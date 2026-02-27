Plaće su u Zagrebu najmanje rasle, ali su u glavnom gradu i najveće - prosječna 1697 eura

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u četvrtom tromjesečju 2025. je u odnosu na isto razdoblje 2024. porasla u svim županijama. Najviše je porasla u Koprivničko-križevačkoj županiji, za 11 posto, a najmanje u Gradu Zagrebu, za 8,6 posto, objavio je Državni zavod za statistiku.

Podaci o prosječnim plaćama po županijama redovito se objavljuju svaka tri mjeseca.

Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u četvrtom tromjesečju lani isplaćena je u Gradu Zagrebu, u iznosu od 1.697 eura, a najmanja u Virovitičko-podravskoj županiji, od 1.316 eura.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u četvrtom tromjesečju 2025. u odnosu na isto razdoblje 2024. porasla je u svim županijama, najviše u Koprivničko-križevačkoj i Virovitičko-podravskoj županiji, za 12,2 posto, a najmanje u Gradu Zagrebu, za 8,8 posto.

Najviša prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u četvrtom tromjesečju 2025. bila je u Gradu Zagrebu, u iznosu od 2.458 eura, a najmanja u Virovitičko-podravskoj županiji, u iznosu od 1.777 eura.