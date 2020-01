Pilot Marin Klarin poginuo je u padu helikoptera kod Šibenika

U tragičnom padu helikoptera Kiowa u ponedjeljak je smrtno stradao bojnik Marin Klarin, dok se za drugim članom posade, pilotom, natporučnikom Tomislavom Baturinom i dalje intenzivno traga, objavio je MORH u ponedjeljak navečer.

Ministar obrane Damir Krstičević, načelnik Glavnog stožera OS RH general zbora Mirko Šundov i zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva brigadni general Michael Križanec tijekom poslijepodneva posjetili su obitelji stradalih pilota HRZ-a i izrazili sućut obitelji Klarin.

Od 2000. godine je pilot Hrvatskog ratnog zrakoplovstva

Bojnik Marin Klarin, pilot helikoptera Hrvatskog ratnog zrakoplovstva rođen je 1977. u Zadru. Bio je pripadnik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva od 2000. godine, a tijekom karijere u Hrvatskoj vojsci obnašao je niz odgovornih dužnosti.

Bio je nastavnik letenja u Eskadrili obuke helikoptera, zapovjednik letačkog voda u Eskadrili helikoptera 93. zrakoplovne baze te pilot helikoptera u 393. Eskadrili helikoptera 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. 2013. godine sudjelovao je u mirovnoj misiji NATO-a KFOR na Kosovu na dužnosti stožernog časnika za zračne operacije. Za uspješno izvršavanje zadaća ocjenjivan je najboljim ocjenama, a za ostvarene rezultate više puta je dobio nagrade i pohvale ministra obrane, načelnika Glavnog stožera OS RH i zapovjednika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

Najbolji u naraštaju

Pilot helikoptera za kojim se traga natporučnik Tomislav Baturina, također je pripadnik 393. Eskadrile helikoptera 93. krila HRZ-a, a za svoj rad ocjenjivan je najboljim ocjenama te je nekoliko puta nagrađivan i pohvaljen.

- Kod mene je put do vojnog pilota bio neuobičajen. Prvo sam završio turistički menadžment u Šibeniku, kad se pojavila mogućnost razvoja karijere kroz sustav Oružanih snaga RH. S obzirom na izvrsne rezultate na liječničkom, stigla je ponuda za školovanjem za vojnog pilota. I sad se naježim kad se sjetim tog trenutka - izjavio je 2014. vojni pilot Tomislav Baturina iz Sinja, koji je bio proglašen najboljim u svojem 18. naraštaju.

Pali kod Zablaća

U 10.20 sati je helikopter 327 krenuo na svoj zadnji let u paru, sa zadaćom navigacijskog leta i preleta iz Zemunika u Loru, kako bi podupro Zapovjedništvo specijalnih snaga u obuci. U akvatoriju kraj Zablaća helikopter je za sada iz neobjašnjivih razloga udario o more, rekao je zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Michael Križanec.

Uz njega su u tom trenutku bili kolege u drugoj Kiowi, koji su u nevjerici gledali pad. Odmah su zvali u pomoć sve službe, kao i lokalne ribare koji su bili najbliže mjestu pada. U potragu za drugim pilotom su se odmah uključili policajci, vatrogasci i vojska. Našli su ostatke letjelice na 30 metara dubine.

- Čuo sam jaki udarac, tup i snažan, nalik onom kad plastična vrećica pukne pod pritiskom. Bio sam s prijateljima uz more, kraj crkve, i pojurili smo prema mjestu udara. Još se vidjela elisa helikoptera na površini mora. Brzo smo alarmirali nadležne službe, a prema mjestu udara pojurili su i mještani s brodicama - rekao nam je Ivo Lovrić (60) iz Zablaća i dodao kako je riječ o tragediji koja se ne pamti u Zablaću kraj Šibenika.

Među nekoliko mještana koji su se našli u luci bio je i ugostitelj Rade Njanjara.

- Ribar koji je prvi došao na mjesto nesreće našao je i pridržavao tijelo prvog vojnika koje je plutalo u moru. Na prvi pogled vidjelo se da je, nažalost, beživotno. Pokušali smo ga izvući na platformu broda, ali nismo uspjeli do dolaska još jednog ribara i vatrogasaca.

Prijatelji plaču za pilotom

Tijelo su ribarskim brodom prevezli na obalu, a ja sam ostao na poziciji tražiti drugog unesrećenog. Bio je to mučan prizor - rekao je ribar Rade. Radnici koji grade rivu u tome mjestu oko 11 sati u ponedjeljak čuli su zvuk elise helikoptera koji im je čudno zazvučao. Nakon toga su vidjeli pad helikoptera, zapjenjeno more i dijelove zrakoplova rasute po moru. Mještani su nam rekli da je jedan od dvojice pilota iz helikoptera iskočio u more tijekom pada helikoptera, a da je drugi vjerojatno potonuo zajedno s Kiowom na dno mora između Zablaća i Zlarina. Potvrdu te informacije do objave teksta nismo mogli dobiti. Vatrogasni zapovjednik Volimir Milošević iz Javne vatrogasne postrojbe Šibenik rekao je da je bio u postaji kad je stigla dojava o nesreći.

