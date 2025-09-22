VIDEO Evo kako se ne bi trebali voziti tramvajem: 'Užas, vozač ga je vidio, stao je kraj policije'

Jednu je vozačicu u Zagrebu iznenadio prizor koji je vidjela dok je vozila iza tramvaja u ponedjeljak u večernjim satima - na vanjskoj strani tramvaja vozio se mladić. Iako djeluje bezazleno, ovakvi potezi izuzetno su opasni.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:29 Neočekivani prizor kod Tehničkog muzeja | Video: čitatelj/24sata

- Vidjela sam ovog dečka kako se penje na tramvaj na stanici Tehnički muzej u smjeru Ljubljanice. Vidio me kako snimam. Nije slutio, ali policija je bila nekoliko metara ispred. Mislila sam da vozač tramvaja nije primijetio, ali na moje i djetetovo iznenađenje, primijetio je. Zaustavio je tramvaj tamo gdje je bila policija. Ne znam što se dogodilo dalje jer sam morala nastaviti, ali šokantno je kako dečki misle da je ovo zapravo smiješno, ne paze na sebe, kaže nam čitateljica.

Običaj vožnje "na pulferu" nekada je bio čest prizor na zagrebačkim ulicama, dok su vozili stariji modeli tramvaja. Dolaskom novijih modela, broj "pulferaša" se smanjio. Iako, još uvijek, izgleda, postoje oni koji se dosjete ovakve šverc-vožnje, koja je izuzetno opasna i može kobno završiti.

Srećom, vozač je primijetio ovog mladića, koji je, nadamo se naučio lekciju kada ga je dočekala policija.