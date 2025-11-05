Obavijesti

News

Komentari 0
TEŠKO JE OZLIJEĐENA

Pijan divljao u Sukošanu: 25-godišnjak razbijao po kući pa fizički napao 81-godišnjakinju

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Muškarac je razbijao vrata i namještaj u kući, a kada ga je žena pokušala smiriti, udarao ju je u glavu

Prava drama odigrala se u ranim jutarnjim satima 1. studenoga u Sukošanu, kada je pijani 25-godišnjak došao do kuće 55-godišnjaka i počeo vikati i galamiti. Kako navodi policija, muškarac je rukama i nogama razbijao balkonska vrata i namještaj u kući, pri čemu se i sam lakše ozlijedio.

U jednom trenutku, 81-godišnja žena pokušala ga je smiriti, no tada je i nju fizički napao i udario u glavu, zbog čega je teško ozlijeđena.

Policija je brzo stigla na mjesto događaja i uhitila napadača, koji se nije obazirao na upozorenja i nastavio s nasilnim ponašanjem. Ženi je pružena liječnička pomoć u zadarskoj bolnici, gdje su joj dijagnosticirane teške tjelesne ozljede, dok je i 25-godišnjak primio medicinsku pomoć zbog ozljeda nastalih zbog divljanja.

Nakon privođenja, nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje, a zbog napada i uništavanja imovine protiv njega je podnesena kaznena prijava. 

