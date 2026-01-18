Zahtijevamo zadržavanje mjera ograničenja cijena dok god podaci s terena pokazuju da trgovci koriste i najmanju priliku za 'skrivena' poskupljenja na artiklima koji nisu na listi, zatražili su iz platforme
Platforma 'Halo, inspektore' osudila zahtjev HUP-a za ukidanjem ograničenja cijena
Potrošačka platforma "Halo, inspektore" osudila je zahtjev Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) za ukidanjem ograničenja cijena za 100 osnovnih proizvoda kao pokušaj manipulacije i zastrašivanja "izmišljenim" scenarijima nestašica i prijetnjama glede smanjivanja broja zaposlenih.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
- Trgovački lobiji ponovno koriste prokušanu metodu širenja panike kako bi srušili mjere koje su, nakon povijesnog bojkota potrošača prošle godine, napokon donijele kakvu-takvu stabilnost na police trgovina - poručili su iz platforme "Halo, inspektore" u nedjelju.
Vladu su pozvali da ne podlegne lobističkim pritiscima.
- Zahtijevamo zadržavanje mjera ograničenja cijena dok god podaci s terena pokazuju da trgovci koriste i najmanju priliku za 'skrivena' poskupljenja na artiklima koji nisu na listi - zatražili su.
Također, u odgovoru na HUP-ove teze, iz "Halo, inspektore" podsjetili su kako je HUP i prošle godine tvrdio da će ograničenje cijena dovesti do praznih polica, ali da su danas police pune, a opskrbni lanci stabilni.
- Najava 'naglog skoka cijena' nakon prestanka mjera je priznanje namjere, a ne tržišna nužnost. Ako su ulazni troškovi energije i sirovina stabilni, svaki nagli skok cijena bit će isključivo rezultat dogovornog dizanja marži, a ne stanja na tržištu - istaknuli su.
Nadalje, naveli su kako financijska izvješća trgovačkih lanaca jasno pokazuju da ograničenje cijena ne ugrožava njihovo poslovanje jer se i dalje mnogi hvale kako "spuštaju cijene tisućama proizvoda" te da i dalje ostvaruju dobiti.
Pri tome su upozorili kako je u Hrvatskoj viđena "greedflacija" gdje profiti korporacija rastu brže od rasta cijena sirovina, što dovodi do rekordnih dobiti usprkos padu standarda građana te istaknuli da analize MMF-a i Europske središnje banke potvrđuju da su povećani profiti tvrtki bili odgovorni za značajan dio inflacije u eurozoni pa tako i u Hrvatskoj.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+