POLICIJA GA PRONAŠLA

Pijan se kod Novske zabio u auto pa pobjegao: Uhitili su ga, u krvi je imao 1,45 promila

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
ILUSTRACIJA | Foto: Ilustracija, Duško Jaramaz/Pixsell

Zbog počinjenih prekršaja protiv vozača slijedi optužni prijedlog nadležnom Općinskom sudu

Pijani muškarac (48) izazvao je prometnu nesreću u Novskoj, a potom napustio mjesto događaja. Kako je priopćila on je u četvrtak. 2. listopada oko 20 sati na Trgu Luke Ilića Oriovčanina, vozio autom kutinskih registracija i to pod utjecajem alkohola od 1,45 promila

Vožnjom unatrag udario je u parkirani automobil. Nakon toga je napustio mjesto događaja, ali je ubrzo pronađen.

Zbog počinjenih prekršaja protiv vozača slijedi optužni prijedlog nadležnom Općinskom sudu.

