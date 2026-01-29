Pijan, drogiran i u neispravnom autu bježao policiji u Koprivnici

Pod utjecajem alkohola i droga 25-godišnjak je bježao koprivničko-križevačkoj policiji kad su ga pokušali zaustaviti zbog prolaska kroz raskrižje na crveno svjetlo. Policijski službenici su u 1.58 sati tijekom nadzora cestovnog prometa uočili automobil koji se nepropisno kretao kolnikom u Kolodvorskoj ulici u Koprivnici.

Vozač je prošao kroz semaforizirano raskrižje dok je za njegov smjer bilo upaljeno crveno svjetlo, a policija je odmah reagirala i upalila svjetlosne i zvučne znakove kako bi ga zaustavila na pogodnom mjestu. Mladić se oglušio na naredbe službenika i nastavio se kretati, no policija ga je naknadno uspjela zaustaviti.

Kontrolom su utvrdili da je 25-godišnji ponavljač prometnih prekršaja upravljao neregistriranim i tehnički neispravnim vozilom pod utjecajem alkohola od 0,82 promila.

Tijekom postupka policajci su proveli preliminarno testiranje na prisutnost opojnih droga, koje je pokazalo pozitivan rezultat. Vozač je nakon toga odbio stručni liječnički pregled te vađenje krvi i izuzimanje urina za analizu.

Policija ga je uhitila i istog dana uz optužni prijedlog dovela pred nadležni prekršajni sud. Sud je vozača kaznio novčanom kaznom od 3.459,82 eura i izrekao mu zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od tri mjeseca.