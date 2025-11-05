Pijan i bez vozačke vozio je kamion, Sud mu oduzeo vozilo

Policija je u utorak u Osijeku uhitila 45-godišnjeg vozača kamiona, koji je neregistriranim vozilom upravljao alkoholiziran i bez vozačke dozvole, a nadležni Sud mu je, uz zatvorsku kaznu od 30 dana, trajno oduzeo vozilo, izvijestila je u srijedu osječko-baranjska Policijska uprava. Vozač je zatečen u upravljanju neregistriranim teretnim vozilom, za vrijeme dok mu je bila ukinuta vozačka dozvola, zbog prikupljenih 12 negativnih prekršajnih bodova, a testiranjem mu je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 0,88 promila.



Vozač je uhićen, a vozilo kojim je upravljao privremeno mu je oduzeto. Potom je priveden na nadležni Sud, uz optužni prijedlog u kojemu je Sudu predloženo izricanje kazne zatvora od 30 dana, za alkohol kazna od 660 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima "B“ kategorije na rok od 12 mjeseci te trajno oduzimanje vozila.



Sud je donio presudu te 45-godišnjem vozaču izrekao novčanu kaznu od 660 eura, kaznu zatvora od 30 dana te trajno oduzeo vozilo, navode u PU osječko-baranjskoj.