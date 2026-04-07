SAD i Izrael mogu izbrisati Iran kao državu, a Hrvatska ima samo jednu mogućnost!

Donald Trump je zaprijetio Iranu neviđenom odmazdom ako do sutra ne otvore Hormuški tjesnac koji je Teheran blokirao nakon izraelsko-američkog napada usred pregovora.

Trump je rekao da cijeli Iran može biti uništen u jednoj noći i time sugerirao da je rok koji je dao konačan, navodeći da je Iranu već dao dovoljno produženja.

- Imamo plan... gdje će svaki most u Iranu biti uništen do ponoći sutra navečer, gdje će svaka elektrana prestati s radom, gorjeti, eksplodirati i više se nikada neće koristiti. Mislim, potpuno demoliranje do ponoći, i to će se dogoditi u roku od četiri sata ako to želimo - zaprijetio je Trump.

Vanjskopolitički analitičar i nekadašnji hrvatski veleposlanik u Rusiji Božo Kovačević, smatra da se Trumpu treba vjerovati kada ovako prijeti.

- Kada su u pitanju predsjednik Trump, premijer Netanyahu i ministar Hegseth, sve prijetnje o razaranju i ubijanju treba shvatiti ozbiljno. To su ljudi opijeni moći, opijeni činjenicom da mogu ubiti koga god žele, da mogu razoriti sve što žele, a oni to rado čine. Ne gajim iluzije o namjerama Trumpa da te prijetnje i ostvari - govori nam prekaljeni diplomat i dodaje da ima jedan razlog ovakvih kataklizmičkih izjava Trumpa.

- On je frustriran tijekom rata u Iranu, frustriran je da se ništa u ovom ratu nije odvijalo onako kako on želi. Ti njegovi bijesni ispadi su posljedica frustracije, a on to iskazuje kao malo dijete od pet-šest godina. Nažalost, čovjek sa psihologijom nesocijaliziranog malog djeteta je predsjednik najmoćnije države na svijetu. Baš zbog toga sve najave o razaranjima treba shvatiti ozbiljno. Mislim da su i Iranci toga svjesni - govori nam Kovačević te dodaje da je veća šansa da su najave o pregovorima blef nego vraćanje Irana u kameno doba.

Trump je jasno dao do znanja da ga međunarodno pravo ne zanima, te da mu je lajtmotiv vlastiti moral te gut feeling. Božo Kovačević smatra da je ta izjava jako opasna jer šalje jednu jedinu poruku svim državama i vlastima koje nisu zadovoljne međunarodnim poretkom.

- Oni su dobili poruku da slobodno realiziraju svoje teritorijalne pretenzije i zahtjeve dok god to ne kolidira s američkim interesima. To je poruka i Putinu da slobodno može prisvojiti ono što je osvojio u Ukrajini. Zanimljivo, to ne vrijedi i za Kinu, čini se da Kini ne bi dozvolio da radi ono što Rusija radi u Ukrajini. Ne bi dozvolio aneksiju Tajvana. Trump vjeruje u zakon jačeg, a to je najjasnije kod Izraela i njegove apartheidske politike prema Palestincima. Trumpu ne smetaju izraelske teritorijalne pretenzije - rekao nam je Kovačević.

Hrvatska, Zoki i Plenki

Mi smo u nezavidnoj situaciji s obzirom na to da smo okruženi državama koje ako ne u mainstream diskursu, onda na marginama sanjaju o komadanju teritorija. Okruženi srpskim svetom, Orbanovom kartom Velike Mađarske i talijanskim desničarima koji sanjaju Istru i Dalmaciju, Trumpove prijetnje da će izaći iz NATO-a, trebaju se shvatiti ozbiljno.

- Te realne opasnosti se mogu ostvariti ako se sve države odreknu međunarodnog prava. Srećom, Europska unija je i dalje tu i za sada nema naznaka da bi se EU odrekla međunarodnog prava iako se ne poziva uvijek na međunarodno pravo kada bi trebala. Ipak, EU neće podržati da se granice među samim članicama nasilno mijenjaju - rekao nam je stručnjak te dodao da nama preostaje samo međunarodno pravo.

- Ako smo članica NATO saveza i ako smo SAD-u dužni biti zahvalni za stanovitu pomoć koju su nam pružili da vratimo okupirane teritorije u Domovinskom ratu, onda dolazak nosača u Split nije problem niti je to strašan grijeh. Smatram da se Hrvatska mora striktno pridržavati međunarodnog prava i kao što smo osudili rusku agresiju na Ukrajinu, jednako opravdano moramo osuditi izraelsko-američku agresiju na Iran. Naravno, to ne znači da ne moramo osuditi iranski teokratski režim. Trebali smo osuditi i genocid u Gazi i izraelsku politiku aparthejda koja je nedavno kulminirala kada je Izrael donio smrtnu kaznu koja se odnosi samo na Palestince. Naše granice će biti sigurne ako ćemo inzistirati na tim stvarima. Tome je sadržajno najbliži predsjednik Milanović, ali nas ne predstavlja samo on. Tu politiku bi zajednički trebali provoditi predsjednik i Vlada koja za sada ignorira odredbu članak 99. Ustava RH. Tu je naša vanjska politika disfunkcionalna. Predsjednik i premijer se moraju stalno sastajati i raspravljati o našoj vanjskoj politici. Ti sastanci moraju biti najvažniji u njihovom rasporedu - rekao nam je Kovačević.

