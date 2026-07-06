Pijani Nijemac (24) gol šetao po Viru pa bježao policiji. Uhitili ga

Policija je u Ninu uhitila muškarca (24), državljanina Njemačke, koji je potpuno gol hodao po šetnici u Viru u nedjelju oko 2 sata. Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira odveli su ga na Prekršajni odjel Općinskog suda u Zadru, priopćila je zadarska policija.

Kako bi utvrdili identitet osobe, policija je prišla 24-godišnjaku koji je pokušao trčeći pobjeći s mjesta događaja. Ubrzo je sustignut te je uhićen i doveden u prostorije policije. Muškarac tom prilikom kod sebe nije posjedovao osobne dokumente, a naknadnim provjerama utvrđen mu je identitet.





U prostorijama policije 24-godišnjak je alkotestiran, a utvrdili su mu prisutnost alkohola u organizmu. Zbog utvrđenog prekršaja vrijeđanja i omalovažavanja moralnih osjećaja građana na javnom mjestu, 24-godišnjak je doveden na sud.