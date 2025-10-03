Zbog počinjenih prekršaja protiv vozača slijedi optužni prijedlog nadležnom Općinskom sudu
POLICIJA GA PRONAŠLA
Pijan se kod Novske zabio u auto pa pobjegao: Uhitili su ga, u krvi je imao 1,45 promila
Čitanje članka: < 1 min
Pijani muškarac (48) izazvao je prometnu nesreću u Novskoj, a potom napustio mjesto događaja. Kako je priopćila on je u četvrtak. 2. listopada oko 20 sati na Trgu Luke Ilića Oriovčanina, vozio autom kutinskih registracija i to pod utjecajem alkohola od 1,45 promila.
Vožnjom unatrag udario je u parkirani automobil. Nakon toga je napustio mjesto događaja, ali je ubrzo pronađen.
Zbog počinjenih prekršaja protiv vozača slijedi optužni prijedlog nadležnom Općinskom sudu.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku