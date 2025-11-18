Obavijesti

FEMICID POTRESAO BIH

Otac mostarskog ubojice: 'Nešto se strašno prelomilo u njegovoj glavi. Žao mi je drage djevojke'

Otac mostarskog ubojice: 'Nešto se strašno prelomilo u njegovoj glavi. Žao mi je drage djevojke'
Teško je reći što se dogodilo u njegovoj glavi. Bol i tuga su nepodnošljivi. Tragedija i uništene obitelji, kaže otac ubojice...

Moja obitelj i ja smo shrvani bolom u našim srcima i dušama. To je neopisivo teško za nas. Žao nam je nevine i drage djevojke koja je izgubila život. Kad bi mogao sve vratiti, volio bi da se to dogodilo meni, a ne toj divnoj djevojci, kaže u razgovoru za Dnevni Avaz, otac 34-godišnjeg A.K, koji je u nedjelju u Mostaru ubio svoju bivšu djevojku A.J...

Nesretna žena u nedjelju navečer bježala je od ubojice s autobusne stanice. Uspjela je pobjeći u kafić, skrila se u toalet i nazvala je policiju. Ubojica ju je sustigao i presudio joj... Navodno je pokušao i sebi presuditi, ali pištolj je zakočio...

S ubojicom, inače dugogodišnjim nogometnim sucem u Prvoj ligi FBiH, ubijena je bila ranije u vezi. Prije ubojstva joj je prijetio.

- Slomljen sam i zbog sudbine svog sina koji je bio dijete za primjer u gradu, a i šire. Bio je dobričina i momak kojeg su svi voljeli. Bio je sportaš, sportski radnik, sudac, uzorno je radio... Volio je tu djevojku, imali su planove za život, ali nešto se prelomilo strašno u njegovoj glavi i završilo tragično za obje obitelji - kaže otac ubojice i dodaje:

- Teško je reći što se dogodilo u njegovoj glavi. Bol i tuga su nepodnošljivi. Tragedija i uništene obitelji. Rodbini i prijateljima ubijene ja i moja obitelj izražavamo najdublje saučešće. Želim im mir - kazao je otac ubojice...

Za počinjeno nasilje uvijek je kriva osoba koja ga je počinila. Ako vi ili neka osoba koju poznajete trpi nasilje, pomoć je dostupna:

● Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja: 116 006
● SOS telefon za žene žrtve nasilja: 0800 655 222
● Više informacija potražite na: http://sigurnomjesto.hr/

