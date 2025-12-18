Obavijesti

News

Komentari 4
NAPALI OPORBU

Vlada stala uz ministra Piletića: 'Pomogao je stvoriti pravedniji sustav socijalne skrbi za sve...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Vlada stala uz ministra Piletića: 'Pomogao je stvoriti pravedniji sustav socijalne skrbi za sve...'
Zagreb: Izjave nakon održane tribine o programskim mjerama za umirovljenike | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Sud je jednoglasno ukinuo dijelove Zakona o osobnoj asistenciji nakon zahtjeva udruge Sjena. Vlada poručuje da će poštovati odluku, ali brani zakon i daje punu podršku ministru Marinu Piletiću

Ustavni sud u srijedu je jednoglasno ukinuo ključne dijelove Zakona o osobnoj asistenciji, prihvativši zahtjev udruge Sjena, koja je od samog početka upozoravala da je zakon diskriminatoran i loše pripremljen. Odluka predstavlja ozbiljan politički udarac ministru rada i socijalne politike Marinu Piletiću, koji je sporni zakon ranije nazivao 'epohalnim iskorakom'.

Iz Vlade su se nakon odluke oglasili priopćenjem u kojem navode da će stručne službe detaljno analizirati odluku Ustavnog suda te utvrditi kako će nadležna tijela postupati u novonastaloj pravnoj situaciji.

- Ustavni sud je ukinuo dijelove nekoliko članaka Zakona o osobnoj asistenciji. Stručne službe Ministarstva i Vlade pažljivo će je analizirati. Zatim će se razraditi način na koji će nadležna tijela postupati u novonastaloj pravnoj situaciji. Poštujući Odluku Ustavnog suda naglašavamo da Vlada, kada predlaže reguliranje prava određenih osoba, osim pravnih mora sagledati i druge aspekte, uključujući realne mogućnosti i provedivost donesenih rješenja. - poručuju iz Banskih dvora.

PROBLEM DOSTUPNOST SOIH: Odluka Ustavnog suda o osobnoj asistenciji može štetiti osobama s invaliditetom
SOIH: Odluka Ustavnog suda o osobnoj asistenciji može štetiti osobama s invaliditetom
TRAŽE OSTAVKU Oporba se digla na noge nakon odluke Ustavnog suda: 'Piletić mora otići s dužnosti ministra'
Oporba se digla na noge nakon odluke Ustavnog suda: 'Piletić mora otići s dužnosti ministra'

Naglašavaju kako Vlada, uz pravne obveze, mora voditi računa i o realnim mogućnostima provedbe zakona. Unatoč odluci Suda, brane zakon tvrdeći da je njime osobna asistencija prvi put sustavno uređena te da su opseg prava i financiranje dogovarani s udrugama osoba s invaliditetom koje su godinama provodile tu uslugu kroz projekte.

- Vlada kontinuirano povećava naknade i obuhvat prava za osobe s invaliditetom, koji su na najvišoj razini dosad. U 2025. godini izdvajanja za socijalna prava osoba s invaliditetom ukupno iznose 1,2 milijardi eura. Primjerice, 2016. bilo je 409 korisnika projektne usluge osobne asistencije za što se izdvojilo 556.000 eura, a danas bilježimo 8.040 rješenja o priznavanju prava na uslugu osobne asistencije, za što se izdvaja 60 milijuna eura godišnje.

NAKON ODLUKE USTAVNOG SUDA Udruga Sjena: 'Piletića može biti sram, treba dati ostavku!'
Udruga Sjena: 'Piletića može biti sram, treba dati ostavku!'

Usto, osobna asistencija nije jedina usluga za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju - koja u obrazovanju imaju pomoćnika u nastavi, boravak, ranu razvojnu podršku te psihosocijalnu podršku, a Vlada zajedno s jedinicama lokalne i područne samouprave širi mrežu pružatelja socijalnih usluga i obrazovnih institucija kako bi bile dostupne u svim dijelovima Hrvatske.

NAKON ODLUKE USTAVNOG SUDA Piletić nakon odluke Ustavnog suda: 'Na raspolaganju je moja ostavka, nemam problem s tim'
Piletić nakon odluke Ustavnog suda: 'Na raspolaganju je moja ostavka, nemam problem s tim'

Novim zakonskim okvirima o osobnoj asistenciji i o inkluzivnom dodatku Vlada je poduzela najveće iskorake dosad u namjeri da stvorimo transparentniji, učinkovitiji i pravedniji sustav socijalne skrbi s korisnicima u fokusu. U tome velik doprinos daje ministar Marin Piletić, kojem izražavamo podršku - stoji u priopćenju Vlade. 

Na kraju su oštro napali oporbu, posebno lijevi politički spektar, tvrdeći da dok su bili na vlasti nisu učinili ništa za poboljšanje prava osoba s invaliditetom, a da danas tu temu koriste isključivo za političke obračune.

- Podsjećamo da lijeva opozicija, kad je imala priliku, nije učinila ništa za unaprjeđenje prava osoba s invaliditetom. Tada su ostavili ovu najranjiviju skupinu po strani, da bi danas kritizirali svako predloženo rješenje i koristili osobe s invaliditetom za vlastitu političku promociju - zaključuju iz Vlade. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Monstrum iz Australije supruzi prepisao kuću: 'Mislila je da je na pecanju, ništa nije znala'
POSLJEDNJA UVREDA ŽRTVAMA

Monstrum iz Australije supruzi prepisao kuću: 'Mislila je da je na pecanju, ništa nije znala'

Ako je sve prebacio na ime svoje supruge i njegova ostavština nema imovine, onda svatko tko tuži njega ili njegovu ostavštinu neće dobiti ništa, rekao je za medije odvjetnik za kazneno pravo
Snažan potres zatresao Jadran: 'Bilo je žestoko, dugo je treslo'
3,9 PO RICHTERU

Snažan potres zatresao Jadran: 'Bilo je žestoko, dugo je treslo'

Zemljotres jačine 4,0 po Richteru zabilježen je kasno navečer u Jadranskom moru, a svjedoci kažu da je udar bio snažan, ali kratkotrajan
Legionela u zagrebačkom vrtiću! Zatvorena je voda i u obližnjoj osnovnoj školi, sve testiraju
PREMJESTILI SU DJECU

Legionela u zagrebačkom vrtiću! Zatvorena je voda i u obližnjoj osnovnoj školi, sve testiraju

U obavijesti roditeljima ravnateljica također navodi kako je o nalazu odmah obavijestila nadležne stručne službe

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025