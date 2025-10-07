Pitali smo Penavu o DP-ovki koja je lagala o Playboyu. Teško je prepričati njegov odgovor...

Čelnik Domovinskog pokreta Ivan Penava oštro je otkriće 24sata o novoj članici Vlatki Vukelić, koja se lažnom tvrdnjom da ona nije na fotografijama Playboya pokušala domoći odštete od 400.000 kuna od troje novinara. Imamo potvrdu i presudu suda koji je nedvojbeno ustvrdio da je ona na fotografijama kao i poruke koje je slala fotografu.

Pitali smo Ivana Penavu da prokomentira činjenicu da je Vukelić, koja bi u DP-u trebala utvrđivati istinu o zločincima partizana, lagala na sudu da bi se domogla odštete. Penava u tri minute odgovora nije rekao baš ništa o tome. Optužio je javnost za primjenu dvostrukih standarda i dehumanizaciju onih koji se usude propitivati zločine komunističkog režima.

- Gospođu Vlatku Vukelić vrlo rado imamo u Domovinskom pokretu kao ženu, kao majku, kao znanstvenicu, profesoricu – osobu koja se vrlo otvoreno hvata u koštac sa zločinima koji su počinjeni za vrijeme komunističkog terora - istaknuo je Penava.

Naglasio je kako je upravo njezino bavljenje osjetljivim povijesnim temama, prema njegovu mišljenju, pravi razlog napada na nju. Podsjetimo, iako je sud u presudi koja je pravomoćno utvrdio da se na fotografijama objavljenim u Playboyu prije 15 godina "nedvojbeno nalazi Vlatka Vukelić", ona i dalje ustraje da se ni na koji način ne može povezati s modelom koji je fotografiran i kojem nije objavljeno ime. Problem je što se Vukelić lažnim iskazom htjela domoći ogromne odštete u tužbi prema novinarina, a ne to što se slikala za Playboy, što uopće nije tema. Tema je laganje na sudu.

24sata su otkrila da je Vukelić lažnom tvrdnjom da ona nije na fotografijama Playboya pokušala doći do enormne odštete od 400.000 kuna od troje novinara. Sud joj nije povjerovao da ona nije na fotografijama. Sve detalje o tome kako je došlo do fotografiranja kod akademskog slikara Damira Šimića, što su svjedočili fotograf, vizažistica i što je tvrdila Vukelić, možete pročitati OVDJE.

Penava je iznio tezu da u hrvatskom javnom prostoru postoji obrazac prema kojem se osobe s desnog političkog spektra sustavno diskreditiraju čim se dotaknu bolnih točaka iz komunističke prošlosti.

- Javnosti će biti zanimljivo nešto što vide već na primjeru Domovinskog pokreta vrlo zorno: da su svi ti koji zagovaraju slobodu, demokratičnost, ženska prava, prava majki... kad se pojavi netko tko je, pod navodnicima, na desnom spektru, kao u ovom slučaju gospođa Vukelić koja propituje komunistički režim i sve grozote koje nam je on donio - ta osoba više ne postaje čovjek - oštar je bio Penava.

Dodao je kako se u takvim situacijama Vlatku Vukelić prestaje percipirati kroz njezine profesionalne i obiteljske uloge.

- Tada gospođa Vlatka Vukelić više nije majka troje djece, više nije žena, više nije znanstvenica. Ona postaje meta - poručio je.

Čelnik DP-a je poručio da ni stranka ni Vukelić neće odustati od razotkrivanja komunističkih zločina, koje je izjednačio s nacizmom i fašizmom. Smatra da je upravo to ono što smeta dijelu javnosti.

- Smeta što mi vidimo da su tu neke jame uokolo Zagreba ispunjene kostima, da su te kosti i ekstremiteti vezane žicom, da su tisuće i desetine tisuća ljudi skončali na takav način. I to nekima u ovoj državi smeta - kazao je, aludirajući i na promjene imena ulica koje su nosile imena ustaških dužnosnika, dok se, kako kaže, imena onih koji su "punili jame" i dalje ponosno ističu.

- Komunizam je jedno veliko zlo. Nažalost, hrvatskom narodu nakon oslobađanja od fašista i nacista došli su komunisti koji su sve samo ne oslobodili hrvatski narod i hrvatsku državu. To je istina koju zastupamo - zaključio je Penava.

Pojasnio je da cilj nije pozivanje na odgovornost nakon toliko godina, već "otvoriti oči" onima koji slave komunizam, kako bi shvatili da se iza priče o "ljubičici bijeloj" krije "vrlo krvav crveni karanfil kojeg osuđuje cijela Europa" i kojeg, prema njegovim riječima, mora osuditi i Hrvatska.