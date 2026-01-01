Vozač se prvo zabio u betonski parapet, zatim u rasvjetni stup, a onda je 'pokosio' i dvorišnu ogradu
INTERVENIRALI I VATROGASCI
Pijan autom pomeo stup u N. Marofu pa uletio u dvorište
Muškarac (29) ozlijeđen je u prometnoj nesreći u Novom Marofu u srijedu, koju minutu prije ponoći. Bio je pod utjecajem alkohola, a zbog neprilagođene brzine izletio je s ceste, potvrdila nam je varaždinska policija.
Vozač se prvo zabio u betonski parapet, zatim u rasvjetni stup, a onda je 'pokosio' i dvorišnu ogradu. Na mjestu nesreće intervenirali su i vatrogasci DVD-a Novi Marof.
U prometnoj nesreći 29-godišnjak je ozlijeđen, a prevezli su ga u varaždinsku bolnicu.
