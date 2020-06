Letjeli papiri, grafikoni, uvrede i optužbe. To su budući premijeri

Andrej Plenković mislio je da će obrisati pod s Davorom Bernardićem u debati, da bi se na kraju pretvorio u izazivača koji gubi živce. Bernardić je htio pokazati da može izdržati debatu s Plenkovićem i biti novi premijer.

<p>U prvom redu, stvar je bila u očekivanjima.</p><p>Andrej Plenković nije mogao nadmašiti najave i očekivanja koja su se plasirala uoči predizbornog sučeljavanja. Davor Bernardić nije mogao biti gori od onoga što se od njega očekivalo, kao od onoga tko bježi od debate.</p><p>Na koncu, gledali smo prepirku, nekad i infantilnu, pa čak i uličarsku svađu dvojice lidera najvećih stranaka u kojoj nitko nije ispunio očekivanja. Plenković nije bio onako nadmoćan kao što se najavljivalo, Bernardić nije bio onako očajan kako se mislilo.</p><p>Doduše, ne znamo što bi se dogodilo da je netko otvorio vrata RTL-ova studija i da je propuh odnio papire, grafikone i statistike kojima je predsjednik SDP-a mahao čitavu večer.</p><h2>Plenkijev teret</h2><p>Andrej Plenković imao je stratešku prednost: donio je iskustvo vlasti, političku težinu i retoričku vještinu. Ali i jednu bitnu manu: teret te iste vlasti, teret promašaja, neuspjeha, afera, kritika.</p><p>Bernardić je imao bitnu prednost: kao izazivač nije vukao za sobom repove neuspjeha na vlasti i imao je mogućnost granatirati premijera na svim temama - i pomoću svih grafikona. Ali imao je i manu: nezrelost, neiskustvo i retoričku neuvjerljivost koju je Plenković obilato želio koristiti.</p><p>Plenković je u sučeljavanje ušao po principu "lako ćemo". Na koncu, doveo se do toga da bezobrazno upada u riječ, ne dozvoljava Bernardiću da dovrši rečenicu, da docira, omalovažava i ponižava, ponaša se kao izazivač koji je u jednom trenutku bio toliko uzdrman da je čak optužio Maju Sever da je radila istraživanje za SDP.</p><p>I ne samo to, omalovažavao je i vodećeg hrvatskog epidemiologa koji se, eto, usudio kritizirati Plenkovićevu politiku u vezi Covida-19.</p><h2>Lete papiri</h2><p>Bernardić je u debatu ušao vrlo dobro - možda i predobro - pripremljen, što se i očekivalo od čovjeka koji se hvali da je znanstvenik, a nikad nije dokazao da je političar. Naslonjen na gomile grafikona i papira kojima je mahao čitavu večer želio je argumentirati svoje tvrdnje, ali time je otvorio prostor kritikama da je štreber koji čita što mu pišu.</p><p>Te kritike u par navrata je preduhitrio birtijaškim dobacivanjima, nazivajući Plenkovića "ispuhanim balonom" i "genijalcem". Nije izgledalo da mu je to netko napisao na grafikonu.</p><p>Plenković se pak rugao Bernardiću da ne zna europske procedure, da je dao razočaravajuće intervjue, da mu savjetnici pišu natuknice, što mu nije pomoglo da pronađe uvjerljive argumente u obrani od napada u vezi afera, korupcije, Ine, Branka Bačića i naročito ministra Tomislava Ćorića.</p><p>No zato Beri nabio na nos Milana Bandića.</p><h2>Infantilno šamaranje</h2><p>Uglavnom, bilo je to iscrpljujuće sučeljavanje. Zamorno prepucavanje. Nekad uz infantilno šamaranje. Onaj gledatelj koji je dočekao kraj zaslužio je odlikovanje. Ili makar povlašenu mirovinu. A možda i neko od HDZ-ovih ili SDP-ovih predizbornih obećanja.</p><p>Posve očekivano, svatko se obraćao svojima. Plenković je svoje birače želio impresionirati nadmoćnim, pa i bahatim stavom koji je nekoliko puta ozbiljno uzdman. Bernardić je, pak, svoje birače želio uvjeriti da je sposoban biti premijer.</p><p>Plenković je imao puno više toga izgubiti: svi su očekivali da će zgaziti svog konkurenta i sve manje od toga smatra se neuspjehom. <br/> Bernardić je mogao samo dobiti: izdržao je dva sata debate s Plenkovićem koji je prije četiri godine pobijedio čak i Zorana Milanovića, uspio ga je oznojiti, iznervirati i natjerati ga da posegne za argumentima s dna HDZ-ove kace.</p><p>Ukratko, Plenković je postao žrtvom svoje želje za debatom na koju bolje da nije išao.</p><p>A hrvatska publika, ona koja je mazohistički dočekala kraj, imala je dragocjenu priliku promatrati okršaj lidera koji se bore za titulu hrvatskog premijera. I pritom strepjeti od izbora. </p>