao je Petrov za RTL.

Petrov je uvjeren da će se voditi isključivo pravom kada se radi o ocjeni ustavnosti.

- Čujte, ja mislim da se oni mogu pokušati igrati nakon što skupimo stotine tisuća potpisa, ali baš me zanima tko će biti toliki autist politički da se igra s ljudima - rekao je Petrov.

Petrov kaže da su pitanja duga zbog pravila koja nalaže Ustav.

- Dakle, vi morate napisati pitanje da ono odgovara upravo ovome što sam rekao, ono ne smije biti pravno oborivo. Onako kakav nam je Ustav, zakon, vi tako morate postaviti pitanje, ali smisao pitanje je upravo ono što govorimo ljudimo... nama je stalo do zaštite zdravlja ljudi i zato što nam je stalo, ne možemo gledati mirno kako već gotovo dvije godine neko parapolitičko tijelo donosi odluke bez ikakvog legitimiteta, bez ikakve odgovornosti, jer mi ne znamo tko glasuje za to, bez volje naroda, bez legitimnih predstavnika tog naroda i za to apsolutno nitko ne odgovara, a mjere nisu transparentne... često su nelogične, s dvostrukim pravilima - rekao je Petrov.

Petrov kaže kako se ovakvim mjerama ograničavaju ljudska prava i da zbog toga treba postojati konsenzus.

- Mi želimo, u trenutku kada se na bilo kakav način krenu ograničavati ljudska prava i slobode, da za to treba stvarno široki društveni konsenzus i široki konsenzus unutar Sabora, dakle, dvotrećinska većina. Dakle, vi morate dokazati da je situacija toliko ozbiljna da ima razloga zašto ćete ograničavati, a ne da to radi tamo neko tijelo sa strane. Druga stvar, mi smatramo da je sami Stožer, odnosno stožerokracija, koji je uveo predsjednik Vlade, tijelo koje nikome ne odgovara, donio dosad potpuno netransparentne odluke. Vi ne znate dandanas, nakon gotovo dvije godine, na temelju kojih parametara su donesene koje mjere. Je li to na temelju hospitaliziranih, broja zaraženih, umrlih... Mjere su nelogične. Vi imate situacije, evo uzet ću COVID potvrdu, da potvrdu trebaju profesori, studenti ne trebaju. Možete bez problema ući u kladionice, u casina, u shoping centre, a ne možete ući u učionicu - rekao je Petrov.

Uvjeren je da će većina podržati referendum.

- Pa, ja mislim da svatko normalan, tko želi jedinstvo, a ne podjele unutar naroda, će ovo podržati. Vi kada želite u određenom trenutku smanjiti slobode i prava ljudi, kada je toliko velika ugroza, pa zar nije normalno da se to tako definira Ustavom? Zar nije normalno, kada vam u Ustavu stoji elementarna nepogoda, kada vi imate situaciju da vas već dvije godine bombardiraju preko medija naslovima koliko je umrlih, zaraženih, hospitaliziranih, zar to nije ugroza? Zar to ne treba tako definirati Ustavom? Zar to nije opasna situacija? Ako to jest tako, pa što se treba dogoditi da se promijeni to? Šta, trebaju nas kometi početi gađati? - rekao je Petrov.

Zastupnici Mosta nisu bili na prosvjedu prošlog vikenda, a Petrov odbacuje teze da se radi o ''političkom profiterstvu''.

- Ne, ne. Nije, nije statement. Ja vam se ne obazirem toliko na to što predsjednik Vlade uputi nama ili bilo kojem drugom političaru, jer ja njega ne doživljavam, iskreno, ozbiljno u trenutku kad vas netko optuži za političko profiterstvo, a zapravo je najviše od sviju profitirao ili pokušao profitirati na temelju korone. Sjetite se njegovih rečenica: "Pojeo sam koronu!", ili "Pobijedili smo koronu!" Ovo što mi želimo napraviti nema veze niti s HDZ-om niti s političkom situacijom. Mi zaista želimo čuti, dati ljudima da oni omoguće što žele sa svojim životima i je li ovo kako je vodila Vlada do sada dobro ili nije dobro - rekao je Petrov.

Na pitanje koliko je odgovorno pozivati ljude na okupljanje usred epidemije, Petrov odgovara: ''Koliko je odgovorno od države da na ovakav način vodi državu?''

- Koliko je to odgovorno? Da su, i sad uzmite ovo u obzir, da su oni na vrlo transparentan način vodili cijelu ovu situaciju, da su donosili logične mjere, da su te mjere bile donesene u Saboru ili da su bile donesene na referendumu, mislite li da bi bilo ovakvih prosvjeda? Mislite li da bi bilo ikakvih prosvjeda? - dodao je Petrov.

- Vi morate na određeni način pokazati što mislite. A onaj tko je jedini, glavni razlog zašto su se prosvjedi dogodili, nisu neka politička oporba, nego sam predsjednik Vlade. On je glavni motivator ovih prosvjeda, jer on je i uzrokovao na umjetan način na početku cijele ove prosvjede i lažne podjele - rekao je Petrov.