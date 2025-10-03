Pijan se kod Novske zabio u auto pa pobjegao: Uhitili su ga, u krvi je imao 1,45 promila

Pijani muškarac (48) izazvao je prometnu nesreću u Novskoj, a potom napustio mjesto događaja. Kako je priopćila on je u četvrtak. 2. listopada oko 20 sati na Trgu Luke Ilića Oriovčanina, vozio autom kutinskih registracija i to pod utjecajem alkohola od 1,45 promila.

Vožnjom unatrag udario je u parkirani automobil. Nakon toga je napustio mjesto događaja, ali je ubrzo pronađen.

Zbog počinjenih prekršaja protiv vozača slijedi optužni prijedlog nadležnom Općinskom sudu.