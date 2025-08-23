Obavijesti

News

Komentari 0
NIJE IMAO NI KACIGU

Pijan vozio neispravni motor u Koprivnici: Uhitili su ga, prijeti mu kazna i do 13.000 eura!

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Pijan vozio neispravni motor u Koprivnici: Uhitili su ga, prijeti mu kazna i do 13.000 eura!
Foto: Igor Kralj/PIXSELL, (ilustrativna fotografija)

Protiv vozača će biti podnesen optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu, a za počinjene prekršaje predviđena je novčana kazna do najviše 12.980 eura ili kazna zatvora do 60 dana

Koprivničko-križevačka policija priopćila je kako su u petak u 23.15 sati u Koprivnici zaustavili neregistrirani i neosigurani motocikl, kojim je upravljao 28-godišnji vozač. Utvrdili su da vozač upravlja tehnički neispravnim motociklom, prije položenog vozačkog ispita i pod utjecajem alkohola od 1,59 promila, a nije imao ni zaštitnu kacigu.

ČUDOM PREŽIVIO Horor kod Beograda! Ostao bez obje noge, policajac mu spasio život: 'Prizor je bio stravičan!'
Horor kod Beograda! Ostao bez obje noge, policajac mu spasio život: 'Prizor je bio stravičan!'


 
Budući da je prijetila opasnost da će vozač nastaviti sa činjenjem istovrsnih prekršaja, uhićen je i smješten u posebnu prostoriju policije.

ČOVJEK POGINUO Strava kod Karlovca! Pretjecao kolonu i izazvao smrt vozača pa pobjegao! Policija ga traži
Strava kod Karlovca! Pretjecao kolonu i izazvao smrt vozača pa pobjegao! Policija ga traži


 
- Zbog počinjenja niza prometnih prekršaja protiv vozača će biti podnesen optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu, a za počinjene prekršaje predviđena je novčana kazna do najviše 12.980 eura ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima A2 kategorije tri mjeseca i 12 negativnih prekršajnih bodova - stoji u priopćenju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Brutalni napad u Zagrebu u Tkalčićevoj ulici: 'Njih desetak maskiranih mlatilo je dvojicu!'
STRAŠNO

VIDEO Brutalni napad u Zagrebu u Tkalčićevoj ulici: 'Njih desetak maskiranih mlatilo je dvojicu!'

Zagrebačka policija objavila je da je 29-godišnjak teško ozlijeđen u napadu. Maskirani napadači udarali su ga tupim predmetom, najvjerojatnije palicom
VIDEO Branitelji i huligani prekinuli festival u Benkovcu: 'Jedan od njih me i udario'
SRAMOTAN NAPAD

VIDEO Branitelji i huligani prekinuli festival u Benkovcu: 'Jedan od njih me i udario'

Festival je trebao biti otvoren danas s programom Lakrdija i psovanje rata, s nastupima Trupe OvoOno (predstava Ubu ovo ono) i Damira Avdića, BiH glazbenika, a završiti 29.8. s predstavom Olivera Frljića
Preminula je najmlađa sestra Jovanke Broz: 'Cijeli svoj život je posvetila službi svoje obitelji'
NADA BUDISAVLJEVIĆ

Preminula je najmlađa sestra Jovanke Broz: 'Cijeli svoj život je posvetila službi svoje obitelji'

Volimo vas, draga naša Nado. Hvala vam na predivnom prijateljstvu. Počivajte u miru. U vječnost ste se već upisali. A nama ostaju trajna ljubav i nadasve bolno nedostajanje. Vaši Žarko i Milica, poruka je pisca

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025