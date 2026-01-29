Obavijesti

News

Komentari 1
DOBIO OGROMNU KAZNU

Pijan, drogiran i u neispravnom autu bježao policiji u Koprivnici

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Pijan, drogiran i u neispravnom autu bježao policiji u Koprivnici
Foto: NIKOLA FIFIC

Prošao je raskrižjem dok je za njegov smjer bilo upaljeno crveno svjetlo. Policija je odmah reagirala i upalila svjetlosne i zvučne znakove kako bi ga zaustavila na pogodnom mjestu, no vozač ih je ignorirao

Admiral

Pod utjecajem alkohola i droga 25-godišnjak je bježao koprivničko-križevačkoj policiji kad su ga pokušali zaustaviti zbog prolaska kroz raskrižje na crveno svjetlo. Policijski službenici su u 1.58 sati tijekom nadzora cestovnog prometa uočili automobil koji se nepropisno kretao kolnikom u Kolodvorskoj ulici u Koprivnici.

GUŽVA NA BRANIMIROVOJ VIDEO Jedan čovjek ozlijeđen u sudaru dva auta u Zagrebu
VIDEO Jedan čovjek ozlijeđen u sudaru dva auta u Zagrebu

Vozač je prošao kroz semaforizirano raskrižje dok je za njegov smjer bilo upaljeno crveno svjetlo, a policija je odmah reagirala i upalila svjetlosne i zvučne znakove kako bi ga zaustavila na pogodnom mjestu. Mladić se oglušio na naredbe službenika i nastavio se kretati, no policija ga je naknadno uspjela zaustaviti.

Kontrolom su utvrdili da je 25-godišnji ponavljač prometnih prekršaja upravljao neregistriranim i tehnički neispravnim vozilom pod utjecajem alkohola od 0,82 promila.

TEŠKO JE OZLIJEĐEN Pijani vozač sletio autom s ceste u Bedekovčini. Autom udario u ogradu pa u zid obiteljske kuće
Pijani vozač sletio autom s ceste u Bedekovčini. Autom udario u ogradu pa u zid obiteljske kuće

Tijekom postupka policajci su proveli preliminarno testiranje na prisutnost opojnih droga, koje je pokazalo pozitivan rezultat. Vozač je nakon toga odbio stručni liječnički pregled te vađenje krvi i izuzimanje urina za analizu.

Policija ga je uhitila i istog dana uz optužni prijedlog dovela pred nadležni prekršajni sud. Sud je vozača kaznio novčanom kaznom od 3.459,82 eura i izrekao mu zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od tri mjeseca.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Plenković: 'Ne znam zašto mi se Milanović noćas nije javio...'
PROPUŠTENI POZIV

Plenković: 'Ne znam zašto mi se Milanović noćas nije javio...'

Odgovorio je na navode predsjednika Zorana Milanovića koji je ranije rekao da ga je premijer zvao "usred noći, ali da mu se nije javio"
Prognoza: Stiže novi snijeg!
EVO ŠTO NAS ČEKA

Prognoza: Stiže novi snijeg!

Danas nas očekuje promjenljivo vrijeme s kišom, snijegom u gorju i promjenom vjetra. Temperature će varirati od 4 do 15 °C, ovisno o regiji.
VIDEO Urušila se ogromna skela na Rebru! Radnici bili u blizini, spasili se u zadnji trenutak...
STRAŠNA SNIMKA

VIDEO Urušila se ogromna skela na Rebru! Radnici bili u blizini, spasili se u zadnji trenutak...

Na snimci se vidi kako su radnici bili u blizini skele, srećom, sve je prošlo bez tragedije...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026