Međunarodno pravo

Iako je lagao, George Bush je prije 20 godina barem sproveo diplomatsku ofenzivu i u UN-u i među saveznicima i u američkom kongresu kako bi pravno opravdao invaziju na Irak. Kod Trumpa toga nema ni na vidiku.

- To je tako zato što je Trump takav. To je osoba s takvim egom koji mu ne dopušta da poštuje bilo kakva pravila. On je predsjednik najjače države na svijetu i smatra da se ni Ustav ni zakoni na njega ne primjenjuju. Ako se ni američki zakoni na njega ne primjenjuju, zašto bi se onda međunarodno pravo - rezonira Kovačević.

S obzirom na to da se radi o najjačoj državi na svijetu, vanjska promjena je praktički nemoguća, te međunarodno pravo mogu spasiti samo Amerikanci.

- Jedino čemu se možemo nadati je da će na ovim idućim izborima pobijediti demokrati, što bi predstavljalo kakvo-takvo ograničenje. Najveću nadu treba polagati u američke građane koji nisu zaluđeni Trumpovom politikom i da će na idućim predsjedničkim izborima izabrati nekoga tko je uravnoteženiji nego Trump. Treba naglasiti da je američka demokracija već doživjela nepovratnu štetu.

Križarski rat

U javnom diskursu sve je dominantnija religiozna nota ovog rata, pogotovo kod američkog ministra rata Petea Hegsetha. Evangelist je nekoliko puta dao naslutiti da rat s Islamskom Republikom vidi kao Križarski rat.

- Kršćanski cionizam je koalicija protestantskih evangelika i američkih cionista koja je uz Tea Party pokret dio jezgre Trumpovih pristalica. Sada je taj dio te koalicije postao daleko važniji u biračkom korpusu koji podržava Trumpa. Kao svi rođeni zločinci, Trump i Hegseth amoralno iskorištavaju religiju za ostvarivanje svojih zločinačkih ciljeva. Tu su vjerojatno u pozadini i njihovi privatni financijski ciljevi. Raspirivanje religijskog rata znači eliminiranje i minimalnog razuma koji je prisutan u politici. Svaka religija, kakva god, bila uspostavlja granice što se smije, a što ne, ali kada mržnja postane glavni oblik iskazivanja religijske pripadnosti, onda tih granica nema. Trump i Hegseth to žele postići, žele da totalno nerazumni, religijom zaluđeni ljudi ostvaruju njihove ciljeve - govori nam Božo Kovačević.

Iranski režim se urušava

Teokratski, diktatorski režim u Iranu je na najvećem udaru od 1979. Mule su pobile tisuće ljudi u siječnju, ali sada se stvara strah da bi napadi na civilne mete i ubojstvo 170 djevojčica mogli popularizirati režim među Irancima.

- Postoji mogućnost da će napadima kao što je bombardiranje osnovne škole, režimu porasti popularnost među Irancima. Moja je pretpostavka bila da je taj režim na putu prema propasti, a napad izvana umjesto da ubrza propast, ga je učvrstio, a da ne govorimo o napadima na civilne ciljeve. Amerika i Izrael mogu sve uništiti u Iranu, mogu ga rasparcelizirati kao državu, ali to neće riješiti korijen sukoba na Bliskom istoku. Ključni razlog iranskih revolucionarnih pretenzija je izraelski imperijalizam - govori nam Kovačević te objašnjava opasnost od Velikog Izraela i bliskoistočnu hegemoniju.

- Problem je što Izrael smatra da može biti siguran samo ako dominira nad svim susjednim državama. To dugoročno nije održiva strategija - govori nam Kovačević. Nije oduševljen ni odlučivačkim politikama u briselskim hodnicima.

- Više generacija EU lidera je dopustilo da Amerika definira sigurnosne i vanjske ciljeve EU. To se najviše odnosi na politiku prema Rusiji. Kada je Biden rekao da se s Putinom ne pregovara, EU je unisono to prihvatila. Sada ista ta EU inzistira da se Putina natjera na pregovore. Sve je to zbog zaokreta u Washingtonu. Jasno je da Europa ne može Putina primorati ni na što. Sada će se suočiti sa činjenicom da je zadnje četiri godine govorila da ruska agresija na Ukrajinu mora biti uzrok Trećeg svjetskog rata. Problem je što je EU kojoj je diplomacija bila najjače oružje, u potpunosti odrekla te diplomacije i okrenula se vojnom rješenju za koji nije sposobna - rezonira Kovačević.

Ko taubeka dva

Što se tiče Putina i Trumpa, Kovačević vidi dva glavna uzroka inklinacije. Prvo je da se Rusiju kao nuklearnu silu odvoji od Kine, a drugo je Trumpovo osobno divljenje Putinom koji 20 godina apsolutno vlada Rusijom, što bi i on htio u SAD-u.

- Trump svojim postupcima Kinu gura Rusiji, prvenstveno u energetskom smislu. Odstranjivanje Venezuele i Irana s kineske pupčane vrpce, gura Peking sve više prema Rusiji. Ipak, dugoročno to je problem za Putina, jer on Rusiju ne vidi kao sekundarnog partnera što ona je kada se radi o Kini te bi i tu moglo doći do trzavica, usprkos njihovoj suradnji i lijepim riječima koje trenutačno možemo čuti. Postavlja se pitanje, je li to Trumpov dugoročni strateški cilj, ako on uopće razmišlja toliko daleko u budućnost - zaključio je Božo Kovačević.