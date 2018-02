Tko je Ramljakov nasljednik? Plenković se obraća iza 16 sati

TIJEK DOGAĐAJA:

Burilović: Ne smijemo si dopustiti više niti jedan korak unatrag

Predsjednik Hrvatske gospodarske komore (HGK) Luka Burilović u srijedu je, komentirajući situaciju u Agrokoru i ostavku izvanrednog povjerenika Ante Ramljaka, izjavio da su, ako stvari ne funkcioniraju, potrebne promjene te da dobavljači nemaju vremena za nove zastoje već se treba čim prije vratiti rješavanju problema.

- Ako stvari ne funkcioniraju, potrebne su promjene. Dobavljači nemaju vremena, energije, a ni strpljenja za nove zastoje. Treba se čim prije vratiti rješavanju problema u Agrokoru. Radi se o pitanju od presudne važnosti za naše gospodarstvo i ne smijemo si dopustiti više niti jedan korak unatrag - kazao je Burilović.

15.05 - Premijer Plenković oko 16 sati trebao bi se obratiti javnosti. Oko 15 je otišao na sastanak s predsjednikom Međunarodnog Crvenog križa pa se obraćanje očekuje nakon njegova okončanja.

Ramljak: Hvala na povjerenju i podršci

14.57 Nakon što je jučer podnio neopozivu ostavku na mjesto izvanrednog povjerenika za Agrokor, Ante Ramljak se obratio i zaposlenicima Agrokora, javlja Dnevnik.hr

Njegov mail odaslan svim zaposlenicima koncerna prenosimo u cijelosti:

"Poštovane kolegice i kolege,

Jučer sam podnio neopozivu ostavku predsjedniku Vlade Republike Hrvatske kako ne bih osobno postao prepreka postizanju nagodbe. Nažalost, neizvjesnost koja je bila stvorena vezano uz moj ostanak na mjestu izvanrednog povjerenika snažno je radila protiv ovog procesa.

Izuzetno sam ponosan na sačuvana radna mjesta i rezultate koje smo zajedno ostvarili u proteklih deset mjeseci. Stabilizirali smo poslovanje kompanija, vratili povjerenje dobavljača i spriječili propast kojoj smo gledali u oči u travnju prošle godine. Osigurali smo i preduvjete da vjerovnici mogu nastaviti sa pregovorima i uspješno privesti nagodbu kraju.

Želim vam da uspješno nastaviti s radom i svojim rezultatima polažete odgovornost prema ciljevima koje smo postavili. Hvala na povjerenju i podršci koju ste mi pružili, puno mi je značila".

Petrov: I Dalić mora otići

14.25 - U Vladu je ušao i predsjednik Sabora Gordan Jandroković (HDZ) koji je samo mahnuo novinarima ne želeći odgovarati na pitanja.

14.15 - Predsjednik Mosta nezavisnih lista Božo Petrov ocijenio je na konferenciji za novinare u Zadru da, nakon povjerenika za Agrokor Ante Ramljaka, treba otići i potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva Martina Dalić, a premijeru je poručio kako je vrijeme da donese odluke i predloži novog povjerenika kako bi se izbjegle nove štete.

"Mislim da je potpuno jasno da je pozicija bivšeg povjerenika za Agrokor Ante Ramljaka postala neodrživa nakon skandala s plaćama savjetnika. On je šegrt Martine Dalić, a ona nije izbor HDZ-a, nego Andreja Plenkovića. Premijer Plenković je šutnjom samo izazvao paralizu. Odluka se trebala donijeti prije 15 do 20 dana o tome što će se raditi u Agrokoru i tko će zamijeniti gospodina Ramljaka", rekao je Petrov.

Munjiza: Ramljak je mudro odlučio odstupiti

12.58 - Bivši šef Uprave Konzuma Drago Munjiza za N1 je rekao da ga ostavka Ante Ramljaka nije iznenadila.

- Nakon što su fakture izašle u javnost bilo je jasno da će se nešto dogoditi. Nagodba je preteška da bi se sve fokusiralo samo na jednog čovjeka. Vjerojatno su mu sugerirali, a on je mudro odlučio da odstupi - rekao je Munjiza.

12.29 Na stražnji izlaz iz Vlade izišao je Ivica Mudrinić. Na pitanje je li i on došao na razgovor o mogućoj poziciji u Agrokoru, odgovorio je: 'Ma kakvi'.