- Izišli smo s deset vatrogasaca i pet vozila te opremom za ronjenje, jer su s nama bila i dva ronioca. Brod ??Eko’ županijske vatrogasne postrojbe, koji služi i za saniranje zagađenja na moru, već je isplovio pa tako angažman gradske postrojbe nije bio potreban. Županijski vatrogasci su pomogli pri izvlačenju beživotnog tijela prvog stradalog na brod, a dopremljen je ribarskim brodom do kopna - kaže vatrogasni zapovjednik Milošević. Tijelo drugog člana posade helikoptera do kasnih popodnevnih sati još nije bilo pronađeno. Vijest da je taj drugi pilot, njihov susjed, bio u palom helikopteru šokirala je prijatelje nestalog muškarca.

- Bio sam u banci kad sam čuo. Kakva tragedija. Fantastičan je bio čovjek. fantastičan! Svi smo voljeli njega i cijelu obitelj, dva sina i malu kćer. Gledali smo hrvatsku reprezentaciju zajedno, družili se i preklani svaku pobjedu u Rusiji proslavili - kaže nam susjed koji nije mogao suspregnuti suze.

Obustavljeni letovi

- Nakon dojave o ovom nesretnom događaju zapovijeđena je obustava leta svih helikoptera Kiowa Warriors dok se ne utvrdi uzrok pada. Ja sam isto tako formirao Povjerenstvo kao načelnik Glavnog stožera za utvrđivanje glavnih uzroka ovog izvanrednog događaja - rekao je na konferenciji za novinare načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Mirko Šundov.

Dodao je da su po dojavi o padu helikoptera pokrenuli sve snage za traganje i spašavanje iz Divulja i iz Zadra u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova. U područje pada helikoptera poslali su brod Hrvatske ratne mornarice s interventnom brodicom, medicinskim timom i timom ronilaca. Upućena je i brodica zapovjedništva specijalnih snaga s timom ronilaca koji će s onima iz MUP-a tragati za drugim pilotom.

Istražuju uzrok pada

- Naši časnici su već bili kod obitelji stradalog pilota. Sukladno pravilniku o zrakoplovnim nesrećama, formirao sam Povjerenstvo na čelu kojeg je glavni vojni zrakoplovni istražitelj, s ciljem da se istraže sve okolnosti ove nesreće. U sastavu Povjerenstva bit će i ostali zrakoplovni stručnjaci. Upoznao sam predsjednicu RH i predsjednika Vlade sa svim događajima. Kao što sam već rekao, naši časnici su s obiteljima pilota kako bi im pružili pomoć i podršku. I mi ćemo nakon konferencije posjetiti obitelji, naše misli su uz obitelji naših pilota i pružit ćemo im potporu u ovom teškom i bolnom trenutku - rekao je ministar obrane Damir Krstičević. Kako su zasad iznijeli, nisu imali nikakve naznake da je helikopter bio pokvaren.

- Nismo imali nikakve predznake u smislu poziva između dva helikoptera u kojima bi bilo nešto indikativno. Dok se ne izvuče helikopter iz mora, dok ne skinemo sve podatke s flight data recordera, dok ne prikupimo izjave svih svjedoka koji su vidjeli predmetni događaj, ne možemo više zaključiti - rekao je Križanec. Kako mu je prenio jedan od testnih pilota, ta letjelica je bila jedna od tehnički najboljih. Izrađena je 2011. godine te je imala 520 sati naleta. Kako je pojasnio Križanec, to je za vojne potrebe “novo”. S obzirom na opasnosti koje vrebaju pri letu iznad mora, taj zapovjednik je dodao kako su vodili računa o tome da se smanje svi rizici. Zato su piloti letjeli u paru tijekom dana, blizu obale, te su sve službe bile obaviještene i spremne u slučaju potencijalnog problema. Kako nam je rekao vojni analitičar portala Obris.org Igor Tabak, za vojne pilote vrijede druga pravila u odnosu na civilne.

Dobili ih od Amerikanaca

- Vojska radi po svojem standardu i civilni propisi nisu primjenjivi. Činjenica je da su pri vojnim letovima rizici drukčiji, kao i propisi, te se ne mogu prenositi iz sfere u sferu. Mi smo u veljači 2016. postavljali pitanja o letu iznad mora i dobili smo takve odgovore - kaže Tabak. Dodao je da naši piloti često lete, bilo MiG-ovima ili transportnim helikopterima.

- Sve se poboljšalo nakon njihova remonta - kaže Tabak.

Podsjetimo, Hrvatska je bila prva država koja je odlučila nabaviti ovaj model helikoptera. SAD ih je u travnju 2016. povukao iz službe, proglasio viškom i ponudio zemljama saveznicama. Uzeli smo tako 16 komada, proizvedenih između 2010. i 2012., te ih s porezom platili 18,2 milijuna dolara. Ostatak cijene, od 20,1 milijun dolara, dali su Amerikanci. Prvih pet komada stigli su u srpnju 2016. Njihova puna operativna sposobnost proglašena je sredinom rujna prošle godine. MORH se cijelo vrijeme ponosno hvalio novim oružjem i našim vrhunskim pilotima, čemu svjedoče objavljene snimke zahtjevnih akcija i vježbi gađanja.