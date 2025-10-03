Obavijesti

POGINULO ČETVERO LJUDI

VIDEO Izvukli su Range Rover iz mora kod Senja: 'Spljošten je u potpunosti. Bio na 10 m dubine'

Piše Meri Tomljanović, Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Meri Tomljanović/24sata

Automobil, kojeg su navodno unajmili u zagrebačkoj Zračnoj luci, u potpunosti je spljošten

Bijeli Range Rover, kojim je četvero ljudi u četvrtak poslijepodne sletjelo preko provalije duboke 70 metara nakon čega su završili u moru, izvukli su ronioci i vučna služba. Automobil, kojeg su preminuli navodno unajmili u zagrebačkoj Zračnoj luci, u potpunosti je spljošten. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Izvlačenje automobila kod Senja 00:43
Izvlačenje automobila kod Senja | Video: 24sata

- Auto je pao na nekih jedanaest ili dvanaest metara dubine. Osobne stvari, mobitele, ženske naočale, puno bombona smo uspjeli izvući. Tragedija je velika, izgubljena su četiri ljudska života. Užas - rekao je ronioc Renato Huba koji je među prvima stigao na mjesto strašne tragedije u mjestu Bunice kod Senja.

Foto: Meri Tomljanović/24sata

Ronjenjem se bavi preko 30 godina, a iako je u životu imao sličnih intervencija, ova mu je, kaže, jedna od najtežih.

Istaknuo je da je akcija izvlačenja potopljenog automobila bila prilično zahtjevna. Brodicama su teglili potonuli automobil do obližnjeg mjesta Sibinj, u smjeru Rijeke jer ga je na mjestu tragedije zbog ogromne provalije bilo nemoguće izvući na cestu. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Ronioc Renato Huba 01:32
Ronioc Renato Huba | Video: 24sata

Auto je, kaže ronioc, sav spljošten. Dotegao je i vozilo do Sibinja te ga u konačnici prikačio za sajlu vučne službe i pripremio za izvlačenje.

TRAGEDIJA 'Policajac iz Senja skočio je u hladno more. Zaronio je na 16 m. Nije mogao otvoriti vrata'
'Policajac iz Senja skočio je u hladno more. Zaronio je na 16 m. Nije mogao otvoriti vrata'

Iz PU ličko-senjske izvijestili su da je vozač izgubio nadzor nad vozilom u blagom lijevom zavoju. Automobilom je skrenuo udesno, udario u dva zaštitna kamena stupa, sletio s kolnika u provaliju duboku oko 70 metara te završio u moru. Kako neslužbeno doznajemo, poginuli su državljani Malte.

Izvlačenje auta iz mora kod Senja, u slijetanju poginulo četvero stranih državljana
Izvlačenje auta iz mora kod Senja, u slijetanju poginulo četvero stranih državljana | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Neslužbeno doznajemo kako ovo neće kvalificirati kao prometnu nesreću, već prometni događaj, s obzirom da postoji mogućnost da je vozaču pozlilo u vožnji, što će službeno pokazati nalaz obdukcije.