12.05 - Ante Ramljak stigao je u Agrokor sa savjetnicima

Vrdoljak: Restrukturiranje Agrokora ne smije ovisiti o jednom čovjeku

12.03 - Povodom najnovijih događanja u Agrokoru oglasio se i predsjednik Hrvatske narodne stranke - liberalni demokrati Ivan Vrdoljak.

- Proces restrukturiranja Agrokora ne smije ovisiti o jednom čovjeku i nepotrebne mrlje koje su bačene na cjelokupni postupak ne smiju u drugi plan gurnuti cilj nagodbe – to svakako nisu rejtinzi političkih stranaka, nego zaštita hrvatskog gospodarstva u cjelini, zaštita industrijske proizvodnje te zaštita radnih mjesta u Hrvatskoj. S ovako osjetljivim postupkom nema odugovlačenja i nedopustivo je skretanje pažnje na teme koje u konačnici nemaju direktan utjecaj na tisuće malih i srednjih dobavljača i desetke tisuća hrvatskih radnika - poručuje Ivan Vrdoljak.

'Ramljaku se ne isplati stavljati glavu na panj'

11.30 O Ramljakovoj ostavci oglasila se i Stranka umirovljenika:

Nakon samo nekoliko mjeseci provedenih na dužnosti bivši povjerenik si je priskrbio znatnu materijalnu dobit što javno, a što indirektno. Procijenio je kako mu se više ne isplati stavljati glavu na panj zbog nekoliko dodatnih milijuna. Jer ipak se za sada za njega traži samo odgovornost, a nitko još nije potegnuo pitanje kaznene i krivične odgovornosti. Izgleda da nismo svi jednaki pred zakonom jer kumica na placu koja nema fiskalnu blagajnu prekršajno i kazneno odgovara, a drugi za pronevjeru milijuna dobivaju samo političke packe.

Zbog toga su ove dvije poruke s ostavkama dijametralno suprotne ali sve više i više razotkrivaju stanje u našoj državi. U prvom redu mislimo na izjavu predsjednika vlade kako osobno preuzima odgovornost za Agrokor, kako hipotekarni krediti nisu nikakvo jamstvo, kako strvinarski fondovi neće oteti Agrokor, vjerovnici će biti isplaćeni...

Ukratko može se zaključiti kako je borba između stranih interesa i lobija na vrhuncu, a naši domaći pijuni ili bolje rečeno izdajnici polako se gube u toj igri. No još uvijek se vješto skrivaju iza političkog utjecaja te članstva ili podrške stranaka ali to ne može trajati vječno. Mnogi su takvi slični pokušaji propali od susjedne nam Rumunjske do recimo Libije.

Stoga kao što Stranka umirovljenika već mjesecima najavljuje ova garnitura na vlasti neće i ne može sačekati kraj mandata i možemo očekivati prijevremene izbore. Pri tome niti jedni prijevremeni izbori nisu toliko skupi koliko nam štete pravi potkupljena saborska većina i vješti 'menadžeri' koji koriste tu nestabilnu situaciju. Mislimo pri tome vješti samo u otimanju društvenog novaca, pljački i korupciji, a ne u financijskom poslovanju, ekonomiji i ostalim stručnim financijskim vještinama.

Mrak Taritaš: Ovo je 'lose-lose' situacija

11.10 - Predsjednica stranke Glas Anka Mrak Taritaš ustvrdila je u srijedu da je Ante Ramljak, koji je podnio ostavku na mjesto izvanrednog povjerenika za Agrokor, zapravo preuzeo odgovornost premijera Andreja Plenkovića koji je, rekla je, imao dva tjedna da nešto kaže i odluči, a sada se našao u situaciji da sanira štetu.

"Imate nekih situacija u životu koje su 'win-win', a postoje situacije koje su 'lose-lose'. Ova situacija u životu 'lose-lose' je vezana uz našeg premijera Andreja Plenkovića. Kada preuzmete odgovornost i budete premijer jedne države, odnosno predsjednik jedne vlade, onda morate preuzeti odgovornost za slikanje, i za lijepe stvari i za ružne stvari. Jednako tako trebate predvidjeti nekoliko scenarija. U ovom scenariju ništa neće biti dobro. Ramljak je zapravo preuzeo odgovornost premijera koji je imao dva tjedna da nešto kaže i odluči, a on se sada našao da zapravo sanira štetu i sanirat će je", komentirala je Mrak Taritaš na upit novinara na Glas-ovoj konferenciji za novinare uoči sjednice zagrebačke Skupštine.

