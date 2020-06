Platforma Možemo! objavila svoj ambiciozni izborni program

Smatraju i da ova pandemija nije dobar primjer transformacije društva kakvu žele "jer nije smanjila nego je dodatno produbila društvene nejednakosti i najviše je krizi izložila one najranjivije"

<p>Politička platforma Možemo! – Zagreb je NAŠ! objavila je svoj izborni program za koji tvrde da je ambiciozan i koji, kako kažu, "mijenja našu zajedničku budućnost", a poručili su i kako dolaze promijeniti samo politiku, nego i društvo.</p><p>- Ovaj trenutak vidimo kao nužnu točku preokreta kako bi se naše društvo oporavilo i steklo veću otpornost za buduće izazove koji sigurno dolaze. Donosimo znanje i borbenost kojom to Možemo! postići. Nema povratka na staro. Političke nas elite godinama uvjeravaju da Hrvatska ne može bolje! Možemo! - istaknuli su u najavi svog izbornog programa i poručili da se Hrvatska može i Možemo oblikovati u pravedno, zeleno, solidarno i prosperitetno društvo.</p><p>Izvijestili su i da se njihov program za parlamentarne izbore 2020. temelji na trima glavnim stupovima: Zeleno otporno gospodarstvo i dostojanstveni uvjeti rada, Društvena jednakost te Demokratizacija i međunarodna solidarnost. O sve tri točke detaljno su izvijestili na svojim internetskim stranicama.</p><p>Za svoj program kažu da je nastao kroz razgovore, usuglašavanje i predan zajednički rad brojnih članica i članova platformi Možemo! i Zagreb je NAŠ! Program je ishod participativnog procesa tematskih radnih grupa, koje uključuju načelo stručnosti u polju, ali i načela iskustva i interesa za pitanja od zajedničkog i javnog interesa, tako vrednujući razne vrste znanja, izvijestili su iz platforme Možemo.</p><p>U izradi izbornog programa i oblikovanju vizije društva sudjelovalo je stotinjak ljudi.</p><p>To je, kako kažu, "plan oporavka Hrvatske od krize, ali i od HDZ-a i političkih elita koje su do sada vodile ovu zemlju".</p><p>- Iskustvo višegodišnje beskompromisne borbe, od Zagreba do Dubrovnika, od Pule do Karlovca, u gradskim vijećima i skupštini, ali i na ulici s građanima, sada donosimo u Sabor kojemu ćemo vratiti smisao i sadržaj. Dolazimo ne samo promijeniti politiku, nego promijeniti ovo društvo - poručili su.</p><p>Iz platforme Možemo ustvrdili su da je kriza izazvana aktualnom pandemijom do kraja ogolila stare probleme i poručili da se društvo mora promijeniti.</p><p>Smatraju i da ova pandemija nije dobar primjer transformacije društva kakvu žele "jer nije smanjila nego je dodatno produbila društvene nejednakosti i najviše je krizi izložila one najranjivije".</p><p>- Nema povratka na staro, ali teret promjene ne smijemo staviti jednako na sva leđa jer nismo svi jednako odgovorni, niti smo imali jednako koristi od neuspjelog hrvatskog razvojnog modela - stoji u najavi programa platforme Možemo.</p><p>- Hitno treba napustiti štetan razvojni model temeljen na klijentelističkoj i rentijerskoj ekonomiji, eroziji radničkih prava, devastaciji industrijske baze i izvlačenju profita kroz neodržive i špekulativne projekte koji ne odgovaraju potrebama lokalnog stanovništva i našim zajedničkim dugoročnim interesima - istaknuli su.</p><p>Uz ostalo, napomenuli su kako ne žele dopustiti da se borba protiv klimatskih promjena odgodi pod izlikom pandemije ili gospodarskog oporavka i napomenuli kako ta borba nužno traži međunarodnu solidarnost i predanost u postizanju europskih i globalnih rješenja.</p>