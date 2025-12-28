Pijani Austrijanac vozio 'slalom' na A3 kod Sl. Broda: Vrijeđao je policajce, htio pobjeći. Uhitili ga

Nadzirući promet na autocesti A3, u petak oko 17 sati, policijski službenici su uočili vozača automobila austrijskih nacionalnih registracijskih oznaka, koji se kretao čineći više prometnih prekršaja, slalom vožnja, nekontrolirano kočenje i slično, zaustavili su ga u blizini Starog Slatinika.

Vozač (52) je bio pod vidnim utjecajem alkohola i odmah je po zaustavljanju vrijeđao i omalovažavao policijske službenike te se pokušao pješice udaljiti sa mjesta događaja, no policijski službenici su ga spriječili u bijegu, uhitili i priveli u policijsku postaju.

Alkotestom je u njegovu organizmu očitana koncentracija alkohola u iznosu od 1,86 promila te je zadržan u policiji do otriježnjenja.

Policijski službenici protiv muškarca podnose optužni prijedlog Općinskom sudu u Slavonskom Brodu zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama