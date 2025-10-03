Obavijesti

USRED BIJELA DANA

Njemački turisti divljali u Rijeci: Urlali po hotelu, vrijeđali i udarali policaje, uhićeni su

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Turisti su privedeni nakon što su zbog odbijene rezervacije u riječkom hotelu vrijeđali osoblje i fizički napali policajce. Kazneno su prijavljeni i prekršajno sankcionirani zbog narušavanja javnog reda

Umjesto odmora, njemački par svoj je boravak u Rijeci završio iza rešetaka! Sve je počelo u srijedu, 1. listopada oko 14 sati, kada su 60-godišnji muškarac i njegova 47-godišnja partnerica u jednom riječkom hotelu napravili pravu scenu jer nisu mogli dobiti sobu, a kasnije su napali i policijske službenike koji su pozvani upravo zbog njih.

Primorsko-goranska policija priopćila je kako su hotelski kapaciteti bili su potpuno popunjeni te je par burno reagirao. Ignorirali su ljubazna objašnjenja osoblja i nisu htjeli napustiti objekt već su galamom i vrijeđanjem djelatnika remetili mir svih prisutnih u hotelu.

Na poziv djelatnika, na mjesto događaja stigla je i policija no umjesto da se smire, turisti su još više "podivljali". Muškarac je fizički nasrnuo na policajca i udario ga, a onda pružao aktivan otpor pri uhićenju, u čemu mu je pomagala 47-godišnjakinja napadajući i vrijeđajući policijsku službenicu, odnosno ometajući oboje policijskih službenika u obavljanju službene dužnosti.

Nakon što su privedeni, nad njima je provedeno kriminalističko istraživanje, a potom su i službeno kazneno prijavljeni zbog napada na službenu osobu, što je ozbiljno kazneno djelo. Uz to, prekršajno su sankcionirani i prema Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Par je predan pritvorskom nadzorniku, a čini se da će im ovaj posjet Hrvatskoj ostati u prilično lošem sjećanju – i to ne zbog lošeg vremena, nego zbog vlastitog ponašanja.

Policija podsjeća građane i turiste da se ne tolerira nasilje nad službenim osobama, a još manje divljanje u javnim prostorima.




 