Marić: Ne bih govorio o crnim scenarijima

10.45 - U Vladu, na uži kabinet, stigao je i ministar financija Zdravko Marić koji je kratko zastao s novinarima.

- Nemojte mene pitati o iznenađenjima - odgovorio je na pitanje je li ga iznenadila Ramljakova ostavka.

Istaknuo je kako je bez obzira na to financijski sustav u ovom trenutku stabilan i održiv. O crnim scenarijima, kaže, ne bi govorio.

Ni on još ne zna ime Ramljakova nasljednika.



- Ulazim tu sad nakon par dana, sve ćete saznati - rekao je ministar financija.

10.32 - U Banske dvore stigao je i ministar državne imovine Goran Marić, također bez komentara na aktualnu dramatičnu situaciju s Ramljakom i Agrokorom.

Obustavljeno trgovanje dionicama Agrokora

10.24 - Zagrebačka je burza u srijedu obustavila trgovanje dionicama kompanija iz sastava Agrokora dok se čeka rasplet krize u tom koncernu nakon što je, kako pišu mediji, izvanredni povjerenik Ante Ramljak podnio neopozivu ostavku.

Trgovanje je obustavljeno dionicama Zvijezde, Leda, Jamnice, Žitnjaka, PIK Vinkovaca i Vupika.

Ramljak: Ne želim biti prepreka postizanju nagodbe

10.15 Razlog podnošenja ostavke Ramljak je objasnio sljedećim riječima:

"Zajedno sa suradnicima i zaposlenicima Agrokora stabilizirao sam poslovanje, očuvali smo zaposlenost, spriječili propast dobavljača i stvorili preduvjete da sada vjerovnici mogu i trebaju ispregovarati nagodbu do kraja. Nažalost, neizvjesnost koja je bila stvorena vezano uz moj ostanak na mjestu izvanrednog povjerenika snažno radi protiv ovog procesa. Neopozivu ostavku na mjesto izvanrednog povjerenika dajem kako ne bih osobno postao prepreka postizanju nagodbe. Vjerovnicima i zaposlenicima Agrokora, koji su jedini bitni i zbog kojih postoji postupak izvanredne uprave, zahvaljujem na povjerenju i podršci".

Tko umjesto Ramljaka? U igri je nekoliko imena

10.08 - Prema zadnjim informacijama, Zvonimir Mršić navodno ipak nije spreman preuzeti povjerenika za Agrokor, no razgovori i dalje traju razgovori. Uz Vladimira Bošnjaka, pojavila su se još neka imena koja bi mogla naslijediti Ramljaka. Tako Dnevnik.hr navodi Tina Doličkog i Ivu Markotića, dok je navodno Željko Perić već odbio ponudu.

9.55 Večernji list od vjerovnika doznaje kako bi mogućeg novog povjerenika trebalo birati između Vladimira Bošnjaka i Zvonimira Mršića, bivšeg čelnika Podravke. Vladimir Bošnjak u Agrokor je stigao 2016. godine, a ranije je radio u Hypo Alpe-Adria banci. I jedan i drugi dio su najužeg tima dosadašnjeg vladinog povjerenika, uključeni su u procese i brzo bi mogli preuzeti konce u svoje ruke, doznaje Večernji list od jednog od vjerovnika.

'Bankarski sustav je spreman i za najgori scenarij'

9.25 Guverner Hrvatske narodne banke (HNB) Boris Vujčić rekao je u razgovoru za Media servis kako vjeruje da će do nagodbe u Agrokoru ipak doći dodavši i kako je HNB dao točne procjene kako bi razvoj situacije u Agrokoru mogao utjecati na rast gospodarstva.

