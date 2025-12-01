Šef HUP-a Mislav Balković: 'Dio ljudi iz javnog sektora treba prebaciti u privatni sektor'

Gostujući u središnjem Dnevniku Hrvatske radiotelevizije, predsjednik Hrvatske udruge poslodavaca Mislav Balković komentirao je stanje u hrvatskom gospodarstvu te upozorio da, unatoč povoljnim pokazateljima, postoje ozbiljni izazovi koji bi mogli ograničiti budući rast. Balković je odmah na početku naglasio da Hrvatska danas bilježi “rekordni rast gospodarstva, niske kamatne stope za gospodarstvo i građane te nisku nezaposlenost”. No dodao je da takva slika ima drugu stranu.

- U zadnje dvije godine 75 posto, odnosno tri četvrtine rasta gospodarstva dolazi iz javnog sektora - upozorio je, poručivši da je za dugoročno održiv razvoj nužno da privatni sektor postane glavni generator rasta.

Istaknuo je da Hrvatska pritom osjetno zaostaje u profitabilnosti privatnog sektora.

- Pedeset pet posto je niža profitabilnost u Hrvatskoj u odnosu na europski prosjek, odnosno 25 posto niža u odnosu na usporedive zemlje iz novih europskih članica - rekao je.

Kao glavni razlog naveo je nisku razinu ulaganja i rast troškova koji prati brže od rasta produktivnosti. - Na troškovnoj strani imamo veće troškove, prvenstveno energiju i rad, i kad se to stavi u omjer, hrvatska poduzeća su manje profitabilna”, pojasnio je, dodajući da je zato manja vjerojatnost značajnijih investicija: “Svaki investitor želi povratiti svoju investiciju kroz profitabilnost - rekao je.

Velik prostor za promjene vidi u poreznom sustavu, posebice u opterećenju rada.

- Hrvatska u dijelu troška rada ima značajne plaće i visoki porezni klin, posebno na plaće visoko obrazovanih koji stvaraju veliku dodanu vrijednost. Viši je nego u Češkoj, Poljskoj, Mađarskoj i Nizozemskoj - istaknuo je.

Kao rješenje predlaže smanjenje poreznog opterećenja na rad za oko 10 posto, što smatra realnim uspoređujući Hrvatsku s najboljim europskim praksama. Manjak u državnom proračunu, smatra, mogao bi se nadoknaditi povećanjem poreza na kratkoročni najam.

- Tamo je trenutno porez oko 6,8 posto, znači šest puta manji nego što je to na rad. To je u velikom nerazmjeru - rekao je, uz poruku da bi uravnoteženje opterećenja potaknulo konkurentnost poslodavaca, privuklo strane stručnjake i olakšalo povratak iseljenika.

Balković se osvrnuo i na moguće promjene u državnom vlasništvu. Usporedio je Hrvatsku s ostatkom Europske unije: “Broj zaposlenih u državnom vlasništvu u Hrvatskoj je otprilike 10 posto, dvostruko više nego u prosječnoj europskoj zemlji.” Prema njegovim riječima, državne tvrtke su “otprilike 50 posto manje učinkovite iz perspektive profitabilnosti”, iako se u njih često ulaže više nego u privatni sektor. U tome vidi potencijal za rast privatnog poduzetništva, ali uz napomenu da se kod privatizacije mora voditi računa o strateškim sektorima.

Na kraju je poručio da bi i dio zaposlenih iz javnog sektora, koji čini oko 23 posto ukupne radne snage, trebao postupno prijeći u privatne tvrtke.

- Privatni sektor vapi za kadrovima i nudi dobre uvjete i radna mjesta - zaključio je.