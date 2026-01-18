Platforma 'Halo, inspektore' osudila zahtjev HUP-a za ukidanjem ograničenja cijena

Potrošačka platforma "Halo, inspektore" osudila je zahtjev Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) za ukidanjem ograničenja cijena za 100 osnovnih proizvoda kao pokušaj manipulacije i zastrašivanja "izmišljenim" scenarijima nestašica i prijetnjama glede smanjivanja broja zaposlenih.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:59 Veliki rast cijena: Krastavac je skuplji za 4, a češnjak za 8 eura. Rajčica je bila 7 kuna, sad 30 kn | Video: 24sata/pixsell

- Trgovački lobiji ponovno koriste prokušanu metodu širenja panike kako bi srušili mjere koje su, nakon povijesnog bojkota potrošača prošle godine, napokon donijele kakvu-takvu stabilnost na police trgovina - poručili su iz platforme "Halo, inspektore" u nedjelju.

Vladu su pozvali da ne podlegne lobističkim pritiscima.

- Zahtijevamo zadržavanje mjera ograničenja cijena dok god podaci s terena pokazuju da trgovci koriste i najmanju priliku za 'skrivena' poskupljenja na artiklima koji nisu na listi - zatražili su.

Također, u odgovoru na HUP-ove teze, iz "Halo, inspektore" podsjetili su kako je HUP i prošle godine tvrdio da će ograničenje cijena dovesti do praznih polica, ali da su danas police pune, a opskrbni lanci stabilni.

- Najava 'naglog skoka cijena' nakon prestanka mjera je priznanje namjere, a ne tržišna nužnost. Ako su ulazni troškovi energije i sirovina stabilni, svaki nagli skok cijena bit će isključivo rezultat dogovornog dizanja marži, a ne stanja na tržištu - istaknuli su.

Nadalje, naveli su kako financijska izvješća trgovačkih lanaca jasno pokazuju da ograničenje cijena ne ugrožava njihovo poslovanje jer se i dalje mnogi hvale kako "spuštaju cijene tisućama proizvoda" te da i dalje ostvaruju dobiti.

Pri tome su upozorili kako je u Hrvatskoj viđena "greedflacija" gdje profiti korporacija rastu brže od rasta cijena sirovina, što dovodi do rekordnih dobiti usprkos padu standarda građana te istaknuli da analize MMF-a i Europske središnje banke potvrđuju da su povećani profiti tvrtki bili odgovorni za značajan dio inflacije u eurozoni pa tako i u Hrvatskoj.