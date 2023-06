Piletić o povećanju plaća: Vlada nije zaboravila da je poslodavac

O povećanju plaća u emisiji HTV-a Otvoreno govorili su ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić, predsjednica Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH Iva Šušković, predsjednik Sindikata policije Hrvatske Dubravko Jagić i predsjednica Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Nada Lovrić.

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić rekao je kako su još jedanput premijer i svi članovi Vlade istaknuli i na ovom sastanku jutros sa sindikatima što državnih što javnih službi da ova Vlada socijalnog dijaloga.

- Podsjetit ću da je u mandatu ove Vlade osnovica za plaće rasla 33%, a ako uzmemo neka ranija razdoblja to je povećanje bilo 0%. Mi želimo kao poslodavac svim svojim službenicima poručiti da u okolnostima kada smo suočeni s inflatornim pritiscima da želimo reagirati i da smo dosad reagirali. Kao što smo omogućili četiri paketa izravne pomoći svim građanima nismo zaboravili činjenicu da smo i poslodavac i da trebamo reagirati - rekao je Piletić.

- Ne treba zaboraviti i činjenicu da je Vlada kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti predvidjela reformu plaća tako da smo donijeli zaključak i da smo to stavili u sve svoje strateške dokumente da ćemo s 1.1.2024. želimo imati novi Zakon o plaćama u državnim i javnim službama, da želimo donijeti dvije nove uredbe, da želimo napraviti usporediv model plaća u državnim i javnim službama i da te plaće želimo povećati. Rezultat ovog današnjeg dogovora s predstavnicima državnih i javnih sindikata stvar je našeg dogovora. Mi smo upravo završavajući pregovore za drugi dodatak temeljnog kolektivnog i kolektivnog ugovora rekla i da bez obzira na to što krećemo s pregovorima o povećanju osnovice u trećem tjednu rujna ove godine želimo otvoriti prostor za razgovore gdje želimo čuti i drugu stranu odnosno predstavnike svih sindikata. Premijer je imao jedan takav sastanak prije 2,5 tjedna gdje smo mogli čuti svakog pojedinačnog sindikalnog čelnika što u tom resoru njih tišti. I tada smo rekli da želimo donijeti cjelovito rješenje jer ovaj sad trend sindikalnih akcija, štrajkova, prosvjeda traženje uvećanih prava kroz granske kolektivne ugovore je na određeni način parcijalno rješenje i samim time Vlada je rekla da želi sveobuhvatno donijeti jedan novi paket. Razumjeli smo stavove sindikata da je kasno čekati za povećanje 1.1.2024. i onda donošenje još uredbi i mislim da je Vlada danas reagirala i poslala poruku i svojim službenicima i namještenicima da povećavamo plaću kroz ovaj model gdje će se za tri kategorije službenika i namještenika povećati plaće za 100 eura onima koji imaju koeficijent od 0,631 do 1,1, od 1,1 do 1,523, dakle 80 eura i našim službenicima i namještenicima koji imaju koeficijent od 1,530 do 1,867 za 60 eura - dodao je.

Predsjednica Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Nada Lovrić istaknula je kako joj je drago da se situacija zatezanja odnosa spriječila, posebno jer je kraj školske godine te što je postignut dogovor koji je stvarno sindikalan.

- Bilo je evidentno da su pogotovo obrazovni sindikati, kada se prihvatila osnovica, odnosno rast osnovice 6 plus 2%, teško smo prihvatili. S obzirom na to da mi nismo bili u granskim kolektivnim pregovorima, a obrazovni radnici su znali da njihova situacija i njihov status i njihove plaće nisu dovoljne i bili su zabrinuti za svoju egzistenciju. Upravo zato su obrazovni sindikati stavili zahtjev za 10% rastom plaća. Učinili su to i drugi sindikati. Neki sindikati su tražili otvaranje pregovora o osnovici, što je bilo evidentno da Vlada ne želi, do dogovorenog roka u rujnu. Na tom sastanku s gospodinom Plenkovićem, odnosno s Vladom RH, poslije potpisivanja tog dodatka, moram reći da je bila jedna neobična susretljiva atmosfera. Konačno imate pregovarača, odnosno ljude s druge strane, pozicije poslodavca, za koji imate dojam da vas čuju. A to je prvi preduvjet da biste uopće razmijenili, nekakva stajališta i zabrinutost, da biste prenijeli zabrinutost svojih članova i njihova očekivanja - objasnila je detaljno Lovrić.

