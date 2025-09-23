Pijani muškarac u Zaprešiću vrijeđao policajce. Kaznili ga s 3200 eura, uzeli mu i vozačku

U Donjoj Bistri, 43-godišnji vozač osobnog automobila zagrebačkih registarskih oznaka uhićen je zbog vožnje pod utjecajem alkohola, odbijanja suradnje s policijom i vrijeđanja policijskih službenika. Incident se dogodio u subotu, 20. rujna 2025., oko 1.45 sati, dok se vozač kretao Bistranskom ulicom iz smjera istoka prema zapadu bez korištenja sigurnosnog pojasa.

Policijski službenici ga zaustavili odmah nakon što su ga uočili, no vozač je kroz otvoreni prozor počeo vrijeđati policajce pogrdnim riječima. Tijekom nadzora vozila, odbio je dati na uvid vozačku dozvolu, prometnu i osobnu iskaznicu te je nastavio s verbalnim napadima. Policija je uočila da je pod vidljivim utjecajem alkohola, što se očitovalo nerazgovjetnim govorom, a vozač je odbio testiranje na alkohol i droge te liječnički pregled za uzimanje krvi i urina.

Uhićen je i priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje te smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Nakon toga doveden je na Općinski sud u Novom Zagrebu.

Policija je u optužnom prijedlogu predložila novčanu kaznu od 2.230 eura i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od tri mjeseca. Sud je okrivljenika proglasio krivim, novčano ga kaznio s 3.210 eura te mu izrekao zabranu vožnje B kategorije u trajanju od dva mjeseca.