'POKUŠAJ MANIPULACIJE'

Platforma 'Halo, inspektore' osudila zahtjev HUP-a za ukidanjem ograničenja cijena

Foto: Canva/Ilustracija

Zahtijevamo zadržavanje mjera ograničenja cijena dok god podaci s terena pokazuju da trgovci koriste i najmanju priliku za 'skrivena' poskupljenja na artiklima koji nisu na listi, zatražili su iz platforme

Potrošačka platforma "Halo, inspektore" osudila je zahtjev Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) za ukidanjem ograničenja cijena za 100 osnovnih proizvoda kao pokušaj manipulacije i zastrašivanja "izmišljenim" scenarijima nestašica i prijetnjama glede smanjivanja broja zaposlenih.

- Trgovački lobiji ponovno koriste prokušanu metodu širenja panike kako bi srušili mjere koje su, nakon povijesnog bojkota potrošača prošle godine, napokon donijele kakvu-takvu stabilnost na police trgovina - poručili su iz platforme "Halo, inspektore" u nedjelju.

Vladu su pozvali da ne podlegne lobističkim pritiscima. 

- Zahtijevamo zadržavanje mjera ograničenja cijena dok god podaci s terena pokazuju da trgovci koriste i najmanju priliku za 'skrivena' poskupljenja na artiklima koji nisu na listi - zatražili su.

Također, u odgovoru na HUP-ove teze, iz "Halo, inspektore" podsjetili su kako je HUP i prošle godine tvrdio da će ograničenje cijena dovesti do praznih polica, ali da su danas police pune, a opskrbni lanci stabilni. 

- Najava 'naglog skoka cijena' nakon prestanka mjera je priznanje namjere, a ne tržišna nužnost. Ako su ulazni troškovi energije i sirovina stabilni, svaki nagli skok cijena bit će isključivo rezultat dogovornog dizanja marži, a ne stanja na tržištu - istaknuli su.

Nadalje, naveli su kako financijska izvješća trgovačkih lanaca jasno pokazuju da ograničenje cijena ne ugrožava njihovo poslovanje jer se i dalje mnogi hvale kako "spuštaju cijene tisućama proizvoda" te da i dalje ostvaruju dobiti.

Pri tome su upozorili kako je u Hrvatskoj viđena "greedflacija" gdje profiti korporacija rastu brže od rasta cijena sirovina, što dovodi do rekordnih dobiti usprkos padu standarda građana te istaknuli da analize MMF-a i Europske središnje banke potvrđuju da su povećani profiti tvrtki bili odgovorni za značajan dio inflacije u eurozoni pa tako i u Hrvatskoj.