- Nekako mi se činilo da je to sad prilika, ne znam hoće li ovo ići u zaoštravanje, jer činim da Vlada nije odgovorila da bi obrazovni sindikati morali biti krenuti u nekakve akcije. Drago mi je da se to dogodilo, da se ova situacija zatezanja odnosa spriječila, osobito zato što je kraj nastavne godine, što je postignut dogovor koji je stvarno sindikalno. Upravo zato što su oni koji imaju male plaće, koji su uvijek od rasta osnovice dobivali mrvice, jer njihova sama osnovica je bila niska. A oni dobivaju tih 100 eura neto i uistinu će im pomoći da imaju plaću, ne da od koje mogu dobro živjeti, nego da izađu izvan okvira te minimalne plaće, što smatram da službenici javne i državne službe sramota da imaju, s obzirom na to da je nama država poslodavac - dodala je.

'Mi tražimo da oni ljudi koje mi zastupamo dobiju dostojanstvenu plaću'

Dubravko Jagić, predsjednik Sindikata policije Hrvatske, smatra da je presuda Ustavnog suda diskriminirajuća za članove reprezentativnih sindikata.

Na pitanje je li policija zadovoljna rekao je Sindikat policije Hrvatske ne zastupa samo policiju i zaposlenike u MUP-u.

- Zastupamo pravosudne policajce, vatrogasce, vojsku, carinu, saborska straža i djelujemo zapravo u svim državnim tijelima. Eto, jesmo, zadovoljni smo, ali to je moja osobna misao, što sam danas ja rekao gospodinu premijeru i članovima Vlade, da je presuda Ustavnog suda diskriminirajuća za članove reprezentativnih sindikata i da to nije u redu, i da nije fer prema nama, jer mi zapravo smo 30 godina diskriminirani iz vrlo jednostavnog razloga jer naši članovi plaćaju članarinu, a drugi se voze eto bez karte u tramvaju - istaknuo je Jagić.

Predsjednica Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH Iva Šušković rekla je da traže dostojanstvenu plaću za ljude koji rade u tijelima sudbene vlasti. Presuda Županijskog suda pokazala je da su njihove akcije zakonite.

- Mi tražimo da oni ljudi koje mi zastupamo dobiju dostojanstvenu plaću od koje mogu oni i njihova obitelj dostojanstveno i živjeti. Dakle, s obzirom na to da smo već isticali koliko su male plaće u tijelima sudbene vlasti, u državnim odvjetništvima, da ni ovo povećanje nije ono koje će dovesti upravo do te dostojanstvene plaće o kojoj mi govorimo. Danas je presuda Županijskog suda potvrdila da su naše akcije utemeljene, da je ovaj štrajk zakonit, ova privremena mjera nije u petak donesena. Mi smo se organizirali i omogućili našim članovima da na ovaj način iskažu svoje nezadovoljstvo i traže, ustraju u traženju tog iznosa koji smatraju da je zadovoljavajući za povećanje plaće - rekla je Šušković.

'Podržavamo povećanje svima, ali mi smo tražili puno ranije'

O popodnevnom sastanku s ministrom pravosuđa Malenicom oko svojih zahtjeva Šušković je rekla da nije imao nikakvu ponudu.

- Isto kao što ovo nije bila ponuda na današnjem sastanku prema reprezentativnim sindikatima, nego je bila izrečena odluka Vlade jer je Vlada odlučila da će dići baš u tim iznosima, u tim platnim razredima, hajdemo ih tako uvjetno rečeno nazvati. Nama je preneseno ono što je rečeno ujutro na tom sastanku, da će se plaće povećati tako. Mi podržavamo povećanje svima, slažemo se da treba povećati svim državnim službenicima i svim javnim službenicima. Međutim, mi smo s našim zahtjevima krenuli puno ranije. Razgovarali smo od 2020. godine s ministrom, ukazivali na sve te probleme, tražili povećanje plaća kako sustav ne bi kolabirao i kako ne bi bio toliki odljev službenika iz sustava kako bi se možda potaknulo i zapošljavanje na neki način privuklo ljude tamo i da se ne dogode ovi problemi koji su se danas dogodili. Ovu situaciju promatramo odvojeno od ovih naših aktivnosti i traženja koja su puno ranije prethodila ovoj odluci Vlade i razgovorima o kolektivnom ugovoru i dodatku 2 koji je potpisan, a nakon čega je uslijedila odluka Ustavnog suda - istaknula je.

