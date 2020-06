Plenković: Bernardić vrijeđao, a ja sam iznosio argumente...

<p>Predsjednik Vlade i HDZ-a <strong>Andrej Plenković </strong>u utorak je poručio da je na sinoćnjem sučeljavanju s čelnikom SDP-a <strong>Davorom Bernardićem</strong> bio kakav je i inače, pristojan, te razgovarao s argumentima za razliku od Bernardića koji je iznosio "uvrede i floskule".</p><p>Novinari su Plenkovića za posjeta Kastvu pitali kako komentira ocjene da je na RTL-ovu sučeljavanju ostavio dojam bahatosti, na što je odgovorio da su to "unaprijed pripremljeni komentari".</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Šale na račun sučeljavanja</strong></p><p>Bio sam miran i malo toga me može izbaciti iz takta, rekao je i dodao kako je želio uputiti poruku iskustva i znanja te umijeća nošenja s brojnim krizama.</p><p>Njegova Vlada, istaknuo je, od početka se nosila s brojnim krizama, od Agrokora do 3. maja i Uljanika. "SDP je govorio da ćemo sad imati 400 tisuća nezaposlenih, a sad imamo više zaposlenih nego u veljači, prije koronakrize", naveo je Plenković.</p><p>Komentirajući sučeljavanje, kazao je kako ljudi moraju vidjeti kome će dati povjerenje. "Možete dati povjerenje nekome tko nema nikakvog iskustva u upravljanju zemljom ili ozbiljnijim sustavom, ili nekom tko je vodio vladu u brojnim kriznim okolnostima" istaknuo je Plenković.</p><p> Naglasio je kako je nakon svake sjednice Europskog vijeća dolazio na plenarnu sjednicu Sabora kako bi javnost i zastupnike neposredno izvijestio o tome što se zbiva na europskoj razini.</p><h2>Žao mi je Bernardića jer ništa ne razumije o Europi</h2><p>"Bernardić, navodni šef opozicije, niti jednom u četiri godine nije bio na tim raspravama, ni jednom nije uzeo riječ u ime SDP-a. Kako da takav čovjek razumije išta o Europi. Jučer se vidjelo da totalno nije spreman baviti se tim temama jer ništa ne zna, meni ga je žao", kazao je.</p><p>Novinare je zanimalo i što to ima protiv novinara, koje stalno spominje u kampanji, višekratno u sinoćnjem sučeljavanju, pribojava li ih se zbog mogućeg poraza na izborima te bi li ih proglasio za krivcima za poraz. </p><p>Plenković je istaknuo kako nema ništa protiv novinara. već prema njima ima "izraziti senzibilitet " te im je na raspolaganju bio više nego bilo koji drugi premijer.</p><p>Objašnjavajući spominjanje HRT-ove novinarke Maje Sever tijekom sučeljavanja, rekao je da Bernardić nije imao hrabrosti doći u HRT-ovu emisiju "Nedjeljom u dva", za koju Maja Sever priprema materijal.</p><h2>Bernardić se boji doći na HRT, a onda izvlači njihove gafove na konkurentskoj TV</h2><p>"Nema hrabrosti doći u tu emisiju, a onda dođe na sučeljavanje na konkurentsku televiziju i izvlači grafove s HTV-a umjesto da koristi materijal SDP-a. Ja sam u biti pohvalio Sever", kazao je Plenković.</p><p>Upitan o okolnostima održavanja izbora i glasanja u sadašnjoj epidemiološkoj situaciji, odgovorio je kako su i dosad oboljele osobe glasale iz svojih domova, kad su predstavnici glasačkih odbora dolazili kod njih. Izbori su provedeni sad i u Srbiji, Francuskoj i Poljskoj, istaknuo je.</p><p>Pozvao je sve građane da izađu na izbore, napominjući kako je odlučeno da se izbori održe sada kako bi se očuvao demokratski legitimitet, da u slučaju mogućeg drugog ozbiljnijeg vala pandemije ne bi došli u situaciju nužnosti produljenja mandata Sabora.</p><p>Plenković je opovrgnuo kritike da otvaranje granica s BiH ima veze s izborima. "U susjednim zemljama državljani RH mogu glasati u diplomatskim predstavništvima, a u RH je zabilježeno samo osam slučajeva zaraze od koronavirusa i sedam kontakata vezanih uz BiH", rekao je.</p><p>Dijelove Primorsko-goranske županije danas obilazi, tvrdi, jer je ta županija druga po visini novca iz državnog proračuna izdvojenog za regionalni razvoj, više od 200 milijuna kuna.</p><p>"Reformom fiskalne decentralizacije dali smo županiji dodatnih 130 milijuna kuna prihoda, ugovorili 5,1 milijardu iz europskih sredstava za projekte", naveo je premijer.</p><h2>Siguran sam u odličan izborni rezultat u Primorsko-goranskoj županiji</h2><p>Kao jedan od najvažnijih projekata naveo je novu bolnicu u Rijeci u vrijednosti 875 milijuna kuna, velika ulaganja u cestovnu mrežu, LNG terminal na Krku. "Siguran sam da ćemo ovdje ostvariti odličan rezultat na izborima", poručio je.</p><p>Plenković je kao cilj Vlade u novom mandatu naveo zemlju dovesti u takve gospodarske okolnosti da prosječna plaća svugdje bude 7600 kuna, a minimalna plaća 4250 kuna. Cilj je uložiti u aktivne mjere zapošljavanja još 10 milijardi kuna i mjeru za samozapošljavanje dići na 130 tisuća kuna, rekao je.</p><p>Upitan kako ocjenjuje rezultate predsjedavanja Hrvatske Vijećem EU, odgovorio je kako je učinjeno maksimalno u aktualnoj situaciji "bez presedana".</p><p>"Ostvarili smo ciljeve poput uređenog Brexita, osiguranja mandata u Vijeću kako bi pregovarali o budućim odnosima, kad je krenula kriza pokrenuli smo sve mehanizme kriznog upravljanja, omogućili deblokadu pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom, održali zagrebački summit i snažno se založili za prava Hrvata u BiH", naglasio je.</p><p>Žao mu je, kaže, da hrvatska javnost nije više osjetila što je danas EU. </p><p>Uz Plenkovića, u obilasku su bili zamjenik predsjednika HDZ-a Tomo Medved i potpredsjednik stranke Oleg Butković te drugi iz vrha HDZ-a. Nakon Kastva obišli su Matulje, a potom odlaze u Istru.</p><p> </p>