VIDEO Izvukli su Range Rover iz mora kod Senja: 'Spljošten je u potpunosti. Bio na 10 m dubine'

Bijeli Range Rover, kojim je četvero ljudi u četvrtak poslijepodne sletjelo preko provalije duboke 70 metara nakon čega su završili u moru, izvukli su ronioci i vučna služba. Automobil, kojeg su preminuli navodno unajmili u zagrebačkoj Zračnoj luci, u potpunosti je spljošten.

- Auto je pao na nekih jedanaest ili dvanaest metara dubine. Osobne stvari, mobitele, ženske naočale, puno bombona smo uspjeli izvući. Tragedija je velika, izgubljena su četiri ljudska života. Užas - rekao je ronioc Renato Huba koji je među prvima stigao na mjesto strašne tragedije u mjestu Bunice kod Senja.

Ronjenjem se bavi preko 30 godina, a iako je u životu imao sličnih intervencija, ova mu je, kaže, jedna od najtežih.

Istaknuo je da je akcija izvlačenja potopljenog automobila bila prilično zahtjevna. Brodicama su teglili potonuli automobil do obližnjeg mjesta Sibinj, u smjeru Rijeke jer ga je na mjestu tragedije zbog ogromne provalije bilo nemoguće izvući na cestu.

Auto je, kaže ronioc, sav spljošten. Dotegao je i vozilo do Sibinja te ga u konačnici prikačio za sajlu vučne službe i pripremio za izvlačenje.

Iz PU ličko-senjske izvijestili su da je vozač izgubio nadzor nad vozilom u blagom lijevom zavoju. Automobilom je skrenuo udesno, udario u dva zaštitna kamena stupa, sletio s kolnika u provaliju duboku oko 70 metara te završio u moru. Kako neslužbeno doznajemo, poginuli su državljani Malte.

Neslužbeno doznajemo kako ovo neće kvalificirati kao prometnu nesreću, već prometni događaj, s obzirom da postoji mogućnost da je vozaču pozlilo u vožnji, što će službeno pokazati nalaz obdukcije.