- Mi ostajemo u štrajku dok ne dođe konkretna ponuda, tako smo to i komunicirali danas. Mi smo zatražili na prvom sastanku mirenja da nam se dostavi konkretna ponuda. S obzirom na to da je ovo komunicirano kao neprihvatljivo i neutemeljeno, nešto što proračun ne može podnijeti (zahtjev za povećanje plaće 400 eura, op.a.), rekli smo u redu, recite što to proračun može podnijeti i što je po vašem mišljenju što biste bili spremni ponuditi ljudima kako bismo to prezentirali članstvu. Odlučili su da je zaključak sastanak mirenja da je neuspio i danas smo na tome što jesmo. Nemamo dogovoren idući sastanak s ministrom Malenicom. Ništa ih ne priječi da donesu neku novu računicu - naglasila je Šušković.

'Cijene su nam kao u Njemačkoj'

Lovrić je istaknula kako misli da smo se svi u Hrvatskoj osvijestili uvođenjem eura koliko su naše plaće u Hrvatskoj male.

- Realno, mislim nema to sad veze sa štrajkom i nema veze s ovim potezom Vlade povećanja plaća. Ali uistinu, kada mi govorimo o plaći od 600 eura, a cijene su nam kao u Njemačkoj. Mislim budimo realni. Kad uđemo u trgovine, naše cijene jesu visoke. Naš životni standard, još dok je bila kuna, pa nekako smo se tješili, kao plaća je 5000-6000 kuna. Što pokušavam reći? Naša obaveza je podizanje plaća svugdje i svima ako mislimo na napredak. Mi ne možemo parirati sa zemljama koje imaju jeftinu radnu snagu. Mi govorimo o niskoj produktivnosti kao da su radnici krivi za nisku produktivnost. Da, hvale je vrijedan potez ove Vlade kojim se u ovom slučaju za većinu zaposlenika u javnom i državnom sektoru povećavaju plaće. Ali realno to nije i ne može biti kraj. Ako mislimo imati zemlju u kojoj će se neki izvana vraćati, neki će ovdje sretnije živjeti. To nije prigovor ovoj odluci Vlade, štoviše. Ali da, u istinu, kada se govori, lijepo zvuči postotak. Kada gledam svojim nastavnicima, da, njihova plaća će biti viša, nastavnicima 80 eura. I kada govorimo u brojevima u postotku, to je 7,8%. A opet, pomalo mi je tužno. Da, profesor s 10 godina staža do sada, do ovog povećanja paketno je imao 1054 eura plaće u Zagrebu. I sad će imati 1130, još nešto. Da ne pogriješim, prigovorit će mi. Ali mi govorimo o njegovateljici koja radi vani za 1100 eura. Razumijete što vam pokušavam reći. Mi moramo biti svjesni da rast plaća mora biti sustavan, planiran, strategijski. Teško da ćemo mi sada odjednom iz plaće od 600 eura doći do plaće od 1500 eura, koja bi trebala biti nekakav minimum - istaknula je Lovrić.

Jagić je još jednom rekao kako njegov sindikat ne zastupa samo određenu skupinu nego da zastupaju sve državne službenike i namještenike.

- Ovo kažem najotvorenije. Ako drugi sindikati, u ovom slučaju što tiče pravosuđa, bilo koji cent više, tražimo za sve državne službenike i namještenike isto tako povećanje - rekao je.

'Sindikati jedni drugima trebaju davati podršku'

Reagirala je Šušković.

- Ako dopustite, evo mogu samo pitanje gospodinu Jagiću, zbog čega tražimo za sve državne službenike ako se traži sada povećanje u pravosuđu jer ako se možda možete prisjetiti zajedno smo potpisivali ono povećanje samo u MUP-u 2020. godine početak i to 3.2.1 ako se ne varam - rekla je.

- Zajedno smo bili potpisivali reprezentativnost pa vas to nije smetalo dok ste bili reprezentativni - uzvratio je Jagić.

- Ja samo pitam gospodine Jagiću, u MUP-u je tada potpisan dodatak odnosno povećanje 3.2.1, a danas je problem. Uostalom zašto je to vama problem? - nije se dala Šušković.

- Ja samo pitam, pa pretpostavka je da danas sindikati zajednički djeluju složno pa sam pomislila da vas možda naše aktivnosti smetaju. Ne vidim razloga zašto ste ovako reagirali ako se sustavno povećavalo i nekim drugim resorima i kroz dodatke i kroz koeficijente pa nije bilo nikakvih problema. A ja nekako mislim da ipak sindikati jedni drugima trebaju davati podršku - zaključila je Šušković.