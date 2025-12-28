Obavijesti

News

Komentari 0
NAPUHAO SKORO DVA PROMILA

Pijani Austrijanac vozio 'slalom' na A3 kod Sl. Broda: Vrijeđao je policajce, htio pobjeći. Uhitili ga

Piše Franjo Lepan,
Čitanje članka: < 1 min
Pijani Austrijanac vozio 'slalom' na A3 kod Sl. Broda: Vrijeđao je policajce, htio pobjeći. Uhitili ga
Policijski automobil | Foto: Patrik Macek/PIXSELL/ilustracija

Vozač (52) je bio pod vidnim utjecajem alkohola i odmah je po zaustavljanju vrijeđao i omalovažavao policijske službenike te se pokušao pješice udaljiti sa mjesta događaja

Nadzirući promet na autocesti A3, u petak oko 17 sati, policijski službenici su uočili vozača automobila austrijskih nacionalnih registracijskih oznaka, koji se kretao čineći više prometnih prekršaja, slalom vožnja, nekontrolirano kočenje i slično, zaustavili su ga u blizini Starog Slatinika.

NESUGLASICE Kaos nakon nesreće u Sl. Brodu: Sudarili su se autima, htjeli sve riješiti bez policije pa se potukli
Kaos nakon nesreće u Sl. Brodu: Sudarili su se autima, htjeli sve riješiti bez policije pa se potukli

Vozač (52) je bio pod vidnim utjecajem alkohola i odmah je po zaustavljanju vrijeđao i omalovažavao policijske službenike te se pokušao pješice udaljiti sa mjesta događaja, no policijski službenici su ga spriječili u bijegu, uhitili i priveli u policijsku postaju.

Alkotestom je u njegovu organizmu očitana koncentracija alkohola u iznosu od 1,86 promila te je zadržan u policiji do otriježnjenja.

VIŠE NE SVIJETLI FOTO Sjećate se kuće u Podvinju s lampicama i prvim bijelim poljem? 'Prerezali su mi žice'
FOTO Sjećate se kuće u Podvinju s lampicama i prvim bijelim poljem? 'Prerezali su mi žice'

Policijski službenici protiv muškarca podnose optužni prijedlog Općinskom sudu u Slavonskom Brodu zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Thompson viknuo 'Za dom', a publika 'spremni'. Tomašević je ovo rekao učiniti ako tako bude
ZABRANA

Thompson viknuo 'Za dom', a publika 'spremni'. Tomašević je ovo rekao učiniti ako tako bude

Ako na koncertu 27. prosinca bude ustaškog pozdrava, neće biti novih Thompsonovih koncerata u prostorima kojima upravljaju gradska poduzeća i gradske ustanove u Zagrebu, poručio je Tomašević
Skandal ispred Arene Zagreb: Nakon Thompsonovog koncerta skupina pjevala 'Ubij Srbina!'
THOMPSON U ARENI

Skandal ispred Arene Zagreb: Nakon Thompsonovog koncerta skupina pjevala 'Ubij Srbina!'

Zagužvalo se nakon koncerta kada su posjetitelji krenuli kućama. Sve ipak nije moglo proći bez incidenata. Tako je jedna skupina pjevala 'ubij Srbina'
Evo kakvo će vrijeme biti za doček 2026. diljem Hrvatske
PROGNOZA DHMZ-A

Evo kakvo će vrijeme biti za doček 2026. diljem Hrvatske

Početak posljednjih dana ove godine postupno promjenjivije vrijeme

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025