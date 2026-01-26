Pistorius traži ispriku: Izjave Trumpa o NATO saveznicima u Afganistanu su nepoštovanje!

‌Njemački ministar obrane Boris Pistorius pozvao je američkog predsjednika Donalda Trumpa da se ispriča zbog izjava u kojima je sugerirao da su američki NATO saveznici u Afganistanu izbjegavali službu na prvoj crti bojišnice, pridruživši se valu kritika europskih političara i vojnih veterana.

Trump je izazvao duboku uvrijeđenost među američkim saveznicima kada je prošlog tjedna za Fox Business Network rekao da Sjedinjene Države „nikada nisu trebale” transatlantski savez te optužio saveznike da su u Afganistanu ostajali „malo dalje od prvih crta”.

„Jednostavno nije u redu i nepoštovanje je govoriti o žrtvama iz redova Vaših saveznika na takav način. Svi su oni stajali uz Sjedinjene Države. Tvrditi danas nešto drugo jednostavno nije istina”, rekao je u talk-show emisiji na njemačkoj javnoj televiziji ARD u nedjelju navečer.

Tisuće njemačkih vojnika sudjelovale su u NATO-ovim misijama Operacija Trajna sloboda i Odlučna podrška u Afganistanu, a 59 ih je poginulo. Operacije su pokrenute nakon napada Al-Kaide na Sjedinjene Države 11. rujna 2001.

Pistorius je rekao da će pokrenuti to pitanje sljedeći put kada bude razgovarao s američkim ministrom obrane Peteom Hegsethom i pozvao je Trumpa da se ispriča.

"To bi bio znak pristojnosti, poštovanja, a ujedno i uvida", rekao je.

Njegovi komentari slijede nakon sličnih izjava drugih europskih političara, uključujući britanskog premijera Keira Starmera, koji je Trumpove izjave nazvao "iskreno užasnim", odstupajući od svojeg uobičajenog izbjegavanja izravne kritike američkog predsjednika.

Trump je u subotu pohvalio "hrabre" britanske vojnike, premda se nije ispričao za svoje ranije komentare i nije spomenuo žrtve drugih NATO saveznika. Britanija je izgubila 457 vojnika u Afganistanu.

Dužnosnici Trumpove administracije kritizirali su europske zemlje zbog neuspjeha u ispunjavanju ciljeva NATO-a u pogledu obrambene potrošnje i zbog prevelike ovisnosti o SAD-u za vlastitu obranu.

Pistorius, koji predvodi kampanju za obnovu njemačkih oružanih snaga, rekao je da Europa mora prihvatiti da se ne može oslanjati na SAD kao što je to činila u posljednjih 70 godina, ali da je njemačka vojska na "izvrsnom putu" da ponovno ostvari ciljeve i vrati snagu do 2029. godine.