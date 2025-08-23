Pijan vozio neispravni motor u Koprivnici: Uhitili su ga, prijeti mu kazna i do 13.000 eura!

Koprivničko-križevačka policija priopćila je kako su u petak u 23.15 sati u Koprivnici zaustavili neregistrirani i neosigurani motocikl, kojim je upravljao 28-godišnji vozač. Utvrdili su da vozač upravlja tehnički neispravnim motociklom, prije položenog vozačkog ispita i pod utjecajem alkohola od 1,59 promila, a nije imao ni zaštitnu kacigu.





Budući da je prijetila opasnost da će vozač nastaviti sa činjenjem istovrsnih prekršaja, uhićen je i smješten u posebnu prostoriju policije.





- Zbog počinjenja niza prometnih prekršaja protiv vozača će biti podnesen optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu, a za počinjene prekršaje predviđena je novčana kazna do najviše 12.980 eura ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima A2 kategorije tri mjeseca i 12 negativnih prekršajnih bodova - stoji u priopćenju.