Obavijesti

News

Komentari 0
'UNOSE STRAH'

Iran: 42.000 prosvjednika uhićeno nakon krvavih nemira

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Iran: 42.000 prosvjednika uhićeno nakon krvavih nemira
Foto: Mohamed Azakir

Sigurnosne snage u civilu pojačale represiju nakon najtežih prosvjeda od Islamske revolucije, uhićeno više od 42.000 ljudi

Admiral

 Iranske sigurnosne snage u civilu uhitile su tisuće ljudi u kampanji masovnih uhićenja i zastrašivanja nakon što su ugušile najkrvavije nemire od Islamske revolucije 1979. godine, rekli su izvori Reutersu.

Manji prosvjedi koji su počeli u prosincu prošle godine na teheranskom Velikom bazaru zbog ekonomskih poteškoća oslobodili su dugo potiskivane šire pritužbe i brzo eskalirali u najtežu egzistencijalnu prijetnju iranskoj šijitskoj teokraciji u gotovo pet desetljeća.

TEŠKE SANKCIJE Kallas: Iranska revolucionarna garda stavljena na popis terorističkih organizacija EU-a
Kallas: Iranska revolucionarna garda stavljena na popis terorističkih organizacija EU-a

Vlasti su prekinule pristup internetu i u nasilnim nemirima ubile tisuće ljudi, tvrde skupine za ljudska prava. Teheran za nasilje krivi "naoružane teroriste" povezane s Izraelom i Sjedinjenim Državama.

Sigurnosne snage u civilu su u roku od nekoliko dana pokrenule kampanju uhićenja popraćenu pojačanom prisutnošću na ulicama oko kontrolnih točaka, prema riječima pet aktivista koji su govorili pod uvjetom anonimnosti iz Irana.

ČUVARI AJATOLAHA Kallas: Hoću da EU proglasi Iransku revolucionarnu gardu terorističkom organizacijom
Kallas: Hoću da EU proglasi Iransku revolucionarnu gardu terorističkom organizacijom

"Uhićuju sve", rekao je jedan aktivist. "Nitko ne zna kamo ih odvode niti gdje ih drže. Tim uhićenjima i prijetnjama pokušavaju unijeti strah u društvo", dodao je. 

Odvjetnici, liječnici, svjedoci i dva iranska dužnosnika dali su slične izjave Reutersu pod uvjetom anonimnosti kako bi izbjegli odmazdu sigurnosnih službi.

Više zapadnih i bliskoistočnih izvora reklo je Reutersu ovog tjedna da Trump razmatra opcije protiv Irana, poput ciljanih napada na sigurnosne snage i vođe kako bi motivirao prosvjednike, iako su izraelski i arapski dužnosnici rekli da sama zračna snaga neće srušiti klerikalni establišment.

RAT NA HORIZONTU Ovo je sedam scenarija ako Amerika napadne Iran
Ovo je sedam scenarija ako Amerika napadne Iran

Prema najnovijem popisu američke skupine za ljudska prava HRANA ubijeno je 6373 ljudi - 5993 prosvjednika, 214 pripadnika sigurnosnih snaga, 113 mlađih od 18 godina i 53 prolaznika. Uhićeno je 42.486 osoba, prema podacima HRANA-e.

Dva iranska dužnosnika, govoreći pod uvjetom anonimnosti, potvrdila su Reutersu da su vlasti proteklih dana uhitile tisuće ljudi.

TENZIJE NA ISTOKU Iran: Prst nam je na obaraču. Spremni smo za američki napad
Iran: Prst nam je na obaraču. Spremni smo za američki napad

Rekli su da se mnogi pritvorenici drže u neslužbenim pritvorskim mjestima, "uključujući u skladištima i drugim improviziranim lokacijama".

Iranske vlasti odbile su javno komentirati broj uhićenja i lokaciju uhićenih. Vlasti su 21. siječnja priopćile da je u nemirima ubijeno 3117 osoba.

NOVA KRIZA Sve više aviona ide na Bliski istok. Trump nudi Irancima zadnju šansu prije napada
Sve više aviona ide na Bliski istok. Trump nudi Irancima zadnju šansu prije napada

Tri iranska odvjetnika rekla su Reutersu da su im se posljednjih dana obratili deseci obitelji.

"Mnoge obitelji nam se obraćaju kako bi zatražili pravnu pomoć za svoju pritvorenu djecu", rekao je jedan odvjetnik. "Neki uhićeni su mlađi od 18 godina - dječaci i djevojčice", dodao je. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Prognoza: Stiže novi snijeg!
EVO ŠTO NAS ČEKA

Prognoza: Stiže novi snijeg!

Danas nas očekuje promjenljivo vrijeme s kišom, snijegom u gorju i promjenom vjetra. Temperature će varirati od 4 do 15 °C, ovisno o regiji.
Što ako rukometaši budu htjeli da im Thompson pjeva na Trgu? 'Neće dobiti dozvolu za to!'
ZABRANA ZA THOMPSONA

Što ako rukometaši budu htjeli da im Thompson pjeva na Trgu? 'Neće dobiti dozvolu za to!'

Trebamo još interno u timu razgovarati o toj opciji dočeka. No lani je Marko ljudima ispunio želju. Ni kune nismo uzeli. A ne vidim razlog zašto se Marko ne bi opet odazvao, rekli su nam iz Thompsonovog tima
Plenković objavio povećanje plaća za 260.000 zaposlenih u državi. Evo koliko će iznositi...
ZAVRŠILI PREGOVORI

Plenković objavio povećanje plaća za 260.000 zaposlenih u državi. Evo koliko će iznositi...

Nove povišice će se odnosi i na javne službe iako oni zasad ne pristaju na te uvjete. Koštat će državu 300 milijuna eura. Vlada je dogovorila rast osnovice u tri navrata po 1 posto. Izračunali smo što to znači za plaću

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026