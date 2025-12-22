Udruga Sjena se oglasila: 'Premijer Plenković je umanjio važnost odluke Ustavnog suda'

Udruga Sjena poručila je kako je premijer Andrej Plenković izravno umanjio važnost odluke Ustavnog suda stavljajući u prvi plan resurse države umjesto temeljna ljudska prava, rekavši da se taj sud prilikom odlučivanja nije vodio time da nema dovoljno osobnih asistenata na tržištu rada.

Ustavni sud štiti temeljna ljudska prava, koja ne smiju ovisiti o tome koliko novca ili resursa država ima. Temeljna prava nisu luksuz koji se dodjeljuje ako ima sredstava. Oni su obveza države – i to temeljna obveza premijera i Vlade, poručili su u ponedjeljak u priopćenju iz udruge Sjena.

Premijer, kao najodgovornija osoba u državi, ima zadatak osigurati sredstva i resurse kako bi sva djeca i osobe s invaliditetom imala pristup svojim pravima. Novac ne smije biti izgovor – osobito ne kada je sam rekao da nikada nismo bolje živjeli. Ako je to istina, tada je još sramotnije da temeljna ljudska prava u Hrvatskoj još uvijek ovise o raspoloživom proračunu, smatraju u udruzi.

Odluka Ustavnog suda je jasna: ljudsko dostojanstvo nije predmet političkog pregovaranja niti ovisi o „dostupnosti resursa“. Premijer mora preuzeti odgovornost, osigurati resurse i prestati opravdavati nečinjenje izgovorom da „nema dovoljno“. Novac je tu, a prava nisu, poručuju iz udruge Sjena dodajući da, kako bismo živjeli bolje, temeljna ljudska prava moraju biti poštovana – i to odmah.

Premijer Andrej Plenković najavio je ranije danas donošenje uredbe sa zakonskom snagom nakon što je Ustavni sud srušio najvažnije odredbe Zakona o osobnoj asistenciji, ocijenivši da Sud kod donošenja odluke nije vodio računa o broju dostupnih asistenata, kao ni financijskome učinku odluke.

Udruga obitelji djece s teškoćama i osoba s invaliditetom Sjena zatražila je ranije ocjenu ustavnosti, a Ustavni sud ovih je dana ukinuo diskriminatorne i restriktivne odredbe Zakona o osobnoj asistenciji.