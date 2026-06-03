Obavijesti

News

Komentari 0
HRVATSKI RADNICI

Plaće rastu, ali razlike su velike: Evo tko ima najbolja primanja

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Plaće rastu, ali razlike su velike: Evo tko ima najbolja primanja
Foto: Canva

Nova analiza servisa MojaPlaća pokazuje da je prosječna neto plaća u Hrvatskoj 1.621 euro, uz snažan rast u pojedinim sektorima, ali i velike regionalne i strukovne razlike

Plaće u Hrvatskoj nastavile su rasti, no iza pozitivnog trenda kriju se velike razlike među sektorima, zanimanjima i regijama, pokazala je analiza podataka servisa MojaPlaća, kojim upravlja tvrtka Alma Career Croatia. U skladu s podacima prikupljenima od više od 28.000 ispitanika, prosječna mjesečna neto plaća u Hrvatskoj iznosi 1.621 euro, što je devet posto više nego godinu ranije, a medijalna plaća iznosi 1.500 eura. IT sektor, koji obuhvaća telekomunikacije i informacijske djelatnosti, i dalje je najplaćeniji u Hrvatskoj. Prosječna plaća u tom sektoru, utvrdila je analiza podataka ovog servisa, iznosila je 1.904 eura i veća je za 10 posto u odnosu na 2025. godinu.

NEĆE ODVOZITI SMEĆE Vozači zadarske Čistoće prijete štrajkom: Traže povećanje plaće
Vozači zadarske Čistoće prijete štrajkom: Traže povećanje plaće

U sektoru proizvodnje i distribucije energije prosječna plaća iznosi 1.757 eura, uz godišnji rast od 13 posto, a potom slijedi sektor građevine, arhitekture i nekretnina u kojem je plaća prosječno iznosila 1.729 eura, odnosno 12 posto više nego lani.

Znatan rast prosječnih plaća ostvario je i sektor profesionalnih, znanstvenih i tehničkih djelatnosti. U tom sektoru prosječne plaće su iznosile 1.657 eura i rasle su za 15 posto.

U sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva plaće su rasle najsporije, za svega tri posto.

'SVAKA REKLAMA DOBRODOŠLA' Šušnjar 'poklopio' Brnabić: 'Svi vide gdje su bolje plaće i prilike. Red je da joj se zahvalimo...'
Šušnjar 'poklopio' Brnabić: 'Svi vide gdje su bolje plaće i prilike. Red je da joj se zahvalimo...'

Šarena 'platna karta' u turističkoj djelatnosti

Prema podacima iz ove analize, za 10 posto je porasla i prosječna plaća u turizmu i ugostiteljstvu u 2026. godini te sad iznosi 1.510 eura, no iza tog prosjeka, navode, krije se vrlo šarena 'platna karta'.

Na vrhu su, naime, šefovi kuhinja, s prosječnom plaćom od 2.085 eura, te menadžeri ugostiteljstva, koji u prosjeku zarađuju 2.075 eura.

Plaće pomoćnih kuhara porasle su za čak 23 posto te sada u prosjeku iznose 1.223 eura. Kuhari bilježe rast od 19 posto, uz prosječnu plaću od 1.598 eura.

UVJETI U TURIZMU Provjerili smo kolike su plaće sezonaca: Najbolje prolaze pizza majstori, najgore sobarice
Provjerili smo kolike su plaće sezonaca: Najbolje prolaze pizza majstori, najgore sobarice

Konobari u prosjeku zarađuju 1.281 eura, što je devet posto više nego godinu ranije. S druge strane, plaće spremačica rasle su skromnije, za tri posto, dosegnuvši prosjek od 992 eura.

Analiza Alma Career Croatia pokazuje da na visinu plaće u turizmu ne utječe samo zanimanje nego i tip poslodavca. Tvrtke u stranom vlasništvu u prosjeku isplaćuju više plaće, 1.478 eura, u odnosu na tvrtke u domaćem privatnom vlasništvu, gdje prosjek iznosi 1.361 eura.

Veličina poslodavca također čini razliku. Najviše prosječne plaće nude velike tvrtke s više od tisuću zaposlenih u kojima prosjek iznosi 1.547 eura. U mikro poduzećima, odnosno tvrtkama koje broje do 10 zaposlenih, prosječna plaća znatno je niža i iznosi 1.237 eura.

KOMENTIRA: IVAN PANDŽIĆ Plaće i mirovine bi brže rasle da ima reformi i manje korupcije
Plaće i mirovine bi brže rasle da ima reformi i manje korupcije

Iako Zagreb u mnogim analizama plaća tradicionalno drži vrh, turizam i ugostiteljstvo donose drugačiju priču. Najviše prosječne plaće u toj kategoriji bilježi Šibensko-kninska županija, s prosjekom od 1.594 eura. Slijedi Dubrovačko-neretvanska županija s 1.528 eura, dok je Grad Zagreb na trećem mjestu s prosječnom plaćom od 1.464 eura.

Na suprotnoj strani ljestvice nalazi se kontinentalna Hrvatska, osobito slavonske županije. Najniže prosječne plaće u turizmu bilježe Virovitičko-podravska županija, 1.041 euro, Ličko-senjska, 1.087 eura, te Požeško-slavonska, 1.088 eura.

Izdvaja se Varaždinska županija s prosječnom plaćom u turizmu od 1.331 eura i Međimurska s 1.277 eura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Provjerite Eurojackpot rezultate
IZVUKLI I 5+1

Provjerite Eurojackpot rezultate

Jedan je igrač osvojio impresivnih 1,35 milijuna eura u kategoriji 5+1, dok je drugi sretnik osvojio više od 760 tisuća eura pogodivši svih pet glavnih brojeva.
Smijenjeni šefovi koji su odbili blokirati doček rukometaša uz Thompsona i napisati kazne?!
24SATA OTKRIVAJU

Smijenjeni šefovi koji su odbili blokirati doček rukometaša uz Thompsona i napisati kazne?!

Šefu prometnih i komunalnih redara u Zagrebu ukinuto radno mjesto i degradiran je, kao i njegov podređeni: 'Nisu htjeli nezakonito micati binu i onda pisati prekršajne naloge Vladi'. Iz Grada tvrde da to nije razlog...
UPALILI ALARME Grmljavinska oluja i jaki udari vjetra diljem zemlje. Evo kad će se razvedriti
NEVRIJEME SA ZAPADA

UPALILI ALARME Grmljavinska oluja i jaki udari vjetra diljem zemlje. Evo kad će se razvedriti

DHMZ upozorava na moguće grmljavinsko nevrijeme i obilnu oborinu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026