Vlada stala uz ministra Piletića: 'Pomogao je stvoriti pravedniji sustav socijalne skrbi za sve...'

Ustavni sud u srijedu je jednoglasno ukinuo ključne dijelove Zakona o osobnoj asistenciji, prihvativši zahtjev udruge Sjena, koja je od samog početka upozoravala da je zakon diskriminatoran i loše pripremljen. Odluka predstavlja ozbiljan politički udarac ministru rada i socijalne politike Marinu Piletiću, koji je sporni zakon ranije nazivao 'epohalnim iskorakom'.

Iz Vlade su se nakon odluke oglasili priopćenjem u kojem navode da će stručne službe detaljno analizirati odluku Ustavnog suda te utvrditi kako će nadležna tijela postupati u novonastaloj pravnoj situaciji.

- Ustavni sud je ukinuo dijelove nekoliko članaka Zakona o osobnoj asistenciji. Stručne službe Ministarstva i Vlade pažljivo će je analizirati. Zatim će se razraditi način na koji će nadležna tijela postupati u novonastaloj pravnoj situaciji. Poštujući Odluku Ustavnog suda naglašavamo da Vlada, kada predlaže reguliranje prava određenih osoba, osim pravnih mora sagledati i druge aspekte, uključujući realne mogućnosti i provedivost donesenih rješenja. - poručuju iz Banskih dvora.

Naglašavaju kako Vlada, uz pravne obveze, mora voditi računa i o realnim mogućnostima provedbe zakona. Unatoč odluci Suda, brane zakon tvrdeći da je njime osobna asistencija prvi put sustavno uređena te da su opseg prava i financiranje dogovarani s udrugama osoba s invaliditetom koje su godinama provodile tu uslugu kroz projekte.

- Vlada kontinuirano povećava naknade i obuhvat prava za osobe s invaliditetom, koji su na najvišoj razini dosad. U 2025. godini izdvajanja za socijalna prava osoba s invaliditetom ukupno iznose 1,2 milijardi eura. Primjerice, 2016. bilo je 409 korisnika projektne usluge osobne asistencije za što se izdvojilo 556.000 eura, a danas bilježimo 8.040 rješenja o priznavanju prava na uslugu osobne asistencije, za što se izdvaja 60 milijuna eura godišnje.

Usto, osobna asistencija nije jedina usluga za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju - koja u obrazovanju imaju pomoćnika u nastavi, boravak, ranu razvojnu podršku te psihosocijalnu podršku, a Vlada zajedno s jedinicama lokalne i područne samouprave širi mrežu pružatelja socijalnih usluga i obrazovnih institucija kako bi bile dostupne u svim dijelovima Hrvatske.

Novim zakonskim okvirima o osobnoj asistenciji i o inkluzivnom dodatku Vlada je poduzela najveće iskorake dosad u namjeri da stvorimo transparentniji, učinkovitiji i pravedniji sustav socijalne skrbi s korisnicima u fokusu. U tome velik doprinos daje ministar Marin Piletić, kojem izražavamo podršku - stoji u priopćenju Vlade.

Na kraju su oštro napali oporbu, posebno lijevi politički spektar, tvrdeći da dok su bili na vlasti nisu učinili ništa za poboljšanje prava osoba s invaliditetom, a da danas tu temu koriste isključivo za političke obračune.

- Podsjećamo da lijeva opozicija, kad je imala priliku, nije učinila ništa za unaprjeđenje prava osoba s invaliditetom. Tada su ostavili ovu najranjiviju skupinu po strani, da bi danas kritizirali svako predloženo rješenje i koristili osobe s invaliditetom za vlastitu političku promociju - zaključuju iz Vlade.