- Mi smo gledali najgori mogući scenarij, utjecaj na hrvatski bankovni sustav, za koji smo odgovorni, financijsku stabilnost, i pod pretpostavkom da imate 100 posto otpis potraživanja, da se ništa ne naplati, što je nevjerojatno jer će se nešto sigurno naplatiti, ali kada se ništa ne bi naplatilo ne samo od duga Agrokora nego od cijele grupe povezanih poduzeća, hrvatski bankarski sustav bi i dalje imao ono što mi zovemo kapitalnu adekvatnost od 23,6 posto. To je znatno više, znači kapital kojeg bi banke imale, od onoga koji minimalno potreban i to bi osiguralo da su depoziti u bankama i dalje sigurni i stabilni - rekao je.

9.00 U Agrokor su stigli savjetnici AlixPartnersa.

Plenković i Dalić stigli u Vladu

8.40 Nakon burne večeri koju je proveo s potpredsjednicom Martinom Dalić i Antom Ramljakom koji je podnio ostavku na mjesto izvanrednog povjerenika za Agrokor, predsjednik Vlade Andrej Plenković stigao je u srijedu u Banske dvore, no ušao je na sporedni ulaz. Na isti onaj na koji je kasno sinoć i izašao. Par minuta nakon njega,u Vladu je ušla i Dalić koja nije željela odgovarati na pitanja.

Vidaković: Proces je u osjetljivoj fazi

8.30 U vezi s Ramljakovom ostavkom izjavu je dala i članica Privremenog vjerovničkog vijeća Marica Vidaković. ​​​​​​

- Smatram da je u ovom trenutku proces u vrlo osjetljivoj fazi. Mislim da to neće proći tako jednostavno i da će proces doživjeti određene paralize tj. zastoje u pregovorima i u onome što je trebalo uslijediti ovih dana, a to je privođenje kraju nagodbe. Reakcija vjerovnika ovisit će o odluci Vlade jer ipak se radi o našim tražbinama pa će se nešto, valjda, i nas pitati. U svakom slučaju, proces je u vrlo osjetljivoj fazi - rekla je Vidaković za HRT.

Predsjednica: Ramljakova pozicija je bila neodrživa

8.00 Pozicija Ante Ramljaka, kao Vladina povjerenika, neodrživa je, poručila je ranije predsjednica Kolinda Grabar Kitarović za tjednik Globus.

- Bila sam vrlo kritična prema honorarima savjetnika. Mislim da su oni pretjerani, duboko nemoralni i da je u konačnici riječ o sukobu interesa. A najnovije informacije po kojima je gospodin Ramljak bio, nakon imenovanja za Vladina povjerenika, još 20 dana zaposlen u tvrtki Texo Management, koja je kasnije sklopila milijunski ugovor s Alix Partnersom, dakle posredno s Agrokorom, po mojem mišljenju čine poziciju gospodina Ramljaka, kao Vladina povjerenika, neodrživom - kazala je Grabar Kitarović u intervjuu koji možete čitati u tiskanom izdanju Globusa.

________________________

Nakon Ramljakove ostavke, Plenković je na tankom ledu i mora veoma oprezno birati novog čovjeka koji će voditi Agrokor i predložiti ga sudu.

Ugovorom o roll-up kreditu od ukupno 1,06 milijardi kuna koji su dali američki fond Knighthead i još 20-ak banaka i fondova je regulirano da upravo svi ti kreditori moraju prihvatiti novog povjerenika u slučaju da Vlada odluči promijeniti Ramljaka.

Kada je ugovor potpisivan, nitko nije očekivao ovakav rasplet situacije i da će Ramljak sam dati neopozivu ostavku. Ako kreditori ne odobre novog povjerenika Vlade kojeg mora potvrditi i sud, cijeli kredit od 1,06 milijardi eura dolazi na naplatu odjednom. To bi značilo dodatne probleme, a vjerojatno i stečaj Agrokora jer tog novca nema.

Novi povjerenik mora biti i po volji kreditora, ali s druge strane je pritisak domaćih dobavljača koji su ipak zazivali Ramljakov ostanak. To se nije dogodilo, pa Vlada mora paziti da novi čovjek bude po volji i velikih domaćih kompanija inače bi i oni mogli okrenuti leđa Vladi.

Treći problem je politički. Što uraditi s Martinom Dalić čiji je Ramljak izbor. Izvanredni povjerenik je dao ostavku upravo jer smatra da je kolateralna žrtva borbi unutar HDZ-a i Vlade oko smjene Dalić.

Kada bi se Plenković u paketu odlučio maknuti i Dalić, omogućio bi se svojevrsni čisti početak, samo što je problem da za njega nema previše vremena.

