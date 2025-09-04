Pijana Slovenka autom udarila maloljetnu turistkinju kod Pule

Slovenka (54) udarila je maloljetnu Austrijanku u srijedu popodne u blizini Premanture, javila je istarska policija. Slovenka je, kako su kazali iz policije, bila pod utjecajem alkohola.

Žena je vozila auto te prednjim dijelom automobila naletjela na maloljetnu austrijsku državljanku, koja je kolnik prelazila neoprezno i nepropisno na mjestu gdje nije bilo obilježenog pješačkog prijelaza.

Policajci su alkotestirali vozačicu i utvrdili da je automobilom upravljala pod utjecajem alkohola od 2.13 promila te joj je određen smještaj u posebnim prostorijama do prestanka djelovanja opojnog sredstva.





U događaju nije bilo ozlijeđenih osoba niti materijalne šteta. Protiv maloljetne austrijske državljanke podnijet će se optužni prijedlog nadležnom sudu poradi prelaska kolnika preko neobilježenog pješačkog prijelaza bez da se uvjerila da to može učiniti na siguran način, dok je vozačica kažnjena sa 1.320 eura i zabranom upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od tri mjeseca.