Nagodba je trebala biti sklopljena do 10. travnja, to se sada sigurno neće dogoditi. Ako propadne, Agrokor ide u stečaj, pa bi ispalo da je cijeli Lex Agrokor bio prilično beskoristan.

Ramljak: Ne želim biti ničija kolateralna žrtva

Podsjetimo, Ramljak je sinoć Plenkoviću poručio: 'Ne želim biti ničija kolateralna žrtva, smatram da sam dobro radio i podnosim ostavku'.

Dugo očekivanoj odluci Vlade o Anti Ramljaku, zbog afere u kojoj je posao savjetnika dao svojoj bivšoj tvrtki Texo Management, prethodio je dramatični sastanak u Banskim dvorima. Kako saznajemo, Ramljaku je doista prekipjelo. Premijeru je rekao da je uvjeren da je on samo kolateralna žrtva u ratu Plenkovića i Martine Dalić, čak je izrazio sumnju da se protiv njega vodi kampanja u kojoj sudjeluje i dio Vlade, te da nije zaslužio takav odnos.

- Ako želite preko mene rušiti potpredsjednicu Dalić, spreman sam otići - rekao je.

Bila je to poprilično iznenađujuća poruka jer se i ranije spekuliralo da će Plenković radije maknuti Dalić, a ostaviti Ramljaka, baš kako ne bi ugrozio proces nagodbe.

Vjerovnici: Odlazak Ramljaka ugrozit će čitavu nagodbu!

Zbog sastanka u Vladi, Plenković je u zadnji tren odgodio i posjet Varaždinu. Na dramatičnom sastanku bili su i predstavnici onih kojima Agrokor duguje, uključujući i domaće dobavljače. Vjerovnici su zauzeli stav da je to pogrešna odluka. Oni su bili spremni zaštiti Ramljaka, a potpredsjednica Vlade nije im prioritet.

- Odlazak Ramljaka u ovoj osjetljivoj fazi bi ugrozio čitavu nagodbu za Agrokor koja je sad najvažnija. Sve bi se vratilo na početak, a gospodarstvu prijete velike posljedice - poručivali su vjerovnici, želeći pridobiti Ramljaka da nastavi sa započetim.

Argumentirali su da je, unatoč velikom trošku, izvanredna uprava dosad radila prilično dobar posao, te da niti kuna državnog novca nije otišla za savjetnike. Na kraju će ih platiti vjerovnici koji će postati i novi vlasnici Agrokora. Jedan dio vjerovnika prilično je jasno poručio: 'Mi sve plaćamo, plaćamo Ramljaka, a plaćamo i savjetnike, i Vlada nema ništa s tim. Zato Vlada ne može ni snositi odgovornost za angažiranje Ramljakove bivše firme'.

I među bliskim Plenkovićevim suradnicima vladala su podvojena mišljenja o tome čije argumente prihvatiti. Plenković koji nije sudjelovao u odlukama oko ugovora želi zaštiti sebe i Vladu, a bijes je usmjerio i na Martinu Dalić kojoj je povjerio kontrolu nad procesom Agrokora. Dalić i Ramljak su dugogodišnji suradnici, a povezuje ih i Borislav Škegro.

Ramljak je izbor upravo Dalić i ona snosi političke posljedice za njegov rad. Kako doznajemo, o novonastaloj krizi već navečer razgovaralo se i u visokim financijskim ali i nekim diplomatskim krugovima.

Podsjetimo, Ante Ramljak odmah kad je angažiran za izvanrednog povjerenika za savjetnike je uzeo Texo Management, odnosno svog dojučerašnjeg partnera. Tvrtka koja je imala mizerne prihode, dva zaposlena i godišnju dobit ispod 300.000 kuna, tako je na Agrokoru, ako su svaki tjedan naplaćivali isto, samo do kraja godine uprihodila više od 10 milijuna kuna. Izvanredna uprava do kraja prošle godine potrošila je 458,3 milijuna kuna za 8,5 mjeseci rada.

Ramljak je zgradu Vlade sinoć napustio na stražnji izlaz. Oko 21.50 sati iz Banskih dvora je izašla potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva Martina Dalić.

- Sve ćete doznati sutra - jedino je što je Dalić rekla novinarima.

Ubrzo zatim zgradu Vlade napustio je i premijer Plenković.